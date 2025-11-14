ETV Bharat / bharat

टीटीडी घी में मिलावट को लेकर जांच तेज, पोटू कार्यकर्ताओं ने बताई थी घी से आ रही दुर्गंध

तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुमला में श्रीवारी लड्डू बनाने के लिए दिए गए घी में मिलावट का पता सबसे पहले वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान पोटू कार्यकर्ताओं ने लगाया था. जब कार्यकर्ताओं को घी में दुर्गंध और असामान्य बनावट महसूस हुई, तो उन्होंने तत्कालीन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी ए.वी. धर्म रेड्डी से शिकायत की. हालांकि, उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया और कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि घी "ऑर्गेनिक" है.

मिलावटी घी घोटाले की एसआईटी जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, पोटू कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई पुरानी शिकायत फिर से चर्चा का विषय बन गई है. उस समय ईओ रहे धर्मा रेड्डी इस जांच में शामिल रहे हैं.

मामूली प्रयोगशाला में परीक्षण: तिरुमला पोटू में भक्तों के लिए प्रतिदिन लगभग 4 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं, और त्योहारों के दिनों में 3 लाख लड्डुओं का बफर स्टॉक रखा जाता है.

इस बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रतिदिन लगभग 13,000 से 18,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है. इतनी अधिक खपत के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि घी की गुणवत्ता का परीक्षण केवल लगभग 50,000 रुपये के उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला में किया जाता है, जो इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्री के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है.

गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद गुणवत्ता पर ध्यान: गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, लड्डू बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया. पिछले साल ईओ श्यामला राव ने पदभार ग्रहण करने के बाद, पोटू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. इस बैठक के दौरान, कार्यकर्ताओं ने घटिया घी, साथ ही घटिया मूंगफली के आटे और इलायची की शिकायत की.