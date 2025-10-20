ETV Bharat / bharat

गुजरात: राजकोट में ट्रिपल मर्डर, दो भाइयों की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी भी मारा गया

गुजरात पुलिस के मुताबिक, राजकोट के मालवीयनगर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई.

triple murder including two brothers after clash over vehicle hit in Rajkot Gujarat
गुजरात: राजकोट में ट्रिपल मर्डर, दो भाइयों की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी भी मारा गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजकोट: गुजरात के राजकोट में दिवाली से एक दिन पहले मामूली विवाद में ट्रिपल हत्याकांड से हड़कंप मच गया. शहर के अंबेडकरनगर में तीन लोगों की हत्या के बाद रविवार देर रात जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

बताया गया है कि रविवार रात को वाहन की टक्कर होने पर विवाद हुआ और दो भाइयों, सुरेश वाशराम परमार और विजय वाशराम परमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह भी पता चला है कि दूसरे पक्ष पर हमला करने वाले अरुण बारोट की भी हत्या कर दी गई. अंबेडकरनगर इलाके में देर रात तीन लोगों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है. इस सामूहिक झड़प में दो पुरुष और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए.

राजकोट में ट्रिपल मर्डर के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी
राजकोट में ट्रिपल मर्डर के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

इस घटना के बाद देर रात उच्च अधिकारियों का एक काफिला मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं.

रोड रेज में दो भाइयों की चाकू घोंपकर हत्या,
रोड रेज में दो भाइयों की चाकू घोंपकर हत्या, (ETV Bharat)

दोनों मृतक भाइयों के पिता वाशरामभाई ने कहा कि मेरे दोनों बेटे मजदूरी करते थे. वे मजदूरी करके घर लौट रहे थे. इस दौरान रात करीब साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच उनकी गाड़ी टकरा गई होगी. इसलिए उन्होंने सामने वाले को देखकर गाड़ी चलाने को कहा. इसी बात पर हुई बहस के दौरान लोगों ने मेरे दोनों बेटों, और मेरी बहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों बेटों की मौत हो गई.

मौके पर पुलिस अधिकारी
मौके पर पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस इलाके में चोरी-छिपे शराब की बिक्री हो रही है. शरारती तत्व इसी तरह शराब पीकर गुंडागिरी करते हैं. इसलिए अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

हत्या की घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवा सिविल अस्पताल पहुंचे. इसके अलावा मालवीयनगर पुलिस, क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. बाद में मालवीय नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजकोट के मालवीयनगर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच झड़प
राजकोट के मालवीयनगर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच झड़प (ETV Bharat)

एसीपी बीजे चौधरी का बयान
इस संबंध में एसीपी बीजे चौधरी ने बताया कि मालवीयनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकरनगर इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई. मृतक का नाम अरुणभाई विनुभाई बारोट है, दूसरे पक्ष के मृतकों के नाम सुरेशभाई वाशरामभाई परमार और विजयभाई वाशरामभाई परमार हैं, जो दो भाई हैं.

उन्होंने आगे बताया कि यह झगड़ा एक सामान्य दुर्घटना में हुआ. साथ ही चाकू, बल्ला, धारिया और ढोका से चोटें भी आईं. जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो का इलाज चल रहा है और एक महिला को मामूली चोटें आई हैं.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना: पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाला बाइक चोर गिरफ्तार

TAGGED:

RAJKOT GROUP CLASH
CLASH IN RAJKOT
GUJARAT CRIME NEWS
RAJKOT TRIPLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.