संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा; पिकअप की टक्कर से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, चार घायल

डॉ अज़फर कमाल ने बताया कि सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है, दो लोग घायल हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा
गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 8:29 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 10:24 PM IST

संभलः उत्तर प्रदेश के संभल में गुरुवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. हयात नगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप और कार की आमने-सामने से टक्कर हो गई. हादसे में एक ही परिवार के बच्चों सहित छह लोगों की मौके पर मौत हो गई. हादसे में चार लोग घायल हो गये हैं. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून बिखरा था और चीखें सुन आस-पास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया. मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया.

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि थाना हयात नगर के रसूल पुर धतरा एक गांव है यही से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है. यहां एक पिकअप और कार दोनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें मुरादाबाद रेफर किया गया है. दो लोग सामान्य रूप से घायल हैं, वह संभल के अस्पताल में हैं. इस घटना में मृतकों में तीन बच्चे और तीन महिलाएं हैं.

परिजन हरकिशोर ने बताया कि जनपद अमरोहा के आदमपुर निवासी रोहित अपने परिवार के साथ गुरुवार को कार से संभल जिले के बहजोई स्थित अपने भतीजे के नामकरण संस्कार में शामिल होकर वापस आदमपुर लौट रहा था. कार खुद रोहित चला रहा था. निर्माणधीन गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरते समय सामने से सब्जियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप से कार की टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.

हरकिशोर ने बताया कि सड़क हादसे में भाई रोहित (40) और रोहित का बेटा जय (12) घायल हो गया. जिन्हें इलाज के लिए मुरादाबाद भेजा है, जबकि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. जिनमें रेनू (38), सत्यवती (50), रिया (9), भास्कर (7), कपिल (11) और गीता (40) शामिल हैं.

सूचना मिलते ही एसीपी उत्तरी कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए. आनन फानन में वाहनों में सवार सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए.

जिला संयुक्त अस्पताल में इमरजेंसी प्रभारी डॉ अज़फर कमाल ने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल आठ लोग आए हैं. छह लोग मृत अवस्था में आए हैं, दो लोग घायल हैं. जिन्हें मुरादाबाद के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

ASP उत्तरी कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम हयात नगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप और कार की टक्कर हुई है, जिसमें एक परिवार जा रहा था. दोनों ही गाड़ी एक लेन पर चल रही थीं, जिसमें आमने सामने टक्कर हो गई.

संपादक की पसंद

