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'TMC ने मुझे 2 करोड़ का ऑफर दिया', 'मुझे डर नहीं...मैं लड़ती रहूंगी', बोलीं कालीगंज सीट से माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन

कालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने टीएमसी पर दो करोड़ रुपये का ऑफर देने का आरोप लगाया है.

Tamanna's mother Sabina Yasmin 'unplugged' on ETV Bharat
कालीगंज से माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन से खास बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 8:01 PM IST

14 Min Read
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम थम गया. आखिरी चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी. 2026 के विधानसभा चुनावों में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, उनमें नादिया जिले की कालीगंज विधानसभा सीट भी शामिल है.

कालीगंज में ही पिछले उपचुनाव के दौरान, तृणमूल के विजय जुलूस के दौरान बम लगने से बच्ची तमन्ना की जान चली गई थी. अब, तमन्ना की मां सबीना यास्मीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- CPI(M) उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं.

अलीफा अहमद, वही शख्स जिनके विजय जुलूस में बम धमाका हुआ था जिसमें तमन्ना की मौत हो गई थी. वह एक बार फिर से तृणमूल की उम्मीदवार हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि, अलग-अलग विकास के मुद्दों के साथ-साथ, तमन्ना की दुखद मौत इस साल कालीगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी.

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माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन से खास बातचीत (ETV Bharat)

तमन्ना की मां सबीना यास्मीन इससे पहले कभी राजनीति में शामिल नहीं हुई थीं. ऐसे में उनसे सवाल पूछा गया कि, वह अब चुनाव मैदान में क्यों उतरी हैं. क्या उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की मौत का इंसाफ दिलाने के लिए उम्मीदवार बनना पड़ा. ईटीवी भारत उनसे ऐसे कई सवाल उनसे किए, जिसका बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए.

ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में अपने चुनावी कैंपेन के मकसद बताते हुए, माकपा उम्मीदवार ने एक जबरदस्त दावा भी किया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 15 दिन पहले, उन्हें एक फोन आया जिसमें चुनावी मुकाबले से हटने के लिए दो करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया. ईटीवी भारत ने तमन्ना की मां और माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन से सवाल किया कि, चुनाव प्रचार के दौरान आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है?

इसका उत्तर देते हुए सबीना यास्मीन ने कहा, "मुझे चुनाव प्रचार के दौरान जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. लोग बहुत गहरी भावनाएं दिखा रहे हैं. हर कोई जवान से लेकर बुजुर्ग तक कह रहा है कि 'लाल झंडा' (CPI(M)) वापस लाना चाहिए. कई लोग कह रहे हैं कि CPI(M) का राज अच्छा था, और हमें वो दिन फिर से वापस लाने चाहिए."

सवाल: आप अपने कैंपेन में किन खास मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं. क्या यह तृणमूल का कुशासन और भ्रष्टाचार है, या आपकी बेटी की मौत है?
सबीना यास्मीन: मुझे बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए. इसके अलावा, शिक्षा और हेल्थकेयर सिस्टम की हालत बहुत खराब है. स्कूल बंद होने की कगार पर हैं. कुछ स्कूल तो मुश्किल से चल रहे हैं और उनमें बस कुछ ही छात्र हैं. मेरी प्राथमिकता यह पक्का करना है कि ये स्कूल फिर से खुल जाएं और वे ठीक से काम करें, और उनमें काबिल टीचर हों. मैं इसी के लिए कोशिश कर रही हूं. मैं यह भी पक्का करना चाहती हूं कि हमारे अस्पताल बंद न रहें. अक्सर अस्पताल के बेड पर कुत्ते लेटे हुए दिखते हैं. इस हालत को बस बदलना होगा. मैं यह पक्का करने की कोशिश करूंगी कि डॉक्टर, नर्स और दवाएं सही तरीके से मिलें.

Tamanna's mother Sabina Yasmin
माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन चुनाव प्रचार के दौरान (ETV Bharat)

सवाल: इस इलाके में निश्चित रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है. हजारों परिवार प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं. क्या आपने इन खास मुद्दों पर प्रकाश डाला है?

सबीना यास्मीन: हां, यह सच में एक बहुत जरूरी मामला है. ठीक इसलिए क्योंकि इलाके में रोजगार के मौकों की कमी है, इसलिए हजारों लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं. इस खेती वाले इलाके में, किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है. फिर भी, केमिकल फर्टिलाइजर से लेकर पेस्टिसाइड तक, हर चीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसलिए, इन मुद्दों को सुलझाने के साथ-साथ, मैं इलाके की बंद पड़ी फ़ैक्ट्रियों और उद्योग इकाइयों को फिर से खोलने की पूरी कोशिश करूंगी.

सबीना ने आगे कहा, "मेरा पहला मकसद यह पक्का करना होगा कि स्थानीय लोगों को यहीं उनके अपने इलाके में रोजगार मिले. तृणमूल कांग्रेस 'लक्ष्मी भंडार' स्कीम देने के वादे पर चुनाव प्रचार कर रही है. हालांकि, इस इलाके की महिलाएं कहती हैं कि उन्हें 'लक्ष्मी भंडार' नहीं चाहिए. इसके बजाय, वे मांग कर रही हैं कि उनके परिवार वालों, खासकर उनके पतियों को स्थानीय स्तर पर नौकरी दी जाए ताकि वे घर पर रह सकें. आखिरकार, जब वे दूसरे राज्यों में जाती हैं, तो उन्हें अक्सर सिर्फ बंगाली होने की वजह से हिंसा और गाली-गलौज का सामना करना पड़ता है."

ईटीवी भारत: आपकी बेटी की दुखद मौत से पहले आपका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था. फिर भी, पहली बार आप विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं. इस बारे में आपका क्या कहना है?

सबीना यास्मीन: पूरी जिंदगी मुझे राजनीति के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया. खुद को राजनीतिक उम्मीदवार के तौर पर सोचना तो दूर की बात है. मुझे तो यह भी नहीं पता था कि राजनीति का असली मतलब क्या होता है. अब भी, मुझे पक्का नहीं पता कि मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक हस्ती बन पाई हूं या नहीं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा. लेकिन, स्थानीय तृणमूल इकाई से जुड़े 'बदमाशों' ने मुझे इस रास्ते पर आने पर मजबूर कर दिया. फिर भी, मेरी बेटी का मर्डर करने वालों को उनकी सही सजा नहीं मिली है.

सबीना यास्मीन ने कहा, "यह ठीक इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी की मौत के बीच राजनीति उलझ गई थी, इसलिए असली गुनहगार इंसाफ से बच निकले हैं. अगर अलीफा अहमद बस एक बार मेरे घर आतीं, तो शायद मुझे कुछ सुकून और मन की शांति मिल जाती. अगर वह आकर कहतीं, "मैंने तुम्हारी बेटी को मारने का आदेश नहीं दिया," या "मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी मां चाहे वह मैं हो या कोई और अपने प्यारे बच्चे को खोए," तो बस इतना ही काफी होता. लेकिन वह मुझसे बात करने के लिए कभी आगे नहीं आईं, एक बार भी नहीं. अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं आज राजनीति के क्षेत्र में कभी नहीं आती".

ईटीवी भारत: तो, क्या आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राजनीतिक लड़ाई के मैदान में हैं? या आपका अहंकार न्याय की तलाश पर हावी हो गया है?
सबीना यास्मीन: अलीफा ने मेरे साथ बुनियादी तहजीब भी नहीं दिखाई. अगर उसने वो भी कम से कम इज्जत दिखाई होती तो मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती. अगर वो बस आकर मुझसे बात कर लेती, तो मेरा इरादा नरम पड़ जाता. लेकिन अलीफा वो भी नहीं कर पाई. असल में, वो मुझे सख़्त रवैया अपनाने पर मजबूर कर रही है. हमारी MLA एक दिन भी मुलानाडी गांव नहीं गई हैं. उल्टा, कुछ दिन पहले ही, वो उसी इलाके से तेज म्यूजिक बजाते हुए चुनाव प्रचार कर रही थीं. ठीक वही जगह जहां उन्होंने तमन्ना का खून नदी की तरह बहा दिया था. इसलिए, इस लड़ाई से मेरे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

सवाल: वह आपके चुनाव क्षेत्र में आईं और तेज म्यूजिक बजाते हुए प्रचार किया. क्या उन्होंने आपके परिवार में किसी से बात नहीं की?
सबीना यास्मीन: नहीं, वह किसी से नहीं मिलीं, न ही किसी से बात की. वह बस अपनी गाड़ी से तेज म्यूजिक बजाते हुए निकल गईं.

सवाल: तो, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजे के आधार पर आपको अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिलेगा?

सबीना यास्मीन: मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा. मुझे इंसाफ मिलना ही चाहिए. यह कानून की जिम्मेदारी है कि वह इंसाफ दिलाए. मैं चुनाव जीतूं या हारूं, यह दूसरी बात है. मैं इस लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटूंगी, न ही कभी हटूंगी. मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी. मुझमें वह आत्मविश्वास है, और आम लोग खुद कह रहे हैं कि मैं जीतूंगी. वे (जनता) मुझ पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. मेरे चुनाव प्रचार के दौरान, छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, "हम आपको वोट देंगे." माताएं मुझसे कहती हैं, "हम आपको वोट देंगे." जब मैं उन बच्चों को देखती हूं, तो मेरा दिल भावनाओं से भर जाता है. मैं उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लेती हूं.

उन्होंने कहा, जब बच्चे दौड़कर मेरी तरफ आते हैं, तो मेरा दिल अंदर से टूटता हुआ महसूस होता है. मुझे लगता है जैसे यह मेरी तमन्ना है जो मेरी तरफ दौड़ रही है. मेरा उन्हें गले लगाने का बहुत मन करता है. यहां तक ​​कि उन बच्चों को भी जो तमन्ना से बहुत बड़े हैं और उन्हें अपने सीने से लगा लूं.

सबीना ने अपनी बेटी को याद करते हुए कहा कि, "अभी दो दिन पहले, मैं एक इलाके में पहुंची, और वहां भी कई बच्चे दौड़ते हुए मेरी तरफ आए. उनमें से एक के हाथ में माला थी, जिसे उसने मेरे गले में डाल दिया. फिर मैंने वही माला ली और उस छोटी बच्ची के गले में डाल दी. बाद में, मुझे पता चला कि उस बच्ची का नाम तमन्ना था! उस पल, मेरा दिल दुख से फटने ही वाला था. यही अनुभव, ये संघर्ष मेरे इरादे को और मजबूत कर रहे हैं. मुझे डर नहीं है. मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है. मेरे पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं बचा है.

सबीना ने कहा, "वे मेरे साथ और क्या कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा, वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. या शायद वे मुझे मार भी सकते हैं. मुझे डर नहीं है... मैं लड़ती रहूंगी, मैं यह पक्का करूंगी कि न्याय मिले. जहां भी महिलाओं पर जुल्म होगा, जहां भी बच्चों के साथ बुरा बर्ताव होगा वहां, तमन्ना की मां उनकी मदद के लिए दौड़ेगी. न जमीन, न पानी, कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आएगा.

ईटीवी भारत का सवाल: लेकिन अगर आप चुनाव हार गईं तो क्या होगा... क्या आप उसके बाद भी राजनीतिक मैदान में सक्रिय रहेंगी?
सबीना यास्मीन: चुनाव जीतना या हारना दूसरी बात है. इस बराबरी की लड़ाई में भी, जिसमें मैं उतरी हूं, मैंने जीत हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया है... मैं जीतूंगी..मुझे जीतना ही है और अगर मैं हार भी जाती हूं तो...खैर, चुनाव हारने का मतलब यह नहीं है कि मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है.

ईटीवी भारत ने सवाल किया, तृणमूल कांग्रेस में कई लोग कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदवारी कोई खास फैक्टर नहीं है. इसके उलट, कई दूसरे लोग यह डर जता रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा कालीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है.
सबीना यास्मीन: "अगर सच में ऐसा है, तो मुझे बस एक ही बात कहना है, जो मैंने पहले कभी किसी मीडिया आउटलेट या किसी और को नहीं बताई. अगर तृणमूल कांग्रेस सच में मानती है कि मेरी उम्मीदवारी से बीजेपी को फायदा हुआ है, तो तृणमूल ने मुझे 2 करोड़ रुपये का ऑफर क्यों दिया. करीब 15 दिन पहले, मुझे एक फोन आया जिसमें कहा गया, "रेस से हट जाओ, तो तुम्हें 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे." मुझे इसके साथ नौकरी का भी वादा किया गया था".

सबीना यास्मीन ने कहा कि, "नादिया जिले के ही एक नेता ने फोन करके उन्हें यह ऑफर दिया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, अगर तृणमूल के हाईकमान ने इसकी इजाजत नहीं दी होती, तो क्या जिला-स्तर का नेतृत्व उन्हें फोन करने की भी हिम्मत जुटा पाता. हालांकि, वह उस मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही हैं. उल्टा, उन फोन ऑफर ने इस लड़ाई में उनका इरादा और मजबूत कर दिया है. उन्हें (विपक्ष) लगता है कि वे तमन्ना की मां' से हार जाएंगे. नहीं तो, वे मुझे खरीदने की कोशिश क्यों करते. लेकिन वे भूल गए हैं कि तमन्ना की मां बिकाऊ नहीं है".

हालांकि, उनकी विरोधी, तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार, अलीफा अहमद ने तमन्ना की मां के इस आरोप को खारिज कर दिया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. ऐसे आरोप सिर्फ उन पर राजनीतिक हमला करने के लिए लगाए जा रहे हैं."

दूसरी तरफ ईटीवी भारत ने सबीना से सवाल किया कि, वह तमन्ना की मां हैं और CPI(M) की उम्मीदवार हैं. दूसरी तरफ, आर जी कर घटना की पीड़ित की मां भाजपा की उम्मीदवार हैं. आप इस स्थिति को कैसे देखती हैं?

सबीना यास्मीन ने कहा, "वह बस वही कर रही हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है. कोई भी ऐसा करने के लिए आजाद है. यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. कोई किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहता है, या कौन किसी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहता है, यह पूरी तरह से निजी मामला है. मैं CPI(M) का उम्मीदवार बन गई हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी CPI(M) में शामिल होने के लिए मजबूर है. उन्हें लगता है कि उस खास राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर उन्हें इंसाफ मिल जाएगा. आखिर में, यह हर किसी की अपनी पसंद पर निर्भर करता है."

बता दें कि ,दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 142 विधानसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाओं और 792 तृतीय-लिंग के मतदाताओं समेत कुल 3,21,73,837 मतदाता मतदान के पात्र हैं. दूसरे चरण के चुनाव के लिए 41,001 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की गतिविधियों का वेबकास्टिंग के माध्यम से प्रसारण किया जाएगा.

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