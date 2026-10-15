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तिरुपति लड्डू प्रसादम मिलावटी घी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 129 करोड़ की संपत्ति कुर्क

तिरुपति लड्डू घी विवाद. ( ETV Bharat )

अमरावती (आंध्र प्रदेश): तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में 'लड्डू प्रसादम' बनाने के लिए मिलावटी घी की सप्लाई से जुड़े मामले में बड़े पैमाने पर 'हवाला' के जरिये लेनदेन हुआ है. बुधवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 129.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं.

बुधवार को जारी एक बयान में, ईडी ने बताया कि भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड और सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों के साथ-साथ उनके प्रमोटरों- विपिन जैन, पोमिल जैन और कैलाश चंद मंगला और उनके परिवार के सदस्यों की 129.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं. इसके साथ ही, इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 132.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.