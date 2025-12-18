ETV Bharat / bharat

ऋषिकेश-हरिद्वार-रुड़की हादसों के बाद भी लापरवाही, कोहरे में हाईवे किनारे खड़े ट्रक, कोई चेकिंग नहीं

कोहरा बन रहा काल. ( ETV Bharat )