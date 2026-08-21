तिरुपति बालाजी में भक्तों की सुरक्षा करेगा 'रोबोट डॉग', घने अंधेरे में भी ढूंढ निकालेगा छुपा हुआ तेंदुआ
20-25 लाख की कीमत वाला रोबोट अंधेरे और कोहरे में तेंदुओं की सटीक लोकेशन कंट्रोल रूम को भेजेगा. जानिए कैसे काम करता है यह सिस्टम.
Published : August 21, 2026 at 5:11 PM IST
तिरुमला (आंध्र प्रदेश): तिरुमला के जंगली इलाकों में जंगली जानवरों की हलचल का पता लगाने और भक्तों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) रोबोट तैनात करने जा रही है. टीटीडी ने प्रायोगिक तौर पर एक 'क्वाड्रुपेड रोबोट' (चार पैरों वाले रोबोट डॉग) का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.
यह रोबोट ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से आ-जा सकता है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल होता है. वहां से सीधे पल-पल की जानकारी (रियल-टाइम निगरानी) भेज सकता है. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अतिरिक्त ईओ वेंकैया चौधरी ने अधिकारियों के साथ तिरुमला के पद्मावती गेस्ट हाउस में इस आधुनिक रोबोट के काम करने के तरीके को देखा. उन्होंने रोबोट के प्रदर्शन को बेहतरीन बताया.
इस रोबोट को चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है. प्रत्येक रोबोट डॉग की कीमत लगभग 20-25 लाख रुपये है. टीटीडी के अतिरिक्त ईओ वेंकैया चौधरी ने कहा, "फिलहाल, हम एक रोबोट ला रहे हैं और 20 दिनों के लिए इसका प्रायोगिक परीक्षण कर रहे हैं. हम अगले महीने होने वाले ब्रह्मोत्सव के दौरान वन क्षेत्र में इसका उपयोग करने जा रहे हैं."
यह रोबोट डॉग सबसे आधुनिक तकनीक पर काम करता है. यह घने कोहरे और अंधेरे जैसे खराब हालातों में भी जंगली जानवरों की हलचल का पता लगा सकता है. यह सीढ़ियों और पत्थरों वाले रास्तों पर भी बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सकता है. यह रोबोट विशेष रूप से अलिपिरी-तिरुमला पैदल मार्ग से सटे वन क्षेत्रों में तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियों का पहले ही पता लगा लेता है.
यदि जानवर उस क्षेत्र की ओर आते हैं जहां भक्त आते-जाते हैं, तो यह तुरंत कंट्रोल रूम और गश्त करने वाले कर्मचारियों को जियो-टैग्ड अलर्ट (सटीक लोकेशन), लाइव वीडियो और थर्मल फीड भेज देता है. अपनी आवाज और लाइट यूनिट्स का उपयोग करके, यह जानवरों को छुए बिना ही उन्हें वापस जंगल की ओर मोड़ने में मदद कर सकता है.
इसे भी पढ़ेंः