गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में जबरदस्त विस्फोट, गनीमत रही कि आसपास नहीं थी कोई आबादी
त्रिची के एक गोदाम से गैस सिलेंडर ट्रक से अरियालुर ले जाया जा रहा था. ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गया.
Published : November 11, 2025 at 2:11 PM IST
अरियालुर (तमिलनाडु): वाराणवासी के निकट गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में जबरदस्त विस्फोट हुआ. हादसे में वाहन चालक कनगराज गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने घायल चालक को बचाया.एम्बुलेंस से अरियालुर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा. इस बीच, लॉरी में रखे सिलेंडर एक-एक करके फटने लगे, जिससे वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए.
कैसे हुआ हादसाः
मिली जानकारी के अनुसार त्रिची के एक गोदाम से गैस सिलेंडर ट्रक से अरियालुर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान, जब ट्रक अरियालुर जिले के वरनावसी गांव के पास पिल्लयार कोइल मोड़ पर मुड़ रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गया. इसके बाद, उसमें रखे सिलेंडर विस्फोट करने लगा. आग लग गयी. जिससे पूरे इलाके में धुएं की मोटी परत छा गई.
आग पर काबू पायाः
स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर अरियालुर फायर स्टेशन अधिकारी सेंथिलकुमार के नेतृत्व में दमकलकर्मियों ने वाहन में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की. तब तक पूरा वाहन आग में पूरी तरह जल चुका था. घटनास्थल पर कोई घर न होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. सिलेंडर फटने का एक वीडियो अब सामने आया है. जिला पुलिस घटना की जांच कर रही है.
यातयात प्रभावितः
इस दुर्घटना के कारण, तंजावुर और त्रिची से अरियालुर आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से मोड़ दिया गया. इसके बाद, अरियालुर जिला पुलिस अधीक्षक विश्वेस बालासुब्रमण्य शास्त्री और जिला कलेक्टर रथिनसामी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया. विस्फोट के बाद सिलेंडर के टुकड़े आसपास के विभिन्न हिस्सों में बिखरे पड़े थे. इसलिए आम लोगों को उनके पास जाने से रोक दिया गया.
सुरक्षा एहतियात के तौर पर पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना स्थल पर सड़क पर बिखरे सभी सिलेंडरों को हटाने के बाद ही उस क्षेत्र में वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
