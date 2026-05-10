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प.बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों में झड़प, बीच-बचाव करने में पुलिस अधिकारी घायल

प.बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों में झड़प के दौरान बीच-बचाव करने में पुलिस अधिकारी घायल ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की घटना हुई. तारकेश्वर थाने के प्रभारी अधिकारी सुब्रत साधु हंगामा शांत करने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. हमले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. बीजेपी ने प्रभारी अधिकारी को उनके पद से हटाने की मांग की. पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम को कुछ लोगों के एक ग्रुप ने तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बीपीआर गेट इलाके के पास एक घर पर हमला कर दिया. उन्होंने घर की प्रोटेक्टिव ग्रिल और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हंगामे की खबर मिलने पर, तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी कई पुलिसवालों के साथ मौके पर पहुंचे. फिर भीड़ ने उन पर पत्थर और ईटें फेंकना शुरू कर दिया. इस हाथापाई में प्रभारी अधिकारी के सिर पर चोट लग गई, जबकि एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) भी घायल हो गया. बीजेपी ने ऑफिसर-इन-चार्ज को उनके पद से हटाने की मांग की है. बीजेपी का आरोप है कि ऑफिसर-इन-चार्ज तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि तृणमूल की झूठी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में लिया. यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वे पुलिस के व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्टेशन के बाहर सड़क पर बैठ गए.