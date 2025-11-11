ETV Bharat / bharat

गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में जबरदस्त विस्फोट, गनीमत रही कि आसपास नहीं थी कोई आबादी

अरियालुर (तमिलनाडु): वाराणवासी के निकट गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में जबरदस्त विस्फोट हुआ. हादसे में वाहन चालक कनगराज गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने घायल चालक को बचाया.एम्बुलेंस से अरियालुर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा. इस बीच, लॉरी में रखे सिलेंडर एक-एक करके फटने लगे, जिससे वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए.

कैसे हुआ हादसाः

मिली जानकारी के अनुसार त्रिची के एक गोदाम से गैस सिलेंडर ट्रक से अरियालुर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान, जब ट्रक अरियालुर जिले के वरनावसी गांव के पास पिल्लयार कोइल मोड़ पर मुड़ रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गया. इसके बाद, उसमें रखे सिलेंडर विस्फोट करने लगा. आग लग गयी. जिससे पूरे इलाके में धुएं की मोटी परत छा गई.

आग पर काबू पायाः

स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर अरियालुर फायर स्टेशन अधिकारी सेंथिलकुमार के नेतृत्व में दमकलकर्मियों ने वाहन में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की. तब तक पूरा वाहन आग में पूरी तरह जल चुका था. घटनास्थल पर कोई घर न होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. सिलेंडर फटने का एक वीडियो अब सामने आया है. जिला पुलिस घटना की जांच कर रही है.