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ट्रिपल मर्डर, दहल उठा इलाका: चबूतरा और पार्किंग विवाद में अंधाधुंध फायरिंग

सआदतगंज में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता इलाके में पार्किंग और चबूतरा निर्माण को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी भी मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी (Video Credit: ETV Bharat) आरोपी गिरफ्तार: जेसीपी क्राइम बबलू कुमार और डीसीपी वेस्ट जितेंद्र श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है.

सआदतगंज में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और घटना के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.- जितेंद्र श्रीवास्तव , ​डीसीपी वेस्ट

गोली किसने चलाई: पुलिस के मुताबिक जिसने गोली चलाई उसका नाम ऋषभ शुक्ला है.वो मर्चेंट नेवी में था. मृतक शिवा तिवारी जिला सह कार्यवाह पश्चिम RSS में पहले थे. बिजली विभाग से रिटायर्ड हुए थे. शंभू उर्फ शिवेंद्र जो शिवा का भाई है. शिवा का बेटा दुकान चलाता था. उसकी शादी दिसंबर में होनी थी. मृतक शिवा (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

खूनी संघर्ष की वजह क्या: सआदतगंज के नौबस्ता क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने और वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने को लेकर शिवा तिवारी उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी और उनके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पक्ष ने असलहा निकालकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई. फायरिंग की चपेट में आकर शिवा तिवारी, उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी लहूलुहान होकर गिर पड़े. आनन-फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे घायल की हालत नाजुक बनी थी. उसकी भी मौत हो गई. चबूतरा और पार्किंग विवाद (Photo Credit: ETV Bharat) पहले भी हो चुका था विवाद: घटनास्थल के सामने एक मंदिर भी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास भीड़भाड़ होने के कारण पार्किंग और आवागमन को लेकर अक्सर परेशानी होती थी. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मामले में पहले भी चौकी पर शिकायतें की गई थीं, लेकिन उनका आरोप है कि विवाद का प्रभावी समाधान नहीं हो सका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कई राउंड फायरिंग की. स्थानीय लोगों ने छह से सात राउंड गोलियां चलने की बात बताई है. वारदात स्थल (Photo Credit: ETV Bharat)