अवैध बिलबोर्ड विवाद मामला: तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन पूछताछ के लिए पेश हुए
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में पुलिस को सरकारी काम करने से रोकने और कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने के आरोप उन पर लगाए गए हैं.
Published : September 2, 2026 at 1:29 PM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट ऑफिस से कुछ दिन पहले एक अवैध बिलबोर्ड हटाने के दौरान हुई कहासुनी और हाथापाई के बारे में पूछताछ के लिए बुधवार सुबह शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में पेश हुए.
पुलिस ओ'ब्रायन को पहले ही दो समन भेज चुकी है. उम्मीद है कि जांच मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करेगी कि ऑफिस में असल में क्या हुआ था, उस समय ओ'ब्रायन की क्या भूमिका थी, और उनकी मौजूदगी के दौरान क्या-क्या हुआ.
जांचकर्ता घटना के समय की तस्वीरों और वीडियो फुटेज की भी जांच कर रहे हैं. तृणमूल कार्यकर्ताओं, कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान ओ'ब्रायन के अचानक सीढ़ियों पर गिर जाने की एक तस्वीर पहले ही वायरल हो चुकी है.
उनसे इस तस्वीर और गिरने के संदर्भ के बारे में पूछताछ की जा सकती है, क्या उन्हें किसी ने धक्का दिया था या हाथापाई के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया था. आरोप है कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता पुलिस के कई जवानों के साथ मारपीट की गई.
ओ'ब्रायन पर पुलिस को सरकारी काम करने से रोकने और पुलिसवालों से हाथापाई करने के भी आरोप लगे हैं. उनसे इस बारे में पूछताछ की जा सकती है कि घटना के दौरान उन्होंने खास तौर पर क्या देखा, क्या उनकी मौजूदगी में किसी पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई हुई थी या उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कोई हमला देखा था.
इसके अलावा, घटना से पहले और बाद में उसके साथ मौजूद लोगों, उनके साथ उसकी बातचीत कैसी थी, और मामला कैसे बिगड़ा, इस बारे में भी जानकारी मांगी जा सकती है. उनके बयानों को सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो और जांचकर्ता द्वारा एक्सेस किए गए दूसरे डेटा से क्रॉस-वेरिफाई किया जा सकता है.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच का अगला कदम उसके बयान से मिली जानकारी के आधार पर तय किया जाएगा. पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और पूछताछ के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए और पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
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