ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की मौत, अगरतला के पुलिस मुख्यालय में मिला शव

अगरतला पुलिस मुख्यालय में त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई.

Tripura DGP Anurag Dhankar
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ (police.tripura.gov.in)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अगरतला : त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली. मामले में एक अधिकारी ने बताया कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी को तुरंत जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने आगे बताया कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा और मुख्य सचिव जेके सिन्हा समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

TAGGED:

TRIPURA POLICE
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
POLICE HEADQUARTERS AGARTALA
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़
TRIPURA DGP ANURAG DHANKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.