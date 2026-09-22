रूसी तेल पर 100% टैरिफ की ट्रंप की धमकी, भारत ने स्ट्रेटजी बदली तो जानिए कितना बड़ा नुकसान?
Trump Threat 100% Tariff: अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर और टॉप निर्यात डेस्टीनेशन है. टैरिफ से द्विपक्षीय व्यापार पर संकट आ सकता है.
Published : September 22, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: Indian Crude Import Bill: रूस से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी नजरें टेढ़ी की हैं. अमेरिकी संसद ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन के बाद पास कर दिया है. इसका भारत पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. क्योंकि, भारत अपनी जरूरत का 50-52% से अधिक तेल (क्रूड ऑयल) रूस से ही मंगाता है.
इसके साथ ही अमेरिका को काफी मात्रा में गुड्स का निर्यात भी करता है. भारत के लिए अमेरिका ऐसा बड़ा व्यापारिक साझेदार जहां से उसका ट्रेड हमेशा सरप्लस रहता है. यानी निर्यात ज्यादा, आयात कम रहता है. अब नए टैरिफ नियम के बाद भारत अगर रूस से कारोबार बंद करता है तो उसे अन्य देशों जैसे मध्य पूर्व, अमेरिका या वेनेजुएला पर निर्भर होना पड़ेगा.
जो देश को अरबों डॉलर के बड़े आर्थिक नुकसान की ओर धकेल देगा. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि भारत के लिए रूस तेल का सबसे बड़ा आयातक कैसे बना? ट्रंप टैरिफ के बाद देश की स्ट्रेटजी क्या है? क्या भारत-अमेरिका के बीच व्यापार पर भी असर पड़ेगा?
अमेरिका क्यों दे रहा भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने हाल ही में 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 कानून पर हस्ताक्षर करके रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है. इसकी मुख्य वजह, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना है.
दरअसल, रूस अपने तेल और गैस बेचकर मोटी कमाई कर रहा है. इस कमाई का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में कर रहा है. वेस्टर्न कंट्रीज के रूसी तेल को बैन करने के बाद रूस मुख्य रूप से भारत और चीन जैसे एशियाई देशों पर निर्भर हो गया है. अमेरिका इन बड़े खरीदारों पर लगाम लगाना चाह रहा है, जिसके चलते उसने 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है.
रूस से भारत कितना तेल आयात करता: 2026 के आर्थिक और वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार, हर महीने देश ने औसतन 13 से 15 करोड़ बैरल कच्चा तेल अलग-अलग देशों से आयात किया है. इसमें सबसे ज्यादा, रूस से 4.6 से 6.0 करोड़ बैरल रहा जो कुल आयात में 30% से 52% हिस्सेदारी दिखाता है.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, भारत ने रूस से वित्त वर्ष 2026 में करीब 40.8 अरब डॉलर (4 लाख करोड़ रुपए) का क्रूड ऑयल खरीदा. जो देश के कुल 134.7 अरब डॉलर के तेल आयात का करीब 30.3% था. जुलाई 2026 तक भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 51% हो गई थी.
जरूरत का आधे से ज्यादा तेल रूस से क्यों खरीदता है भारत: देश को अपनी तेल की जरूरत का 85% से 90% हिस्सा आयात करता है. पहले भारत इराक और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से तेल आयात करके अपनी जरूरत पूरी करता था. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया में सैन्य हमलों (रूस-यूक्रेन युद्ध) के बाद से वैश्विक तेल व्यापार का सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) व्यावहारिक रूप से बंद और बेहद असुरक्षित हो गया. देश का 45% से 50% कच्चा तेल आयात इसी रास्ते से होता था. इस मार्ग में दिक्कत होने से भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति में बदलाव करना पड़ा. इसके तहत भारत ने तेल के लिए रूस की ओर हाथ बढ़ाया.
तेल रेट में भारी डिस्काउंट और सुरक्षित सप्लाई ने रूस को बनाया मुख्य आयातक: यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके चलते रूस ने एशिया देशों को तेल के बड़े बाजार के रूप में देखा और इनको भारी छूट पर क्रूड ऑयल देने लगा. 2022-2023 के दौरान भारत ने रूस से भारी छूट के कारण तेल खरीदा. लेकिन, हालिया महीनों में रूस से बढ़ा तेल आयात कीमतों की वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षित सप्लाई के कारण हुआ. दुनिया में तेल की किल्लत और हाई रेट के बीच रूस भारत को लगातार सुरक्षित तेल डिलीवर कर रहा है.
रूस से भारत कच्चा तेल आयात करके, रिफाइंड पेट्रोलियम उसी को निर्यात करता: हालिया वैश्विक संकट के बीच भारत सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा, बल्कि उसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद बेच भी रहा है. दरअसल, यूक्रेन के हमलों में रूस की तेल रिफाइनरियां नष्ट हो गई हैं. इससे वहां पेट्रोल की कमी हो गई है. इसको देखते हुए भारत रूस से कच्चा तेल लेकर उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके वापस उसको ही तैयार पेट्रोल निर्यात कर रहा है.
रूस से तेल खरीदकर भारत की कितनी बचत हो रही: पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को वैश्विक डॉलर प्रणाली (SWIFT) से बाहर कर दिया गया है. इसके जवाब में, भारत रूसी तेल का पेमेंट अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपए (INR) और रूसी रूबल (RUB) में कर रहा है. इसके अलावा, कुछ पेमेंट के लिए यूएई दिर्हाम (AED), चीनी युआन (CNY), सिंगापुर डॉलर और हांगकांग डॉलर का भी उपयोग किया जा रहा है.
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, वर्तमान में भारत और रूस के बीच होने वाला 96% द्विपक्षीय व्यापार रुपए-रूबल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर से किया जा रहा है. इस तरह से रियायती रूसी तेल खरीदने से भारत ने अरबों डॉलर की बचत की है. ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र की प्रमुख संस्था CEEW की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदकर भारत ने साल 2022 से अब तक लगभग 12.6 अरब डॉलर (करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए) की बचत की है.
रूस के बजाय दूसरे देशों से तेल आयात पर भारत को भारी नुकसान: सितंबर 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कानून को पास करके रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. ऐसे में भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद करके पूरी तरह से मध्य पूर्व, अमेरिका या वेनेजुएला पर निर्भर हो जाता है, तो देश को अरबों डॉलर का नुकसान होगा.
बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार, रूस से तेल नहीं खरीदने से भारत का सालाना तेल आयात बिल वित्त वर्ष 2026 में 9 अरब डॉलर (लगभग 75,000 करोड़ रुपए) और वित्त वर्ष 2027 में 12 अरब डॉलर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपए) तक बढ़ सकता है.
सरकारी रिफाइनरियों को करना होगा अपडेट: भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) की कई घरेलू रिफाइनरियों को रूसी कच्चे तेल (Urals) को प्रोसेस करने के लिए री-इंजीनियर किया जा चुका है. अगर भारत अचानक अपनी सप्लाई में बदलाव लाता है तो रिफाइनरियों को नए प्रकार के कच्चे तेल के लिए मशीनों और प्लांट में बदलाव करना पड़ेगा.
इसमें कंपनियों की भारी पूंजी लगेगी. जब रिफाइनरियों और सरकार के लिए कच्चे तेल की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) की कीमतें बढ़ेंगी. इसके अलावा, अमेरिका या लैटिन अमेरिकी देशों से तेल मंगाने पर समुद्री दूरी बढ़ जाएगी. माल ढुलाई (Freight Charges) और बीमा लागत (War-risk Insurance) बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. ये सारे फैक्टर देश में महंगाई बढ़ाएंगे.
अमेरिकी 100% टैरिफ पर भारत का क्या जवाब: अमेरिकी 100% टैरिफ के खतरे पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा है. विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कहा है कि 147 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति अनिवार्य है. देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तेल कहां से खरीदेगा, यह पूरी तरह उसका अधिकार है. वह किसी के दबाव में आकर अपनी जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे. सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की जरूरतों को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लेगी.
रूस से आयात घटकर फिर बढ़ा, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा: अमेरिका ने 2025 में जब भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, तब भारत ने रूस से तेल का कारोबार कम किया था. जनवरी-फरवरी 2026 में भारत के कुल आयात बिल में रूस की हिस्सेदारी घटकर महज 19.3% से 21.2% रह गई थी. भारत ने रूसी तेल की भरपाई के लिए अमेरिका, मिडिल ईस्ट इराक, सऊदी अरब, यूएई और दक्षिण अमेरिकी देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी थी.
तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 6.8%, सऊदी अरब की 20%, ईराक की 19.89%, यूएई की 11% हो गई थी. लेकिन, मार्च में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आपूर्ति बाधित होने की वजह से खाड़ी देशों से आयात में बड़ी कटौती देखने को मिली. अप्रैल से जुलाई के बीच मिडिल ईस्ट से भारत का तेल आयात 43% से घटकर करीब 30% पर आ गया. खाड़ी देशों में संकट के चलते भारतीय रिफाइनरियों ने फिर से रूस का रुख किया. अगस्त 2026 में रूस से भारत का तेल आयात 50.8% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.
ट्रंप के घोषणा करते ही क्या भारत पर तुरंत लगेगा 100% टैरिफ: ऐसा नहीं है. अमेरिका में बने नए कानून के तहत वहां के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले शीर्ष 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं. लेकिन, इसके लिए अमेरिका को 30 दिन की पहले मोहलत देनी होगी. साथ ही कानून में ये स्पष्ट कहा गया है कि अप टू 100% यानी टैरिफ 100% तक लगाया जा सकता है. यानी ये अनिवार्य नहीं है कि 100% टैरिफ ही लगेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति हालात को देखते हुए इसे 5%, 10% या 20% जैसे निचले स्तर से भी शुरू कर सकते हैं.
भारत और अमेरिका के बीच कितना व्यापार: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और शीर्ष निर्यात गंतव्य है. इसके चलते भारत से अमेरिका को सालाना लगभग 86.5 अरब से 87.3 अरब डॉलर (करीब 7.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक) का सामान निर्यात होता है. यदि इसमें सेवाओं के निर्यात को भी जोड़ दिया जाए, तो कुल वार्षिक निर्यात 135 अरब डॉलर को पार कर जाता है. इसके चलते भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस रहता है. यानी भारत सामान बेचता ज्यादा और वहां से खरीदता कम है. अमेरिका को भारत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स-स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल्स-दवाएं, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, रत्न-आभूषण, रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात करता है.
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