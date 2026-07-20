त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की मौत, अगरतला के पुलिस मुख्यालय में मिला शव
अगरतला पुलिस मुख्यालय में त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ (police.tripura.gov.in)
Published : July 20, 2026 at 2:23 PM IST
अगरतला : त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली. मामले में एक अधिकारी ने बताया कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी को तुरंत जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
उन्होंने आगे बताया कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा और मुख्य सचिव जेके सिन्हा समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे.
Tripura DGP Anurag Dhankar dies by suicide at his office in police headquarters in Agartala: Official pic.twitter.com/GpS163ZuFd— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026