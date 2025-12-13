ETV Bharat / bharat

TTD की आंध्र प्रदेश के 60 मंदिरों में अन्नप्रसादम सेवाओं के विस्तार की योजना

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अपने सभी मंदिरों में भक्तों को साफ़-सुथरा और अच्छी क्वालिटी का अन्नप्रसाद देने के लिए बड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं.

TTD ने आंध्र प्रदेश के 60 मंदिरों में अन्नप्रसादम सेवाओं के विस्तार की योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 1:17 PM IST

तिरुमाला (आंध्र प्रदेश): टीटीडी अपने मंदिरों में भक्तों को अच्छी क्वालिटी का और स्वादिष्ट अन्नप्रसादम बांटने का काम मार्च तक शुरू करने की कोशिश कर रहा है

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों के बाद, टीटीडी ने 60 जुड़े हुए मंदिरों में यह सर्विस शुरू करने का फैसला किया है. इनमें से लगभग 12 मंदिरों में वितरण पहले से ही चल रहा है.

टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू और कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल ने बाकी मंदिरों में प्रक्रिया को तेज करने के लिए रिव्यू किया है. वे इस्कान जैसे धार्मिक संगठनों और मठों के साथ एक समझौता करने पर विचार कर रहे हैं जो खाना बांटने और तैयार करने का काम करने को तैयार हैं.

अधिकारी मार्च तक सभी मंदिरों में सेवा शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं. टीटीडी ने उस समय के मुख्यमंत्री नंदमुरी तारक रामा राव के सुझाव पर भक्तों के लिए अन्नप्रसादम बांटने का कार्यक्रम शुरू किया था. उन्होंने खुद 6 अप्रैल, 1985 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था.

1 अप्रैल 1994 को इसे श्री वेंकटेश्वर नित्यानंदनम ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर श्री वेंकटेश्वर अन्नाप्रसादम ट्रस्ट कर दिया गया.

शुरुआत में, तिरुमाला में कल्याणकट्टा के सामने पुराने अन्नदानम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया गया था. 7 जुलाई 2011 को, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सुविधाओं से बनी मातृश्री तारिगोंडा वेंगमम्बा अन्नाप्रसादम बिल्डिंग का उद्घाटन भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया था.

तिरुमाला में आम दिनों में 1.80 लाख से 1.90 लाख लोग और वीकेंड पर लगभग 2.10 लाख लोग अन्नप्रसादम लेते हैं. अधिकारियों का कहना है कि 15 नवंबर तक ट्रस्ट का फंड 2,316 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, इसलिए स्कीम को बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि दानकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) इसे अकेले मैनेज करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे जरूरी सामान खरीदने और किचन बनाने की बातों की जांच कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- टीटीडी घी में मिलावट को लेकर जांच तेज, पोटू कार्यकर्ताओं ने बताई थी घी से आ रही दुर्गंध

