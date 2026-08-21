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तिरुपति बालाजी में भक्तों की सुरक्षा करेगा 'रोबोट डॉग', घने अंधेरे में भी ढूंढ निकालेगा छुपा हुआ तेंदुआ

तिरुमला के जंगली इलाकों में सुरक्षा के लिए लाया गया रोबोट. ( ETV Bharat )