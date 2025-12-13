ETV Bharat / bharat

TTD की आंध्र प्रदेश के 60 मंदिरों में अन्नप्रसादम सेवाओं के विस्तार की योजना

TTD ने आंध्र प्रदेश के 60 मंदिरों में अन्नप्रसादम सेवाओं के विस्तार की योजना ( ETV Bharat )

तिरुमाला (आंध्र प्रदेश): टीटीडी अपने मंदिरों में भक्तों को अच्छी क्वालिटी का और स्वादिष्ट अन्नप्रसादम बांटने का काम मार्च तक शुरू करने की कोशिश कर रहा है

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों के बाद, टीटीडी ने 60 जुड़े हुए मंदिरों में यह सर्विस शुरू करने का फैसला किया है. इनमें से लगभग 12 मंदिरों में वितरण पहले से ही चल रहा है.

टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू और कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल ने बाकी मंदिरों में प्रक्रिया को तेज करने के लिए रिव्यू किया है. वे इस्कान जैसे धार्मिक संगठनों और मठों के साथ एक समझौता करने पर विचार कर रहे हैं जो खाना बांटने और तैयार करने का काम करने को तैयार हैं.

अधिकारी मार्च तक सभी मंदिरों में सेवा शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं. टीटीडी ने उस समय के मुख्यमंत्री नंदमुरी तारक रामा राव के सुझाव पर भक्तों के लिए अन्नप्रसादम बांटने का कार्यक्रम शुरू किया था. उन्होंने खुद 6 अप्रैल, 1985 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था.

1 अप्रैल 1994 को इसे श्री वेंकटेश्वर नित्यानंदनम ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर श्री वेंकटेश्वर अन्नाप्रसादम ट्रस्ट कर दिया गया.