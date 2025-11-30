ETV Bharat / bharat

क्या ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ 'एकला चलो' की नीति पर आगे बढ़ेगी?...कांग्रेस से बना रही दूरी

कोलकाता: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है. उससे पहले रणनीति तय करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस उस बैठक से दूरी बना सकती है. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई कि क्या ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ 'एकला चलो' की नीति पर आगे बढ़ेगी?

पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले अपोज़िशन पार्टियों के बीच स्ट्रैटेजी तय करने के लिए मीटिंग बुलाना एक परंपरा है. इसी परंपरा को निभाते हुए, इस बार भी कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में लीडर ऑफ़ अपोज़िशन, मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार सुबह 10 बजे अपने आवास पर 'INDIA' ब्लॉक के घटक दलों की मीटिंग बुलाई है. तृणमूल कांग्रेस को भी आमंत्रण भेजा गया है.

दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में इस बात की ज़ोरदार अटकलें हैं कि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस प्रेसिडेंट की बुलाई गयी बैठक में शामिल नहीं होगी. भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी (SP) समेत कई रीजनल पार्टियां भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती हैं. सेशन शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी खेमे में इस अंदरूनी दरार ने नेशनल पॉलिटिक्स में नई अटकलों को हवा दे दी है.

तृणमूल कांग्रेस के टॉप लीडरशिप सूत्रों के मुताबिक, वे 'इंडिया' ब्लॉक के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन उन्हें अलायंस के मौजूदा मैनेजमेंट सिस्टम और खासकर कांग्रेस के 'लीडरशिप' बिहेवियर पर कड़ी आपत्ति है. पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक, तृणमूल के इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह हाल के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन है.