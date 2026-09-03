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TTD के उप कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार, ₹5 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति जब्त

टीटीडी के डीईओ मेंदु लोकनाथम को एसीबी ने गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat )

तिरुपति/तिरुमाला (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के उप कार्यकारी अधिकारी (DEO) मेंदु लोकनाथम को गुरुवार को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी के बाद की गई. बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुई तलाशी गुरुवार को भी जारी रही, जिसमें 5 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की संपत्ति जब्त की गई. एसीबी की तलाशी के दौरान 2 किलो सोना, 6.5 किलो चांदी, 12 लाख रुपये नकद, लोकनाथम और उनके बेटे के नाम पर चार फिक्स्ड डिपॉजिट और संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें तिरुपति के श्रीनिवास नगर में एक फ्लैट, गोलावनीगुंटा में दो घर और वडामलपेटा मंडल के पदिरेडू में एक घर शामिल है, जब्त किए गए. एसीबी ने पता लगाया है कि लोकनाथम और मिलावटी घी मामले में विशेष जांच टीम (SIT) की संदिग्धों की सूची में शामिल एक व्यक्ति ने अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति जमा की है. सीबीआई की अगुवाई वाली एसआईटी, जो तिरुमाला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल की जांच कर रही है, ने पहले ही टीटीडी के कर्मचारियों और डेयरी एक्सपर्ट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सरकार से सिफारिश की है कि जिन दूसरे लोगों की भूमिका पर शक है, उनकी भी जांच की जाए. इसी क्रम में, तिरुपति के पेद्दाकापु लेआउट में लोकनाथम के घर, उसी इलाके में उनके साले मुनिकृष्णा और रमेश के घरों, और येरपेडु मंडल में लोकनाथम के छोटे भाई के घर पर एक साथ तलाशी ली गई. मेंदु लोकनाथम के घर से बरामद सोने व चांदी के आभूषण व बर्तन. (ETV Bharat) एक बयान में, एसीबी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने संपत्ति की पहचान की है, जिसमें उनकी पत्नी मंजुला के नाम पर पेद्दाकापु लेआउट में खरीदा गया एक घर, गोलावनीगुंटा में दो घर और वडामलपेटा मंडल के पदिरेडू जंगल इलाके में उनके नाम पर रजिस्टर्ड एक प्लॉट, तिरुपति के श्रीनिवास नगर में उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड एक घर, और लोकनाथम और उनके बेटे के नाम पर मिलकर रखे गए चार बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं. खास बात यह है कि लगभग एक दशक के बाद किसी टीटीडी कर्मचारी के घर पर एसीबी की तलाशी ली गई है. इससे पहले, 2016 में डिप्टी ईओ भूपति रेड्डी के घरों के साथ-साथ उनके भाइयों और रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी ली गई थी.