ETV Bharat / bharat

ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बढ़ी मुश्किलें, 'भ्रामक प्रचार' के लिए उपभोक्ता कोर्ट ने थमाया नोटिस

झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ( फोटो ईटीवी भारत झालावाड़ )

​झालावाड़ : राजस्थान के झालावाड़ में उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में सुपरस्टार ऋतिक रोशन और शीतल पेय (माउंटेन ड्यू ) निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने तथ्यों की जांच कर सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहित कोल्ड ड्रिंक विक्रेता कंपनी को नोटिस जारी किए हैं. इधर उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहित कोल्ड ड्रिंक विक्रेता कंपनी को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है. ​क्या है पूरा मामला? ​: यह कानूनी कार्रवाई झालावाड़ बार एसोसिएशन के सदस्य और एडवोकेट गुरुचरण सिंह की शिकायत पर शुरू हुई है. एडवोकेट सिंह ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद पेश करते हुए आरोप लगाया कि शीतल पेय कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन टेलीविजन पर जो विज्ञापन दिखाते हैं, वह पूरी तरह से भ्रामक और सच्चाई से परे है. ​विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और एनर्जी (ऊर्जा) आती है, जिससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है. एडवोकेट सिंह का कहना है कि उन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर इस उत्पाद को खरीदा और इसका सेवन किया, लेकिन उन्हें विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ. एडवोकेट गुरु चरण सिंह (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़)