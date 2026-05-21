ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में ट्रक, टैक्सी और ऑटो चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू, यातायात प्रभावित

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज (21 मई) से ट्रक, टैक्सी और ऑटो चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है. ड्राइवर्स यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में 23 मई तक यह कदम उठा रही है.

यूनियन की मांग है कि ट्रक, टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सीएनजी और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर में लाखों लोग रोजाना इन सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करते हैं, ऐसे में इस हड़ताल का असर यातायात पर साफ देखने को मिल रहा है.

बदरपुर बॉर्डर पर दिखा हड़ताल का असर

ड्राइवर यूनियन द्वारा 21 से 23 मई तक हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया था, जिसका असर आज सुबह से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला. जब ईटीवी भारत की टीम सुबह बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची, तो वहां का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था. जहां सुबह 9:00 बजे तक आमतौर पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहीं आज सड़कें खाली नजर आईं. कई ट्रक सड़क किनारे खड़े मिले, जबकि सड़क पर सिर्फ इक्का-दुक्का वाहन ही गुजरते हुए दिखाई दिए.