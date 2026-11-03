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दिल्ली के खजूरी खास में ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचला,दोनों की मौत,ट्रक चालक फरार

खजूरी खास इलाके में सड़क हादसे में दो की मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया. भीषण सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई. हादसा सोमवार देर रात पुराने खजूरी खास थाने के कट के पास हुआ. मृतकों की पहचान संतोष (30), निवासी पक्की खजूरी और पवन (33), निवासी गली नंबर-24, खजूरी खास के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हादसे में शामिल कंक्रीट मिक्सर ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा