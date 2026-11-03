दिल्ली के खजूरी खास में ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचला,दोनों की मौत,ट्रक चालक फरार
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचला , दोनों युवकों की मौके पर ही मौत.
Published : November 3, 2026 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया. भीषण सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई. हादसा सोमवार देर रात पुराने खजूरी खास थाने के कट के पास हुआ. मृतकों की पहचान संतोष (30), निवासी पक्की खजूरी और पवन (33), निवासी गली नंबर-24, खजूरी खास के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हादसे में शामिल कंक्रीट मिक्सर ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस के मुताबिक, 2 नवंबर की रात करीब 11:55 बजे थाना खजूरी खास में ट्रक और स्कूटी के बीच टक्कर होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. एक घायल को उसके परिजन जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल लेकर पहुंचे, जबकि दूसरे को पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
हादसे की सूचना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है. वहीं, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.
फरार चालक की तलाश में पुलिस
पुलिस ने मौके से दुर्घटना में शामिल स्टेटर (कंक्रीट मिक्सर) ट्रक बरामद कर कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद फरार हुए चालक की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जुटी हैं. थाना खजूरी खास में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस के डीसीपी राहुल अलवल के अनुसार, पुलिस हादसे की परिस्थितियों, दुर्घटना के कारणों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है.
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