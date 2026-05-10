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प.बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों में झड़प, बीच-बचाव करने में पुलिस अधिकारी घायल

बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रही है.

Bengal Trinamool BJP Clash
प.बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों में झड़प के दौरान बीच-बचाव करने में पुलिस अधिकारी घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 2:40 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की घटना हुई. तारकेश्वर थाने के प्रभारी अधिकारी सुब्रत साधु हंगामा शांत करने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. हमले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. बीजेपी ने प्रभारी अधिकारी को उनके पद से हटाने की मांग की.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम को कुछ लोगों के एक ग्रुप ने तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बीपीआर गेट इलाके के पास एक घर पर हमला कर दिया. उन्होंने घर की प्रोटेक्टिव ग्रिल और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

हंगामे की खबर मिलने पर, तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी कई पुलिसवालों के साथ मौके पर पहुंचे. फिर भीड़ ने उन पर पत्थर और ईटें फेंकना शुरू कर दिया. इस हाथापाई में प्रभारी अधिकारी के सिर पर चोट लग गई, जबकि एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) भी घायल हो गया.

बीजेपी ने ऑफिसर-इन-चार्ज को उनके पद से हटाने की मांग की है. बीजेपी का आरोप है कि ऑफिसर-इन-चार्ज तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि तृणमूल की झूठी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में लिया. यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वे पुलिस के व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्टेशन के बाहर सड़क पर बैठ गए.

वहीं तृणमूल के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय ने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता इलाके में घर-घर जाकर तृणमूल समर्थकों पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑफिसर-इन-चार्ज के घायल होने की घटना में तृणमूल कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है. बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया. हुगली ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ऑफिसर-इन-चार्ज पर हमला तब हुआ जब वह तारकेश्वर में गड़बड़ी की खबर पर मौके पर पहुंचे थे. बाद में स्थिति को काबू में कर किया गया. हालांकि, पुलिस ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.

हालांकि बीजेपी नेता सुजॉय चटर्जी ने कहा है कि पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी भी तरह की हिंसा या गुंडागर्दी में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा, 'फिर भी ऑफिसर-इन-चार्ज तृणमूल कांग्रेस के निर्देशों पर काम करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करना जारी रखे हुए है. ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि तृणमूल अभी भी सत्ता में है, और इसलिए वह रामेंदु सिन्हा रॉय के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं. हम मांग करते हैं कि इस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए.

बीजेपी नेता ने आगे कहा, 'चुनाव के नतीजे आने के बाद से हमारे इलाके में कोई अशांति नहीं हुई है. 2021 में जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने गुंडागर्दी की. इस बार हमारी जीत के बावजूद हमने ऐसे व्यवहार से परहेज किया. फिर भी पुलिस तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रही है.'

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