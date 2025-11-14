Bihar Election Results 2025

टीटीडी घी में मिलावट को लेकर जांच तेज, पोटू कार्यकर्ताओं ने बताई थी घी से आ रही दुर्गंध

टीटीडी घी में मिलावट का पता सबसे पहले पोटू कार्यकर्ताओं ने लगाया था. इन्होंने दुर्गंध आने पर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी से शिकायत की.

टीटीडी घी में मिलावट को लेकर SIT जांच तेज. (प्रतीकात्मक तस्वीर ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 2:16 PM IST

तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुमला में श्रीवारी लड्डू बनाने के लिए दिए गए घी में मिलावट का पता सबसे पहले वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान पोटू कार्यकर्ताओं ने लगाया था. जब कार्यकर्ताओं को घी में दुर्गंध और असामान्य बनावट महसूस हुई, तो उन्होंने तत्कालीन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी ए.वी. धर्म रेड्डी से शिकायत की. हालांकि, उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया और कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि घी "ऑर्गेनिक" है.

मिलावटी घी घोटाले की एसआईटी जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, पोटू कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई पुरानी शिकायत फिर से चर्चा का विषय बन गई है. उस समय ईओ रहे धर्मा रेड्डी इस जांच में शामिल रहे हैं.

मामूली प्रयोगशाला में परीक्षण: तिरुमला पोटू में भक्तों के लिए प्रतिदिन लगभग 4 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं, और त्योहारों के दिनों में 3 लाख लड्डुओं का बफर स्टॉक रखा जाता है.

इस बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रतिदिन लगभग 13,000 से 18,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है. इतनी अधिक खपत के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि घी की गुणवत्ता का परीक्षण केवल लगभग 50,000 रुपये के उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला में किया जाता है, जो इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्री के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है.

गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद गुणवत्ता पर ध्यान: गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, लड्डू बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया. पिछले साल ईओ श्यामला राव ने पदभार ग्रहण करने के बाद, पोटू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. इस बैठक के दौरान, कार्यकर्ताओं ने घटिया घी, साथ ही घटिया मूंगफली के आटे और इलायची की शिकायत की.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, श्यामला राव ने स्वयं पोटू का दौरा किया और कच्चे माल का निरीक्षण किया. इसके बाद घी और अन्य सामग्रियों के नमूने विस्तृत जांच के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) प्रयोगशाला भेजे गए. इन जांचों के बाद ही मिलावटी घी का मामला आधिकारिक रूप से सामने आया.

लड्डू जल्दी खराब हो रहे थे: गौर करें तो पोटु कर्मचारियों ने 2023 की शुरुआत में ही घी को लेकर चिंता जताई थी, जब उन्होंने ईओ धर्म रेड्डी से घटिया घी की शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि घी से बदबू आ रही थी, वह जम नहीं रहा था और उसकी बनावट तैलीय और फिसलन भरी थी. उन्होंने यह भी बताया कि इस घी से बने लड्डू अपेक्षा से बहुत जल्दी खराब हो रहे थे.

हालांकि, धर्म रेड्डी ने कथित तौर पर उनकी चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "ऑर्गेनिक घी" था और ऐसी बनावट और गंध सामान्य है. कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने उन्हें उसी घी से लड्डू बनाना जारी रखने का निर्देश दिया था और बाद में समस्या का निरीक्षण करने पोटू नहीं गए.

अब मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. साथ ही पहले की अनदेखी की गई शिकायतों पर फिर से विचार किया जा रहा है.

