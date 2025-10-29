ETV Bharat / bharat

7 बिल्कुल नए विमानों को मार गिराया! ट्रंप ने ये नहीं बताया किसके तबाह हुए प्लेन; 54वीं बार Trump ने लगाई रट

कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के अपने दावे को दोहराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.

Trump Repeats India Pak Claim
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 अक्टूबर, 2025 को टोक्यो, जापान से दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जबकि प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (बाएं) सुन रही हैं. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 12:02 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को सुलझाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान "7 बिल्कुल नए" विमानों को मार गिराया गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस देश के थे.

ट्रंप ने कहा, "सात विमान मार गिराए गए, सात बिल्कुल नए, खूबसूरत विमान मार गिराए गए, और वे एक-दूसरे पर टूट पड़े... दो बड़ी परमाणु शक्तियां."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को टोक्यो में व्यापारिक नेताओं के साथ एक स्वागत समारोह और रात्रिभोज में बोलते हुए दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को सुलझाने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया.

ट्रंप ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी से, जो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल हैं, मैंने कहा, देखिए, अगर आप युद्ध करने वाले हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे."

ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का तर्क है कि युद्ध का अमेरिका के साथ व्यापार से कोई लेनादेना नहीं है. उन्होंने कहा,"एक चीज का दूसरे से कोई लेनादेना नहीं है. मैंने कहा, इसका दूसरे...दो परमाणु शक्तियों...से बहुत कुछ लेनादेना है...हमें हर जगह परमाणु धूल मिलती है. आप सभी प्रभावित हैं, है ना? और हमने कहा, नहीं, अगर आप लड़ने वाले हैं तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे. और लगभग 24 घंटों के भीतर, वह सब खत्म हो गया. वास्तव में, यह आश्चर्यजनक था."

10 मई के बाद से, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता में "लंबी रात" की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान "पूर्ण और तत्काल" युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, उन्होंने दर्जनों बार अपना यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को "समाधान" में मदद की.

उधर कांग्रेस ने ट्रंप के इस दावे को दोहराने पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि "कोई आश्चर्य नहीं" कि नई दिल्ली में अमेरिकी नेता के अच्छे दोस्त "अब उन्हें गले नहीं लगाना चाहते."

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अब तक उन्होंने यह बात 54 बार कही है. उन्होंने यह बात अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और ब्रिटेन में कही है. उन्होंने यह बात उड़ान के दौरान और जमीन पर भी कही है. अब, राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए इसे फिर से कहा है."

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "कोई आश्चर्य नहीं कि नई दिल्ली में उनके अच्छे दोस्त अब उन्हें गले नहीं लगाना चाहते." भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी.

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, के प्रतिशोध में 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढाँचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद, भारत और पाकिस्तान 10 मई को संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे. (पीटीआई इनपुट्स के साथ)

ये भी पढ़ें - ट्रंप नॉन स्टॉप ... बोले, 'टैरिफ की दी धमकी, फिर रूका भारत-पाक युद्ध'

Last Updated : October 29, 2025 at 12:57 PM IST

TAGGED:

OPERATION SINDOOR
PAHALGAM TERROR ATTAACK
TRUMP ON OPERATION SINDOOR
CONGRESS TAUNTS PM MODI
TRUMP REPEATS INDIA PAK CLAIM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 30 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.