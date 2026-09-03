TTD के उप कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार, ₹5 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति जब्त
एसीबी ने मेंदु लोकनाथम के घर से 2 किलो सोना, 6.5 किलो चांदी, 12 लाख रुपये कैश, चार फिक्स्ड डिपॉजिट आदि जब्त किए.
Published : September 3, 2026 at 4:37 PM IST
तिरुपति/तिरुमाला (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के उप कार्यकारी अधिकारी (DEO) मेंदु लोकनाथम को गुरुवार को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी के बाद की गई.
बुधवार सुबह 6 बजे शुरू हुई तलाशी गुरुवार को भी जारी रही, जिसमें 5 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की संपत्ति जब्त की गई. एसीबी की तलाशी के दौरान 2 किलो सोना, 6.5 किलो चांदी, 12 लाख रुपये नकद, लोकनाथम और उनके बेटे के नाम पर चार फिक्स्ड डिपॉजिट और संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें तिरुपति के श्रीनिवास नगर में एक फ्लैट, गोलावनीगुंटा में दो घर और वडामलपेटा मंडल के पदिरेडू में एक घर शामिल है, जब्त किए गए.
एसीबी ने पता लगाया है कि लोकनाथम और मिलावटी घी मामले में विशेष जांच टीम (SIT) की संदिग्धों की सूची में शामिल एक व्यक्ति ने अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति जमा की है.
सीबीआई की अगुवाई वाली एसआईटी, जो तिरुमाला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल की जांच कर रही है, ने पहले ही टीटीडी के कर्मचारियों और डेयरी एक्सपर्ट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सरकार से सिफारिश की है कि जिन दूसरे लोगों की भूमिका पर शक है, उनकी भी जांच की जाए.
इसी क्रम में, तिरुपति के पेद्दाकापु लेआउट में लोकनाथम के घर, उसी इलाके में उनके साले मुनिकृष्णा और रमेश के घरों, और येरपेडु मंडल में लोकनाथम के छोटे भाई के घर पर एक साथ तलाशी ली गई.
एक बयान में, एसीबी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने संपत्ति की पहचान की है, जिसमें उनकी पत्नी मंजुला के नाम पर पेद्दाकापु लेआउट में खरीदा गया एक घर, गोलावनीगुंटा में दो घर और वडामलपेटा मंडल के पदिरेडू जंगल इलाके में उनके नाम पर रजिस्टर्ड एक प्लॉट, तिरुपति के श्रीनिवास नगर में उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड एक घर, और लोकनाथम और उनके बेटे के नाम पर मिलकर रखे गए चार बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं.
खास बात यह है कि लगभग एक दशक के बाद किसी टीटीडी कर्मचारी के घर पर एसीबी की तलाशी ली गई है. इससे पहले, 2016 में डिप्टी ईओ भूपति रेड्डी के घरों के साथ-साथ उनके भाइयों और रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी ली गई थी.
लोकनाथम के घर पर, अधिकारियों ने 31.98 लाख रुपये की प्रॉपर्टी की पहचान की, जो लोकनाथम की पत्नी और एक दूसरे व्यक्ति के पास मिली-जुली थी. साथ ही दो किलो सोने के गहने, 6.5 किलो चांदी के सामान, और 12.50 लाख रुपये कैश और लोकनाथम के अभी रहने वाली जी+3 बिल्डिंग और पास की गली में बनी जी+1 बिल्डिंग, दोनों के प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले.
वहीं दूसरी टीमों ने लोकनाथम के साले मुनिकृष्णा और रमेश के घरों पर तलाशी ली, जो पेद्दाकापु लेआउट में रहते हैं.
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि उनके घरों की जांच अभी चल रही है और पहले ही 28 लाख रुपये कैश और दो किलोग्राम सोना जब्त किया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इन डिटेल्स को कन्फर्म नहीं किया है.
चौथी टीम ने येरपेडु मंडल के गुंडलकंड्रिगा गांव में लोकनाथम के भाई वेणु के घर पर तलाशी ली और परिवार के सदस्यों के नाम पर 10 एकड़ खेती की जमीन और घरों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले.
लोकनाथम 1 फरवरी 1989 को अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत जूनियर असिस्टेंट के तौर पर टीटीडी में शामिल हुए. इसके बाद वे वरिष्ठ सहायक, सहायक कार्यकारी अधिकारी (AEO) और उप कार्यकारी अधिकारी (Dy.EO) के पदों पर कार्यरत रहे. अप्रैल 2023 से, वह तिरुमाला में श्रीवारी मंदिर के डिप्टी कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने तिरुचनूर में अपनी ड्यूटी निभाई थी.
हालांकि पिछले साल तिरुपति के श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर में ट्रांसफर का आदेश दिया गया था, लेकिन श्रीवारी मंदिर में नियुक्त टीटीडी अधिकारी के वाईएसआरसीपी के प्रति झुकाव होने के आरोपों के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था.
इन घटनाक्रमों के बीच, लोकनाथम डिप्टी ईओ के रूप में अपनी भूमिका में बने हुए हैं. बुधवार को एसीबी अधिकारियों ने तिरुमाला में 'बी-टाइप' कॉम्प्लेक्स में उनके क्वार्टर पर कब्जा कर लिया, लेकिन तलाशी नहीं ली.
एसीबी के डीएसपी मद्दी श्रीनिवास राव ने कहा, "हमने आय के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा संपत्ति की पहचान की है. हमने पाया है कि टीटीडी के डिप्टी ईओ लोकनाथम ने अपनी आय से ज़्यादा जमा की है. उन्होंने कहा, "अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम करने के लिए पैसे मांगते हैं तो कृपया जानकारी दें."
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