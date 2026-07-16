ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा
पश्चिम बंगाल की टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
Published : July 16, 2026 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.
बताया जाता है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है. टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने इस सिलसिले में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया है. कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है.
Rajya Sabha MP from TMC, Koel Mallick met Vice President and Rajya Sabha Chairman CP Radhakrishnan and has submitted her resignation: Sources pic.twitter.com/4PtUHCVjwM— ANI (@ANI) July 16, 2026
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