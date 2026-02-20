ETV Bharat / bharat

राज्य और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी, पश्चिम बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी. बेंच ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को मतदाता सूची की संसाधित सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि जो भी प्रक्रिया हो चुका है, उसे 28 फरवरी को प्रकाशित किया जाना चाहिए, और बाकी पूरक सूची के तौर पर प्रकाशित किया जाएगा.

बेंच ने कहा कि, आरोप-प्रत्यारोप का एक दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है जो दो संवैधानिक अधिकारियों (राज्य सरकार और चुनाव आयोग) के बीच भरोसे की कमी दिखाता है. बेंच ने कहा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के दावों और आपत्तियों के स्टेज पर अटका हुआ है जिन्हें गड़बड़ी वाली लिस्ट में शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट को राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में मदद के लिए मौजूदा और पुराने न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत खास हालात में उठाया गया कदम है और कहा कि मतदाता सूची साफ करने के अभियान को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है और एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल चल रहा है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में दावों और आपत्तियों पर फैसला करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया.

वकील कपिल सिब्बल ने बेंच से ऐसा न करने का अनुरोध किया, और जोर देकर कहा कि इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी. इस पर बेंच ने कहा कि ऐसा तब होता है जब भरोसे की कमी होती है और कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है जिसमें हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है.

इस प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को चुनावी पंजीकरण ऑफिसर (ERO) का काम करना है. बेंच ने यह कदम इस विवाद को देखते हुए उठाया कि क्या राज्य ने निर्वाचन आयोग को ईआरओ के तौर पर काम करने के लिए एसडीएम रैंक के पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी दिए हैं. राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के माइक्रो-ऑब्जर्वर और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पर निर्भर रहने पर आपत्ति जताई.

बेंच ने कहा कि जमा किए गए दस्तावेज की असलियत और उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या बाहर करने के फैसले में निष्पक्षता पक्का करने के लिए, "हमारे पास कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कुछ मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के कुछ पुराने ज्यूडिशियल ऑफिसर को बख्शने की अनुरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है."

बेंच ने कहा कि ये ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फिर हर जिले में तार्किक विसंगति सूची के तहत दावों के निपटारे या दोबारा देखने में मदद कर सकते हैं. बेंच ने कहा, "हर ऑफिसर को चुनाव आयोग और राज्य सरकार के अधिकारी ड्यूटी में मदद के लिए तैनात करेंगे." सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने बेंच के सामने पोल पैनल का प्रतिनिधित्व किया. सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

