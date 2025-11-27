ETV Bharat / bharat

संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा; पिकअप की टक्कर से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, चार घायल

संभलः उत्तर प्रदेश के संभल में गुरुवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. हयात नगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप और कार की आमने-सामने से टक्कर हो गई. हादसे में एक ही परिवार के बच्चों सहित छह लोगों की मौके पर मौत हो गई. हादसे में चार लोग घायल हो गये हैं. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून बिखरा था और चीखें सुन आस-पास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया. मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया.

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि थाना हयात नगर के रसूल पुर धतरा एक गांव है यही से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है. यहां एक पिकअप और कार दोनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें मुरादाबाद रेफर किया गया है. दो लोग सामान्य रूप से घायल हैं, वह संभल के अस्पताल में हैं. इस घटना में मृतकों में तीन बच्चे और तीन महिलाएं हैं.

परिजन हरकिशोर ने बताया कि जनपद अमरोहा के आदमपुर निवासी रोहित अपने परिवार के साथ गुरुवार को कार से संभल जिले के बहजोई स्थित अपने भतीजे के नामकरण संस्कार में शामिल होकर वापस आदमपुर लौट रहा था. कार खुद रोहित चला रहा था. निर्माणधीन गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरते समय सामने से सब्जियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप से कार की टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.