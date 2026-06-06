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यूपी-बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, उधना-मधुबनी और प्रयागराज-हुब्बल्ली सहित कई समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

प्रयागराज: गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने बड़ा फैसला लिया है. रेल प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण समर स्पेशल ट्रेनों के फेरों की अवधि को आगे बढ़ाने और उनके समय व ठहराव में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

इनमें उधना-मधुबनी, उधना-झंझारपुर और प्रयागराज-हुब्बल्ली जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के यात्रियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी.

उधना-मधुबनी और झंझारपुर स्पेशल के बढ़े फेरे:

रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उधना से मधुबनी और झंझारपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की अवधि को जून मध्य तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

गाड़ी संख्या 09045/09047 (उधना से): अब यह ट्रेन 7 जून 2026 और 14 जून 2026 तक (2 अतिरिक्त फेरे) अपनी सेवाएं देगी.

गाड़ी संख्या 09046/09048 (मधुबनी एवं झंझारपुर से): यह ट्रेन 8 जून 2026 और 15 जून 2026 तक (2 अतिरिक्त फेरे) चलाई जाएगी.

कोच संरचना: इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिसमें एसी तृतीय (4), स्लीपर (6), सामान्य (8) और एसएलआर कोच शामिल हैं.

2. प्रयागराज-हुब्बल्ली स्पेशल के समय और ठहराव में बदलाव:

गाड़ी संख्या 04113/04114 प्रयागराज-एसएसएस हुब्बल्ली-प्रयागराज ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी के समय में संशोधन करते हुए इसे दो नए अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं.

फेरों का विवरण: प्रयागराज से यह ट्रेन (04113) प्रत्येक शनिवार 6 जून से 11 जुलाई 2026 तक और हुब्बल्ली से (04114) प्रत्येक मंगलवार 9 जून से 14 जुलाई 2026 तक कुल 6-6 फेरे लगाएगी.

रूट और मुख्य स्टेशन: यह ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, ग्वालियर, गुना, भोपाल, नागपुर, काचीगुडा और अनंतपुर होते हुए हुब्बल्ली पहुंचेगी.