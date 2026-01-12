'मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची', शपथ लेने के बाद बोले भारत में नए अमेरिकी राजदूत
भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि उनका मिशन दोनों देशों के बीच साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना है.
Published : January 12, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में भारत में अमेरिका के नए राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में शपथ ली. सर्जियो गोर इस हफ्ते भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र (Credentials) पेश करेंगे.
अमेरिकी दूतावास में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को "असली" मानते हैं. उन्होंने कहा कि असली दोस्त अपने मतभेद सुलझा सकते हैं.
उन्होंने कहा, "मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घूमी है, और मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है. अमेरिका और भारत सिर्फ अपने फायदों के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर बने संबंधों से भी जुड़े हैं. सच्चे दोस्त अलग-अलग राय रख सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं."
#WATCH | Delhi: After assuming charge as the US Ambassador to India, Sergio Gor says, " ...i've travelled all over the world with president trump, and i can attest that his friendship with prime minister modi is real. the united states and india are bound not just by shared… pic.twitter.com/j7LUp9DUcF— ANI (@ANI) January 12, 2026
उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका के राजदूत के तौर पर यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इस शानदार देश में बहुत सम्मान और एक स्पष्ट मिशन के साथ आया हूं: हमारे दोनों देशों के बीच साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना. यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का मिलन बिंदु है. उनके साथ मेरे आखिरी डिनर के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अपनी पिछली यात्रा और भारत के महान प्रधानमंत्री के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बताया. मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही हमसे मिलने आएंगे, उम्मीद है कि अगले एक या दो साल में. राष्ट्रपति ट्रंप की सुबह 2 बजे कॉल करने की आदत है, और नई दिल्ली में समय के अंतर के कारण, यह काफी अच्छा हो सकता है."
भारत से ज्यादा जरूरी कोई साझेदार नहीं...
सर्जियो गोर ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि उनका इरादा एक बड़ा एजेंडा आगे बढ़ाने का है. उन्होंने कहा, "भारत से ज्यादा जरूरी कोई साझेदार नहीं है. आने वाले महीनों और वर्षों में, एक राजदूत के तौर पर मेरा लक्ष्य एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरा करना है. हम यह काम सच्चे रणनीतिक साझेदार के तौर पर करेंगे, जिसमें हर कोई ताकत, सम्मान और नेतृत्व लाएगा."
भारत-अमेरिका ट्रेड डील को फिनिश लाइन तक पहुंचाना लक्ष्य
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर चल रही बातचीत पर बोलते हुए, गोर ने माना कि यह एक मुश्किल काम है. लेकिन वह इसे फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं. उन्होंने कहा, "आप में से कई लोगों ने मुझसे चल रही ट्रेड डील की बातचीत पर अपडेट मांगा है. दोनों पक्ष लगातार सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं. असल में, ट्रेड पर अगली बातचीत कल होगी. भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. इसलिए इसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए पक्के इरादे वाले हैं और हालांकि ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, हम सुरक्षा, काउंटर-टेररिज्म, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दूसरे बहुत जरूरी क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे."
Pax Silica में पूर्ण सदस्य बनेगा भारत!
सर्जियो गोर ने जानकारी दी कि भारत को अगले महीने जरूरी Pax Silica में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. Pax Silica एक सुरक्षित, खुशहाल और नवाचार पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की अगुआई वाली एक रणनीतिक पहल है. उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत को अगले महीने Pax Silica में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा..."
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले महीने ही Pax Silica पहल को लॉन्च किया है. यह अमेरिका के नेतृत्व में एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) और निवेशित ऊर्जा (Energy Input) से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, AI डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक सुरक्षित, खुशहाल और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है. इस पहल में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल शामिल हो चुके हैं.
