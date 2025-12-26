ETV Bharat / bharat

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या, पांच लोग अरेस्ट, एक आरोपी नेपाल भागा

देहरादून: राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर की रात को त्रिपुरा का छात्र एंजेल चकमा और उसके भाई का कुछ स्थानीय युवकों के साथ विवाद हो गया था. स्थानीय युवकों के एंजेल चकमा और उसके भाई पर धारदार हथियार और रॉड से हमला किया, जिससे एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल चकमा का बीती 9 दिसंबर से देहरादून के निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां आज शुक्रवार 26 दिसंबर सुबह को उसकी की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि एक नाबालिग आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी नेपाल फरार हो गया, जिसके ऊपर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है. पुलिस ने बताया कि माइकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद निवासी नंदा नगर गैस गोदाम त्रिपुरा ने देहरादून के सेलाकुई थाने में 9 दिसंबर को तहरीर दी थी.

तहरीर में माइकल चकमा ने बताया था कि वो अपने भाई एंजेल चकमा के साथ सेलाकुई मार्केट में गया था. वहीं पर अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ गाली गलौज की, जिसका उन्होंने विरोध किया. इसके बाद उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई एंजेल चकमा पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में उसका भाई एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए ग्राफिक एरा अस्पताल में एडमिट किया गया है.