त्रियुगीनारायण मंदिर में शादियों की धूम, हर रोज फेरे ले रहे कई जोड़े, मार्च तक रजिस्ट्रेशन फुल
त्रियुगीनारायण मंदिर में तीन युगों से अखंड अग्नि प्रज्वलित है. मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी स्थान पर शादी की थी.
November 22, 2025
रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध त्रियुगीनारायण मंदिर में इन दिनों भारी संख्या में विवाह संपन्न हो रहे हैं. स्थानीय ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग त्रियुगीनारायण मंदिर में सात फेरे लेने के लिए पहुंच रहे हैं. इन दिनों शादियों के सीजन में हर दिन त्रियुगीनारायण मंदिर में हर रोज पांच से छह विवाह हो रहे हैं. तीर्थ पुरोहित समिति अध्यक्ष सच्चिदानंद पंचपुरी ने बताया नवयुगल भारी संख्या में विवाह के लिए त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंच रहे हैं. जिससे स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में भी इजाफा हो रहा है.
केदारघाटी के त्रियुगीनारायण गांव में स्थित शिव-पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण मंदिर नव युगलों की शादी के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है. इन दिनों शादी के शुभमुहूर्त पर यहां भारी संख्या में लोग विवाह संपंन करवाने पहुंच रहे हैं. त्रियुगीनारायण इन दिनों विवाह संपंन करवाने वाले लोगों से भरा पड़ा है.
त्रियुगीनारायण मंदिर शादी के लिए प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में प्रसिद्ध हो गया है. भारी संख्या नव युगल शादी के बंधन में बंधने के लिये यहां पहुंच रहे हैं. ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. नव युगल माता पार्वती एवं भगवान शिव की भांति शादी के बंधन में बंधने के लिये एक अटूट विश्वास एवं मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेने यहां आते हैं. त्रियुगीनारायण मंदिर में तीन युगों से अखंड अग्नि प्रज्वलित है. मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी स्थान पर अखंड अग्नि में शादी के फेरे लिए थे.
चढ़ीगढ़ कालका से त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंचे मयंक नौड़ियाल और काजल वर्मा ने कहा वे हमेशा से ही यहां शादी करना चाहते थे. आज उनका सपना पूरा हो गया है. नवयुगल जोड़े ने कहा यहां की शांत वादियां मन को सुकून देती हैं. यहां की सर्द हवाएं जीवन में एक नई गर्माहट भरती हैं. उन्होंने कहा त्रियुगीनारायण मंदिर की जलती अग्नि संबंधों की सीढ़ी को और मजबूत करती हैं, इसलिए युवाओं को यहां आकर जीवन की शुरुआत करनी चाहिए.
वहीं, त्रियुगीनारायण पहुंचे दूसरे जोड़े और उनके परिजनों के भी चेहरे खिले हुये नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा शादी सिर्फ एक रश्म नहीं बल्कि दो दिलों और दो परिवारों को जोड़ने का जरिया है. हर कोई नये तरीके से शुरू की गई नई पारी को लेकर एक्साइटेड हैं. सभी यहां से शादी की रश्मों की सादगी के साथ ही यादों का पिटारा लेकर लौट रहे हैं.
शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में नव युगल शादी के बंधन में बंधने पहुंचते हैं. जिनका समिति द्वारा परिजनों की सहमति के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाता है. उन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन फरवरी मार्च तक शादी के शुभमुहूर्त पर किए गए हैं.
सच्चिदानंद पंचपुरी, अध्यक्ष, तीर्थ पुरोहित समिति
त्रियुगीनारायण मंदिर में शादी का बढ़ रहा क्रेज: पीएम मोदी के 'वेडिंग इन उत्तराखंड' के नारे का असर दिखने लगा है. वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर त्रियुगीनारायण फेमस हो रहा है. यहां खासकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली से लोग कॉल करके वेडिंग डेस्टिनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां ले रहे हैं. अभी तक सैकड़ों लोग यहां शादियां कर चुके हैं.
कैसे पहुंचे त्रियुगीनारायण मंदिर: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आने वाला त्रियुगीनारायण मंदिर केदारनाथ यात्रा के सबसे अहम पड़ाव सोनप्रयाग से लगभग करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर मौजूद है.
करीब 1,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये धाम शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में विश्व विख्यात है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर भगवान विष्णु के बामन अवतार का मंदिर है. त्रेता युग में इसी मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती ने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर सात फेरे लिए थे. मान्यता है कि ये विवाह स्वयं बह्मा जी ने पुजारी बनकर करवाया था.
प्रदेश सरकार द्वारा सोनप्रयाग-त्रियुगीनारायण सड़क मार्ग के सुधारीकरण के लिए करोड़ों का बजट दिया गया, लेकिन विभाग ओर कार्यदाई संस्था की लापरवाही से सड़क मार्ग खस्ताहाल बना हुआ है. ऐसे में कतिपय लोग शादी की प्लानिंग ही कैंसिल कर रहे हैं. ग्रामीणों ने सड़क मार्ग की स्थिति में सुधार करने सहित शिव पार्वती विवाह स्थल में मूलभूत आवश्यकताओं शौचालय, सफाई व्यवस्था का सही संचालन करने की मांग की है.
सर्वेशानन्द भट्ट, सचिव, तीर्थ पुरोहित समिति
