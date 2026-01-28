ETV Bharat / bharat

नक्शी कांथा कला को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए तृप्ति को मिला पद्म श्री अवॉर्ड

तृप्ति ने पिछले 30 सालों में इस कला के जरिए कम से कम 20,000 महिलाओं को मजबूत बनाया.

Tripti honored with Padma award
तृप्ति मुखर्जी नक्शी कांथा कढ़ाई की कला दिखाती हुईं (ETV Bharat)
January 28, 2026

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की बीरभूम की तृप्ति मुखर्जी को नक्शी कांथा (पारंपरिक कढ़ाई) कढ़ाई की कला के जरिए देश की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के लिए पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. पिछले 30 सालों में उन्होंने इस कला के जरिए कम से कम 20,000 महिलाओं को मजबूत बनाया है. उन्हें पहले कांथा कढ़ाई को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए 'शिल्पगुरु' (मास्टर क्राफ्ट्समैन) अवॉर्ड और प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिल चुका है.

बीरभूम के सिउरी में सुभाषपल्ली की रहने वाली तृप्ति मुखर्जी को हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि कला के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाना उनका लक्ष्य है. उन्होंने बचपन में अपनी माँ से कांथा सिलाई सीखी थी. कपड़े पर सुई और धागे से अलग-अलग डिजाइन बनाना उनका जुनून बन गया, जो बाद में उनका पेशा बन गया.

Tripti honored with Padma award
अपनी कलाकृति को दिखातीं तृप्ति मुखर्जी (ETV Bharat)

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के बुलावे पर, तृप्ति मुखर्जी ने अलग-अलग जगहों पर कांथा सिलाई पर कई प्रदर्शनियाँ और वर्कशॉप की हैं. लंदन के बर्मिंघम से लेकर जापान तक, उन्होंने प्रदर्शनियों और वर्कशॉप के जरिए भारत को रिप्रेजेंट किया है. उनसे कांथा सिलाई सीखकर कम से कम 20,000 महिलाएँ आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तृप्ति मुखर्जी की प्रदर्शनी देखी और आर्टिस्ट से कांथा सिलाई के बारे में बात भी की. उन्होंने कपड़े पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्रों को उकेरा है. कभी-कभी, उनके काम में राम सेतु, समुद्र मंथन और ग्रामीण बंगाल की सुंदरता दिखाई देती है. कांथा सिलाई की कला को बेहतर बनाने के लिए उन्हें 'पद्म श्री' अवॉर्ड के लिए चुना गया.

Tripti honored with Padma award
पश्चिम बंगाल की बीरभूम की तृप्ति मुखर्जी (ETV Bharat)

इससे पहले तृप्ति को 2010 में नेशनल अवॉर्ड मिला था. 2016 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'शिल्पगुरु' सम्मान दिया था. अब, उन्होंने अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में पद्मश्री भी जोड़ लिया है. तृप्ति मुखर्जी ने कहा, 'मेरे बहुत सारे सपने थे. मुझे 25 जनवरी की रात को इस अवॉर्ड के बारे में एक फोन आया. मैं बहुत खुश हुई. कांथा स्टिच मेरे लिए सिर्फ एक आर्ट फ़ॉर्म नहीं है, बल्कि रोजी-रोटी का जरिया भी है. इस आर्ट से कई औरतें आत्मनिर्भर बनी है. मैं कांथा स्टिच आर्ट को और भी फैलाना चाहती हूँ.' इससे पहले 2024 में तगदीरा बेगम को कांथा स्टिच आर्ट को बढ़ावा देने के लिए 'पद्मश्री' अवॉर्ड मिला था. वह बीरभूम जिले के बोलपुर की रहने वाली हैं. इस बार तृप्ति मुखर्जी को उसी जिले से कांथा स्टिच आर्ट के लिए पद्मश्री मिल रहा है.

कांथा स्टिच या नक्शी कांथा क्या है?

नक्शी कांथा एक खास तरह की रजाई है जो आम कपड़े पर अलग-अलग डिजाइन की कढ़ाई करके बनाई जाती है. नक्शी कांथा बंगाली कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है. नक्शी कांथा बंगाली लोक कला का एक हिस्सा है. आमतौर पर कपड़े को सिलने के लिए पुराने कपड़ों के बॉर्डर से धागे लिए जाते हैं या नीले, लाल, पीले और दूसरे रंग के धागे खरीदे जाते हैं.

बेसिक रजाई सिलने के बाद, उस पर अलग-अलग डिजाइन की कढ़ाई की जाती है. अब, इस कला के जरिए एक और बंगाली महिला को नेशनल स्टेज पर सम्मान मिला है.

कांथा कढ़ाई कला
तृप्ति मुखर्जी पश्चिम बंगाल
NAKSHI KANTHA
PADMA SHRI AWARD
TRIPTI HONORED WITH PADMA AWARD

