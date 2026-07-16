TTD को एक दिन में मिला रिकॉर्ड ₹96.98 करोड़ का दान, नई नीति लागू होने से पहले भक्तों की उमड़ी भीड़
टीटीडी के अनुसार, मंगलवार को कुल 2,460 दानदाताओं ने योगदान दिया. इनमें से 2,354 ने ऑनलाइन दान दिया और 106 ने खुद आकर दान किया.
Published : July 16, 2026 at 7:13 PM IST
तिरुमला (आंध्र प्रदेश): तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट को मंगलवार को रिकॉर्ड 96.98 करोड़ रुपये का दान मिला, क्योंकि बुधवार को दानदाताओं के लिए बदली हुई प्रिविलेज पॉलिसी लागू होने से पहले हजारों भक्त दान देने के लिए दौड़ पड़े.
भक्तों की यह प्रतिक्रिया तब देखने को मिली जब TTD ने घोषणा की थी कि जो दानदाता मौजूदा सिस्टम के तहत दान करते हैं, उन्हें नई पॉलिसी लागू होने के बाद भी मौजूदा फायदे और सुविधाएं मिलती रहेंगी. इससे बड़ी संख्या में भक्तों ने समयसीमा से पहले दान कर दिया.
टीटीडी के अनुसार, मंगलवार को कुल 2,460 दानदाताओं ने योगदान दिया. इनमें से 2,354 ने ऑनलाइन दान दिया, जबकि 106 ने खुद आकर दान दिया.
दानदाताओं में से 1,212 भक्तों ने 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच दान किया. 1,246 भक्तों ने 10 लाख से 25 लाख रुपये के बीच दान किया, जबकि दो भक्तों ने ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा का दान किया.
प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले TTD ने हाल ही में अपनी डोनर प्रिविलेज पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दानदाताओं को दी जाने वाली खास सुविधाओं से आम तीर्थयात्रियों के दर्शन के अनुभव पर असर न पड़े. बुधवार से लागू हुई नई पॉलिसी के तहत, डोनर्स को मिलने वाले कुछ फायदों को तर्कसंगत बनाया गया है.
टीटीडी अधिकारियों ने कहा कि बदली हुई पॉलिसी सिर्फ नए दानदाताओं पर लागू होगी, जबकि जो लोग पहले के सिस्टम के तहत दान दे चुके हैं, उन्हें वर्तमान फायदे मिलते रहेंगे.
26 जून तक, TTD में 1,97,888 पंजीकृत दानदाता थे. इनमें से लगभग 1.5 लाख भक्तों ने ₹1 लाख दान किए थे, जबकि लगभग 22,000 दानदाताओं ने अलग-अलग TTD ट्रस्टों को ₹10 लाख का दान किया था.
अधिकारियों ने कहा कि एक दिन का रिकॉर्ड कलेक्शन भगवान वेंकटेश्वर में भक्तों की अटूट आस्था और बदली हुई पॉलिसी लागू होने से पहले दानदाता लाभ पाने के लिए मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को दिखाती है.
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