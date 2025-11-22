ETV Bharat / bharat

त्रियुगीनारायण मंदिर में शादियों की धूम, हर रोज फेरे ले रहे कई जोड़े, मार्च तक रजिस्ट्रेशन फुल

रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध त्रियुगीनारायण मंदिर में इन दिनों भारी संख्या में विवाह संपन्न हो रहे हैं. स्थानीय ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग त्रियुगीनारायण मंदिर में सात फेरे लेने के लिए पहुंच रहे हैं. इन दिनों शादियों के सीजन में हर दिन त्रियुगीनारायण मंदिर में हर रोज पांच से छह विवाह हो रहे हैं. तीर्थ पुरोहित समिति अध्यक्ष सच्चिदानंद पंचपुरी ने बताया नवयुगल भारी संख्या में विवाह के लिए त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंच रहे हैं. जिससे स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में भी इजाफा हो रहा है.

केदारघाटी के त्रियुगीनारायण गांव में स्थित शिव-पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण मंदिर नव युगलों की शादी के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है. इन दिनों शादी के शुभमुहूर्त पर यहां भारी संख्या में लोग विवाह संपंन करवाने पहुंच रहे हैं. त्रियुगीनारायण इन दिनों विवाह संपंन करवाने वाले लोगों से भरा पड़ा है.

त्रियुगीनारायण मंदिर (ETV Bharat)

त्रियुगीनारायण मंदिर शादी के लिए प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में प्रसिद्ध हो गया है. भारी संख्या नव युगल शादी के बंधन में बंधने के लिये यहां पहुंच रहे हैं. ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. नव युगल माता पार्वती एवं भगवान शिव की भांति शादी के बंधन में बंधने के लिये एक अटूट विश्वास एवं मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेने यहां आते हैं. त्रियुगीनारायण मंदिर में तीन युगों से अखंड अग्नि प्रज्वलित है. मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी स्थान पर अखंड अग्नि में शादी के फेरे लिए थे.

क्यों खास है त्रियुगीनारायण मंदिर (ETV Bharat)

चढ़ीगढ़ कालका से त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंचे मयंक नौड़ियाल और काजल वर्मा ने कहा वे हमेशा से ही यहां शादी करना चाहते थे. आज उनका सपना पूरा हो गया है. नवयुगल जोड़े ने कहा यहां की शांत वादियां मन को सुकून देती हैं. यहां की सर्द हवाएं जीवन में एक नई गर्माहट भरती हैं. उन्होंने कहा त्रियुगीनारायण मंदिर की जलती अग्नि संबंधों की सीढ़ी को और मजबूत करती हैं, इसलिए युवाओं को यहां आकर जीवन की शुरुआत करनी चाहिए.