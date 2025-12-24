ETV Bharat / bharat

ट्रक रिवर्स करते समय ड्राइवर ने बेटे पर चढ़ा दी गाड़ी, खुद के ही खिलाफ दर्ज करायी FIR

मेहसाणा (गुजरात): जिले के कडी तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां इंद्राद गांव के बाहरी इलाके में ट्रक रिवर्स करते समय ड्राइवर का बेटा गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पिता के हाथों हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

कौन है पीड़ित परिवार?

मिली जानकारी के अनुसार, 42 वर्षीय देवाराम कुंभाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं. पेशे से ट्रक ड्राइवर देवाराम अपने 19 वर्षीय बेटे मुकनाराम के साथ ट्रक लेकर गुजरात आए थे. कल (23 दिसंबर, 2025) सुबह करीब 7 बजे वे एक कंपनी में सामान उतारने की तैयारी कर रहे थे. पिता देवाराम ट्रक को अनलोडिंग पॉइंट पर पार्क करने के लिए रिवर्स कर रहे थे और बेटा मुकनाराम नीचे खड़ा होकर उन्हें निर्देश दे रहा था.

कैसे हुई घटना?

जब ट्रक रिवर्स हो रहा था, तभी पीछे दीवार और अनलोडिंग स्टैंड के बीच एक लोहे का स्टैंड गिर गया. मुकनाराम उस स्टैंड को हटाने के लिए पीछे गया. दुर्भाग्यवश, ड्राइविंग सीट पर बैठे पिता का ध्यान इस ओर नहीं गया और वे ट्रक को पीछे लेते रहे. इस वजह से मुकनाराम दीवार और लोहे के स्टैंड के बीच दब गया.