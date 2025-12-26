ETV Bharat / bharat

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या, पांच लोग अरेस्ट, एक आरोपी नेपाल भागा

उत्तराखंड के देहरादून जिले में नॉर्थ ईस्ट छात्र की हत्या का मामला सामने आया है. छात्र दून में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था.

कॉन्सेप्ट इमेज
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 26, 2025 at 7:22 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 7:30 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर की रात को त्रिपुरा का छात्र एंजेल चकमा और उसके भाई का कुछ स्थानीय युवकों के साथ विवाद हो गया था. स्थानीय युवकों के एंजेल चकमा और उसके भाई पर धारदार हथियार और रॉड से हमला किया, जिससे एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल चकमा का बीती 9 दिसंबर से देहरादून के निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां आज शुक्रवार 26 दिसंबर सुबह को उसकी की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि एक नाबालिग आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी नेपाल फरार हो गया, जिसके ऊपर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है. पुलिस ने बताया कि माइकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद निवासी नंदा नगर गैस गोदाम त्रिपुरा ने देहरादून के सेलाकुई थाने में 9 दिसंबर को तहरीर दी थी.

तहरीर में माइकल चकमा ने बताया था कि वो अपने भाई एंजेल चकमा के साथ सेलाकुई मार्केट में गया था. वहीं पर अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ गाली गलौज की, जिसका उन्होंने विरोध किया. इसके बाद उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई एंजेल चकमा पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में उसका भाई एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए ग्राफिक एरा अस्पताल में एडमिट किया गया है.

पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर थाना सेलाकुई में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 118, 351(3), 61(2) और 109 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सेलाकुई थाना पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तार के निर्देश दिए. इस घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. हालांकि मुखबीरों की सूचना पर पुलिस ने 14 दिसंबर को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सेलाकुई इलाके में ही शराब की दुकान में शराब खरीदने के दौरान उनकी त्रिपुरा के छात्र से बहस हो गई थी. उसी दौरान कहासुनी ने उन्होंने त्रिपुरा के छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक नाबालिग आरोपी फरार है, जिसके नेपाल भागने की सूचना है, जिस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे है.
-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-

एंजेल चकमा उत्तराखंड में जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर के छात्र था, जो अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ रहता था. माइकल चकमा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है.

त्रिपुरा के युवक की आज सुबह ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. छात्र का कुछ युवकों के साथ 9 दिसंबर को झगड़ा हुआ था, जिससे छात्र को चाकू लग गए थे. तभी से उसका उपचार चल रहा था, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई. जिसके बाद मुकदमे को हत्या की धाराओं में तब्दील किया गया है. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और नाबालिक आरोपी फरार चल रहा है.
-पंकज गैरोला, एसपी देहात-

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • अविनाश नेगी पुत्र हरीश नेगी निवासी शंकरपुर, थाना सहसपुर, उम्र 25 वर्ष
  • शौर्य राजपूत पुत्र भरत सिंह निवासी धूलकोट, थाना प्रेम नगर, उम्र 18 वर्ष
  • सूरज खवास पुत्र अनिल खवास निवासी मूलनिवासी मणिपुर हाल निवासी नयागांव पेलियो, थाना पटेल नगर, उम्र 18 वर्ष
  • सुमित पुत्र प्यारेलाल निवासी तिलवाड़ी, देहरादून, उम्र 25 वर्ष
  • आयुष बडोनी पुत्र धनेश चंद्र बडोनी निवासी बाय खाल, सेलाकुई, उम्र 18 वर्ष

Last Updated : December 26, 2025 at 7:30 PM IST

