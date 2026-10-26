ट्रिपल मर्डर, दहल उठा इलाका: चबूतरा और पार्किंग विवाद में अंधाधुंध फायरिंग
सआदतगंज में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:44 PM IST
लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता इलाके में पार्किंग और चबूतरा निर्माण को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी भी मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
आरोपी गिरफ्तार: जेसीपी क्राइम बबलू कुमार और डीसीपी वेस्ट जितेंद्र श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है.
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और घटना के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.- जितेंद्र श्रीवास्तव , डीसीपी वेस्ट
गोली किसने चलाई: पुलिस के मुताबिक जिसने गोली चलाई उसका नाम ऋषभ शुक्ला है.वो मर्चेंट नेवी में था. मृतक शिवा तिवारी जिला सह कार्यवाह पश्चिम RSS में पहले थे. बिजली विभाग से रिटायर्ड हुए थे. शंभू उर्फ शिवेंद्र जो शिवा का भाई है. शिवा का बेटा दुकान चलाता था. उसकी शादी दिसंबर में होनी थी.
खूनी संघर्ष की वजह क्या: सआदतगंज के नौबस्ता क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने और वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने को लेकर शिवा तिवारी उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी और उनके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पक्ष ने असलहा निकालकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई. फायरिंग की चपेट में आकर शिवा तिवारी, उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी लहूलुहान होकर गिर पड़े. आनन-फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे घायल की हालत नाजुक बनी थी. उसकी भी मौत हो गई.
पहले भी हो चुका था विवाद: घटनास्थल के सामने एक मंदिर भी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास भीड़भाड़ होने के कारण पार्किंग और आवागमन को लेकर अक्सर परेशानी होती थी. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मामले में पहले भी चौकी पर शिकायतें की गई थीं, लेकिन उनका आरोप है कि विवाद का प्रभावी समाधान नहीं हो सका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कई राउंड फायरिंग की. स्थानीय लोगों ने छह से सात राउंड गोलियां चलने की बात बताई है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई. स्थानीय लोगों ने छह से सात राउंड गोलियां चलने की बात बताई है. गोली लगने से तीन लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से बरामद पिस्तौल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है और मृतकों के परिजनों से भी जानकारी ली गई है. फिलहाल प्रारंभिक जांच में पार्किंग और चबूतरा बनाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है.मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.- तरुण गाबा, पुलिस कमिश्नर
सिपाही की तत्परता: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. इस दौरान सआदतगंज थाने में तैनात सिपाही कार्तिक सिंह ने साहस दिखाते हुए आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि सिपाही कार्तिक सिंह उस समय निहत्थे थे. उनकी तत्परता के चलते मुख्य आरोपी को मौके से भागने का मौका नहीं मिला. कार्तिक सिंह को सआदतगंज थाने के दिलेर और साहसी सिपाहियों में गिना जाता है. इससे पहले अनु अनवर हत्याकांड में भी उन्होंने मुख्य आरोपी शरीक को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
घर में चल रही थीं शादी की तैयारियां: इस घटना ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शिवाजी तिवारी के बेटे सुयश तिवारी की अगले महीने शादी होने वाली थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं. मकान की पेंटिंग कराई जा रही थी और बाथरूम की मरम्मत का काम भी चल रहा था. परिवार में शादी को लेकर उत्साह का माहौल था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सब कुछ उजाड़ दिया.
सख्त कार्रवाई की मांग: मृतकों के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. परिजनों का आरोप है कि ऋषभ शुक्ला के साथ उसके चाचा भी इस घटना में शामिल थे और वारदात के बाद फरार हो गए. आरोपी के चार चाचा हैं. परिजनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.
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