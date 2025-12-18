ऋषिकेश-हरिद्वार-रुड़की हादसों के बाद भी लापरवाही, कोहरे में हाईवे किनारे खड़े ट्रक, कोई चेकिंग नहीं

ऋषिकेश-हरिद्वार-रुड़की हादसों के बाद भी लापरवाही, कोहरे में हाईवे किनारे खड़े ट्रक, कोई चेकिंग नहीं
घने कोहरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 18, 2025 at 4:35 PM IST
किरणकांत शर्मा
देहरादून: इस समय पूरा उत्तर भारत कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है. इस वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी कई बार तो 10 मीटर से भी कम रहती है. कोहरे के कारण हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. एक तरफ जहां घना कोहरा सड़क हादसों की वजह बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे खड़े ट्रक इस तरह के दुर्घटनाओं की दूसरी बड़ी वजह बन रहे हैं. ऋषिकेश में भी बीते दिनों तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस वजह से कार सवार चार लोगों की मौत हो गई.
ऋषिकेश हादसे का एक कारण जहां तेज रफ्तार था तो दूसरा कारण सड़क किनारे खड़ा ट्रक. इससे पहले दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी हरिद्वार शहर के पास ही सड़क किनारे जनरेटर खड़ा हुआ था. जनरेटर के पास ही दो मजदूर सो रहे थे. हाईवे पर आ रही कार को जनरेटर नहीं दिखाई दिया और कार सीधे जनरेटर से जा टकराई. इस हादसे में दो मजदूरों के अलावा कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस हादसे की वजह से भी सड़क किनारे खड़ा जनरेटर ही माना गया.
पहले भी हो चुके कई बड़े हादसे: हरिद्वार या ऋषिकेश में इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए, बल्कि इससे पहले भी कई बार सड़क किनारे खड़े ट्रक या अन्य वाहन सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन चुके है. इसी साल जनवरी में सड़क किनारे खड़े ट्रक की वजह से बड़ा हादसा हुआ था. दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके लौट रहे हरियाणा के यात्रियों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई थी. इस हादसे में भी कार सवार चार लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे का कारण भी घना कोहरा और सड़क किनारे खड़े ट्रक को ही माना गया था. लेकिन इन हादसों से आज तक कोई सबक नहीं लिया गया.
नींद से कितना जागा सिस्टम: इस हादसों के बाद सिस्टम कितना नींद से कितना जागा ये जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम खुद ग्राउंड पर उतरी और वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया. सबसे पहले ईटीवी भारत की टीम देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर पहुंची.
क्यों नहीं ले रहे सबक? ईटीवी भारत संवाददाता ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा कि खराब गाड़ियां लगातार सड़क के बीचों-बीच खड़ी हुई हैं. देहरादून से लेकर डोईवाला तक जगह-जगह पर गाड़ियां हाईवे पर खड़ी हुई नजर आईं. कुछ जगहों पर तो खराब गाड़ियां बीच सड़क पर भी खड़ी हुई मिलीं.
लापरवाही की हद: ईटीवी भारत की टीम ने देहरादून से डोईवाला के बीच यह देखने की कोशिश की कि आखिरकार यह लापरवाही सिर्फ दिन में ही हो रही है, या फिर रात में भी. ईटीवी भारत की टीम ने देखा कि घने कोहरे में भी कोई इसी बात पर ध्यान भी दे रहा है कि सड़कों के किनारे वाहन खड़े न किए जाएं. हमारी टीम देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात करीब 10 बजे सड़क पर निकली. घने कोहरा होने की वजह से हमें भी आगे की गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही थीं.
हादसों को दावत दे रहे सड़क किनारे खड़े ट्रक: ईटीवी भारत की टीम ने देखा कि ऋषिकेश हादसे के बाद भी सिस्टम नींद से नहीं जागा है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि डोईवाला में गन्ने से भरे दर्जनों ट्रक सड़क किनारे खड़े हुए थे. हाईवे की लाइट भी बंद थी. पूरे हाईवे को कोहरा ने अपनी आगोश में ले रखा था. फिर भी हाईवे के किनारे बड़े वाहन बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के खड़े हुए थे.
लोगों के जीवन से खिलवाड़: इस दौरान ईटीवी भारत को पूरे हाईवे पर कहीं भी कोई सचल दस्ता तक नहीं दिखाई दिया, जो इन बातों पर ध्यान दे रहा हो. अब आप खुद समझ सकते हैं कि हाईवे पर घने कोहरे में कितनी लापरवाही बरती जा रही है और कैसे लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है.
जिम्मेदारों से सवाल: इस बारे में जब देहरादून एआरटीओ अनीता चमोला से बात की गई तो उन्होंने माना कि ये जिम्मेदारी विभाग की है कि हाईवे पर इस तरह से लापरवाही से कोई भी वहां न खड़ा हो. रात को पेट्रोलिंग करवाकर यह जांच करवाएंगे कि इस तरह की लापरवाही कौन कर रहा है और संबंधित गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि सड़क पर लगातार पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को जहां पर भी इस तरह के वाहन खड़े हुए दिखाए देते हैं, उनपर चालान की कार्रवाई की जाती है. इस दौरान भी हमारी पेट्रोलिंग टीमें इन सभी बातों का ध्यान रख रही हैं.
