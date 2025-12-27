ETV Bharat / bharat

असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में शांति बहाली को लेकर तीन-तरफा वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता जनवरी में

असम में वेस्ट कार्बी आंगलोंग में शांति बहाल करने के लिए राज्य सरकार, KAAC और अलग-अलग कार्बी ट्राइबल ग्रुप्स की बैठक हुई. ( ETV Bharat (File) )

गुवाहाटी (असम): जमीन के अधिकार और कब्जे के मुद्दे पर उबलते असम के कार्बी आंगलोंग में शांति लाने के लिए, शुक्रवार को राजधानी में राज्य सरकार, KAAC और अलग-अलग कार्बी ट्राइबल ग्रुप्स के लीडरशिप के बीच तीन-तरफा बातचीत हुई. इसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलीराम रोंगहांग और अलग-अलग कार्बी संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें प्रोटेस्ट लीडर लिटसन रोंगफार भी शामिल थे, मौजूद थे. यह बातचीत तब हुई जब राज्य सरकार खेरोनी में विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) की ज़मीन पर कथित गैर-कानूनी कब्ज़ों को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शन कर रहे ग्रुप्स से बात करने के लिए राजी हो गई. पहले राउंड की बातचीत के बाद असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को बताया कि पहाड़ी जिलों में हंगामा मचाने वाले इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं और आगे की बातचीत अगले साल 16 या 17 जनवरी को होगी. मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, “VGR और PGR जमीन का मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ऑटोनॉमस काउंसिल ने अभी तक अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया है. यह तय हुआ कि काउंसिल 5 जनवरी से पहले अपना एफिडेविट जमा करेगी. कार्बी समुदाय भी कोर्ट के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखेगा, और राज्य सरकार मामले का जल्द निपटारा करने की मांग करेगी.”