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अवैध बिलबोर्ड विवाद मामला: तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन पूछताछ के लिए पेश हुए

तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ( IANS )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट ऑफिस से कुछ दिन पहले एक अवैध बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुई कहासुनी और हाथापाई के बारे में पूछताछ के लिए बुधवार सुबह शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में पेश हुए. पुलिस ओ'ब्रायन को पहले ही दो समन भेज चुकी है. उम्मीद है कि जांच मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करेगी कि ऑफिस में असल में क्या हुआ था, उस समय ओ'ब्रायन की क्या भूमिका थी, और उनकी मौजूदगी के दौरान क्या-क्या हुआ. जांचकर्ता घटना के समय की तस्वीरों और वीडियो फुटेज की भी जांच कर रहे हैं. तृणमूल कार्यकर्ताओं, कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान ओ'ब्रायन के अचानक सीढ़ियों पर गिर जाने की एक तस्वीर पहले ही वायरल हो चुकी है. उनसे इस तस्वीर और गिरने के संदर्भ के बारे में पूछताछ की जा सकती है, क्या उन्हें किसी ने धक्का दिया था या हाथापाई के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया था. आरोप है कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता पुलिस के कई जवानों के साथ मारपीट की गई.