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TTD को एक दिन में मिला रिकॉर्ड ₹96.98 करोड़ का दान, नई नीति लागू होने से पहले भक्तों की उमड़ी भीड़

तिरुमला (आंध्र प्रदेश): तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट को मंगलवार को रिकॉर्ड 96.98 करोड़ रुपये का दान मिला, क्योंकि बुधवार को दानदाताओं के लिए बदली हुई प्रिविलेज पॉलिसी लागू होने से पहले हजारों भक्त दान देने के लिए दौड़ पड़े.

भक्तों की यह प्रतिक्रिया तब देखने को मिली जब TTD ने घोषणा की थी कि जो दानदाता मौजूदा सिस्टम के तहत दान करते हैं, उन्हें नई पॉलिसी लागू होने के बाद भी मौजूदा फायदे और सुविधाएं मिलती रहेंगी. इससे बड़ी संख्या में भक्तों ने समयसीमा से पहले दान कर दिया.

टीटीडी के अनुसार, मंगलवार को कुल 2,460 दानदाताओं ने योगदान दिया. इनमें से 2,354 ने ऑनलाइन दान दिया, जबकि 106 ने खुद आकर दान दिया.

दानदाताओं में से 1,212 भक्तों ने 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच दान किया. 1,246 भक्तों ने 10 लाख से 25 लाख रुपये के बीच दान किया, जबकि दो भक्तों ने ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा का दान किया.

प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले TTD ने हाल ही में अपनी डोनर प्रिविलेज पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दानदाताओं को दी जाने वाली खास सुविधाओं से आम तीर्थयात्रियों के दर्शन के अनुभव पर असर न पड़े. बुधवार से लागू हुई नई पॉलिसी के तहत, डोनर्स को मिलने वाले कुछ फायदों को तर्कसंगत बनाया गया है.