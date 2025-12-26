सुनामी की 21वीं बरसी: तमिलनाडु के तटीय इलाकों में लोगों ने नम आंखों से अपनों को किया याद
सुनामी की 21वीं बरसी पर तमिलनाडु में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : December 26, 2025 at 8:41 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में 26 दिसंबर, 2004 को आयी सुनामी के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ था. विशेष रूप से, मयिलादुथुराई जिले के मछली पकड़ने वाले 28 गांवों के हजारों मछुआरों की मौत हो गयी थी. अकेले तरंगमबाडी में 315 लोगों की मौत हुई थी. इसी तरह, नागपट्टिनम जिले में तमिलनाडु में सबसे अधिक मौतें हुईं थीं, जहां 4,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई. सुनामी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी.
हर साल 26 दिसंबर को सुनामी स्मृति दिवस मनाया जाता है. 26 दिसंबर, 2004 को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सुनामी ने दस्तक दी थी. इसने चेन्नई, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और कन्याकुमारी सहित तटीय जिलों में भारी तबाही मचाई थी. इस घटना में दुनिया भर में लाखों लोगों की जान गई थी. इसी क्रम में, सुनामी की इस 21वीं बरसी पर तमिलनाडु भर में सुनामी के प्रकोप में जान गंवाने वालों के परिवारों ने प्रार्थना की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
मयिलादुथुराई जिले के तरंगमबाडी में आयोजित स्मारक सेवा में पूमपुहार विधायक निवेदिता मुरुगन, अन्नाद्रमुक (AIADMK) जिला सचिव पौनराज, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अघोरम, पूर्व विधायक बाल अरुचेलवन और ज्ञानवेलन, और द्रमुक (DMK) संघ सचिव अमृत विजयकुमार सहित राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया.
इसी तरह, मयिलादुथुराई जिले के विभिन्न मछली पकड़ने वाले गांवों, जिनमें चंद्रपाड़ी, चिन्नूरपेट्टई, चिन्नानगुडी, कुट्टियांडियूर, वेल्लाकोइल, मणिकपंगु और वनगिरी में सुनामी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक सेवाएं आयोजित की गईं. चेन्नई, कुड्डालोर और विल्लुपुरम सहित अन्य जिलों में भी सुनामी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गयी.
नागपट्टिनम जिले के वेलंकन्नी स्थित सुनामी स्मारक पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई. जहां सुनामी के 1000 से अधिक पीड़ितों को एक ही स्थान पर दफनाया गया था. सुनामी को आए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन मृतकों के रिश्तेदार विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से यहां पहुंचे. सुनामी स्मृति दिवस के अवसर पर, तटीय जिलों के मछुआरे आज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं गए.
सुनामी से मौत के आंकड़ेः कन्याकुमारी (808), कुड्डालोर (571), कांचीपुरम (124), चेन्नई (204), विल्लुपुरम (47), पुदुक्कोट्टई (15), तिरुवारुर (10), तंजावुर (9), रामनाथपुरम (6) और थूथुकुडी (3) लोगों की मौत हुई थी.
इसे भी पढ़ेंः 26 दिसंबर : सुनामी और भूकंप की तबाही से दुनिया में मचा था मौत का तांडव