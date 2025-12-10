ETV Bharat / bharat

करनाल के NH-44 पर भयानक टक्कर से मचा हाहाकार, ट्राले ने 7 गाड़ियों को रौंदा, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

करनाल के NH-44 पर भयानक टक्कर से मचा हाहाकार ( Etv Bharat )

पुलिस और एंबुलेंस की टीमों ने संभाला मोर्चा : हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और रास्ते को खोलने की कोशिश की गई. टीमों ने तेजी दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

करनाल के NH-44 पर भयानक टक्कर से मचा हाहाकार (Etv Bharat)

हादसे में बाराती घायल : हादसे में करीब दो दर्जन से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को करनाल के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद जीटी रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा रेस्ट हाउस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर आज दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी में जा रही बारात की खड़ी 7 गाड़ियों को तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्राले ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

कैसे हुआ हादसा? : जानकारी के अनुसार, गांव रसीन निवासी आमिर खान की बारात पल्हेड़ी (पानीपत) जानी थी. दूल्हे की कार पीछे रह जाने के कारण बारातियों की कई स्कॉर्पियो गाड़ियां हाईवे पर रुककर दूल्हे का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान करनाल की ओर से आ रहा बजरी से भरा तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर सीधे बारात की गाड़ियों में जा घुसा. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि एक के ऊपर एक कारें चढ़ती चली गईं, और लोहे-प्लास्टिक के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए.

भयानक टक्कर से मचा हाहाकार (Etv Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा ? : प्रत्यक्षदर्शी कादिर, गोलू समेत बाकी लोगों ने बताया कि ट्राला इतनी तेज़ रफ्तार में था कि ड्राइवर ने नियंत्रण खोते ही सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर ट्राला चढ़ा दिया. सड़क पर खड़े लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नज़र आए, लेकिन कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए. घायलों में दो नाबालिग बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं (Etv Bharat)

जाम ने बढ़ाई मुश्किलें : वहीं हादसे के बाद NH-44 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने तुरंत बैरिकेड लगाकर एक लेन को सुचारू किया और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाया. ट्रैफिक एसएचओ दर्शन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज़ रफ्तार ट्राले ने गाड़ियों को टक्कर मारी है. हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. हाईवे पर गाड़ियां खड़ी ना किया करें, आम पब्लिक इसका ख्याल जरूर रखें. ट्रक किस वजह से बेकाबू हुआ, इसकी पड़ताल भी की जा रही है.

9 गाड़ियों को ट्रक ने रौंदा (Etv Bharat)

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

हादसे में कई लोग घायल (Etv Bharat)

मौके पर चीख पुकार मच गई (Etv Bharat)

