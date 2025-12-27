असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में शांति बहाली को लेकर तीन-तरफा वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता जनवरी में
राज्य सरकार की कोशिशों के बीच वेस्ट कार्बी आंगलोंग में शांति बहाल करने के लिए तीन-तरफा बातचीत हुई.
Published : December 27, 2025 at 12:20 PM IST
गुवाहाटी (असम): जमीन के अधिकार और कब्जे के मुद्दे पर उबलते असम के कार्बी आंगलोंग में शांति लाने के लिए, शुक्रवार को राजधानी में राज्य सरकार, KAAC और अलग-अलग कार्बी ट्राइबल ग्रुप्स के लीडरशिप के बीच तीन-तरफा बातचीत हुई.
इसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलीराम रोंगहांग और अलग-अलग कार्बी संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें प्रोटेस्ट लीडर लिटसन रोंगफार भी शामिल थे, मौजूद थे.
यह बातचीत तब हुई जब राज्य सरकार खेरोनी में विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) की ज़मीन पर कथित गैर-कानूनी कब्ज़ों को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शन कर रहे ग्रुप्स से बात करने के लिए राजी हो गई.
पहले राउंड की बातचीत के बाद असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को बताया कि पहाड़ी जिलों में हंगामा मचाने वाले इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं और आगे की बातचीत अगले साल 16 या 17 जनवरी को होगी.
मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, “VGR और PGR जमीन का मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ऑटोनॉमस काउंसिल ने अभी तक अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया है. यह तय हुआ कि काउंसिल 5 जनवरी से पहले अपना एफिडेविट जमा करेगी. कार्बी समुदाय भी कोर्ट के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखेगा, और राज्य सरकार मामले का जल्द निपटारा करने की मांग करेगी.”
उन्होंने आगे कहा, “खेरोनी में VGR और PGR जमीन पर बने सभी सरकारी ऑफिस शिफ्ट कर दिए जाएंगे. VGR और PGR की करीब 8,000 बीघा खाली जमीन है, जिस पर बाड़ लगाई जाएगी और पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में कब्जा न हो.”
मुआवजे पर मुख्यमंत्री ने कहा, “पुलिस फायरिंग में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को काउंसिल नौकरी देगी, और राज्य सरकार 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देगी. VGR और PGR जमीन पर जारी सभी ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, और दूसरी कब्जा की गई सरकारी जमीनों को भी खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी. 16 या 17 जनवरी को बातचीत का दूसरा दौर होगा. हम कार्बी आंगलोंग में शांति बहाल करने के लिए कमिटेड हैं.”
मीटिंग पर रिएक्शन देते हुए कार्बी यूथ लीडर लिटसन रोंगफर ने कहा, “लोग आज के फैसलों से खुश हैं या नहीं, यह जनता से बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा. पहचान, जमीन और होमलैंड के मुद्दे कार्बी आंगलोंग के लिए सेंट्रल हैं.”
कार्बी राजा लांगटुक तेरांग ने कहा, “आज की चर्चा पॉजिटिव रही. आंदोलन के बाद आखिरकार बातचीत हुई. जनवरी से बेदखली अभियान शुरू होगा.”
ये भी पढ़ें - क्यों जल रहा कार्बी आंगलोंग: जमीन, पहचान और अस्तित्व के लिए मूल निवासियों का संघर्ष