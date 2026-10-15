तिरुपति लड्डू प्रसादम मिलावटी घी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 129 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ये संपत्ति भोले बाबा, वैष्णवी और सुकृति डेयरियों और उनके मैनेजमेंट की है. जांच में 234 करोड़ के मिलावटी घी की सप्लाई का पता चला.
Published : October 15, 2026 at 4:17 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में 'लड्डू प्रसादम' बनाने के लिए मिलावटी घी की सप्लाई से जुड़े मामले में बड़े पैमाने पर 'हवाला' के जरिये लेनदेन हुआ है. बुधवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 129.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं.
बुधवार को जारी एक बयान में, ईडी ने बताया कि भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड और सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों के साथ-साथ उनके प्रमोटरों- विपिन जैन, पोमिल जैन और कैलाश चंद मंगला और उनके परिवार के सदस्यों की 129.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं. इसके साथ ही, इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 132.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.
केमिकल मिलाकर पॉम ऑयल को घी के रूप में सप्लाई किया गया
भोले बाबा डेयरी ने तिरुमाला टीटीडी को कुछ सीधे तौर पर और कुछ अपनी मुखौटा कंपनियों- वैष्णवी डेयरी और सुकृति फूड्स के जरिए मिलावटी घी की सप्लाई की, जिसकी कुल कीमत 234.50 करोड़ रुपये थी. वैष्णवी डेयरी और सुकृति फूड्स ने टीटीडी के टेंडरों में केवल कमीशन कमाने के लिए हिस्सा लिया था.
भोले बाबा डेयरी और सुकृति फूड्स के प्लांटों में, रिफाइंड पॉम ऑयल, पॉम कर्नल ऑयल और पामोलीन को मोनोग्लिसराइड्स, एसिटिक एसिड एस्टर, लैक्टिक एसिड और बीटा-कैरोटीन जैसे केमिकल के साथ मिलाया गया और असली घी के नाम पर टीटीडी को सप्लाई किया गया. जनता के स्वास्थ्य और भक्तों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उन्होंने भारी मात्रा में अवैध मुनाफा कमाया है. इस मामले में प्रारंभिक और पूरक चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी हैं.
छह राज्यों में फैले हवाला लिंक
मिलावटी घी बनाने के लिए खरीदे गए पॉम ऑयल को दूसरी पार्टियों को बेचे जाने का दावा करने के लिए फर्जी इनवॉइस तैयार किए गए थे. डेयरी के कामकाज को वैध दिखाने के लिए, डेयरियों ने झूठे रिकॉर्ड और बिल बनाए, जिनमें दूध और घी की खरीद के साथ-साथ मलाई निकले दूध और अन्य सह-उत्पादों की बिक्री के झूठे दस्तावेज तैयार किए गए थे.
इन दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकिंग चैनलों के जरिए भुगतान (पेमेंट) किया गया. इसके बाद, इन पैसों को 'हवाला' नेटवर्क के जरिए नकद के रूप में वापस लाया गया और घोटाले में शामिल लोगों के बीच बांट दिया गया. ये 'हवाला' लिंक उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में फैले हुए हैं.
इस साल 3 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड, डेयरी संचालकों, मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों के आपूर्तिकर्ताओं और फर्जी बिल देने वाले व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों सहित 16 स्थानों पर तलाशी ली थी. इन कार्रवाइयों के दौरान, ईडी ने विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि के साथ 2.70 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. भोले बाबा और सुकृति फूड्स के प्रतिनिधि विपिन जैन और कैलाश चंद मंगला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
इसे भी पढ़ेंः