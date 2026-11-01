त्रिलोकपुरी मतदाता सूची विवाद: फर्जीवाड़े के दावों पर चुनाव आयोग की सफाई, AERO बोले- 'कोई वैध वोटर नहीं छूटेगा'
त्रिलोकपुरी वोटर लिस्ट विवाद पर चुनाव अधिकारी की सफाई, नियमों के तहत पूरी तरह पारदर्शी रही प्रक्रिया, राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज
Published : November 1, 2026 at 10:28 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को गलत तरीके से एएसडीडी (ASDD - अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूची में डालने की खबरों पर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ की है. इस मुद्दे को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उठाया थ और यहां के लोगों से बातचीत की थी. सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) ने उनके समूहों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए हैं और कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के तहत पूरी की गई है.
दरअसल, 27 अक्टूबर को आयोजित 'जन सुनवाई कैंप' में 'जन सरोकार मजदूर किसान शक्ति संगठन' और 'वोटर अधिकार मंच' जैसे नागरिक समूहों ने आरोप लगाया था कि इंदिरा कैंप (त्रिलोकपुरी) के कई जीवित निवासियों को मतदाता सूची में 'मृत' या 'लापता' दिखाकर उनके नाम हटा दिए गए हैं. सोशल मीडिया में यह मुद्दा उठने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने मामले की गहन जांच की.
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आज SIR को लेकर जनसुनवाई में वोट चोरी के जीते-जागते सबूत देखकर आया हूं। हैरान रह जाएंगे! सिर्फ़ 4 बूथों पर 416 वोट काट दिए गए। बिना किसी जायज़ कारण के, ग़ैरक़ानूनी तरीके से। इसीलिए हर बूथ का ऑडिट ज़रूरी है। तभी BJP-EC की वोट चोरी का असली पैमाना सामने आएगा। ज्ञानेश कुमार जी, जितना छिपना है, छिप लीजिए। जाना तो पड़ेगा ही।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 27, 2026
- जिंदा वोटर को 'मृत' दिखाने का सच: वायरल वीडियो में विजेंदर (EPIC: KND0902452) का नाम 'मृत' श्रेणी में दर्ज दिखा था. इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि एन्यूमरेशन के समय जब बीएलओ उनके घर गए थे, तब उनकी पत्नी ने विजेंदर की मृत्यु की बात कही थी. बाद में जब उनके जीवित होने की जानकारी मिली, तो बीएलओ ने पुनः घर जाकर फॉर्म-6 भरवाया और उनका नाम डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है.
- 12 नामों का सच: 12 लोगों के नाम हटाए जाने के दावों की जांच में पाया गया कि संगीता (TAX1996155), अनिकेत (TAX3097391) और सागर (TAX3102845) के नाम 31 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट रोल में पहले से मौजूद हैं. वहीं, पिंकी-प्रीति और रमेश-संदीप वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं.
- फॉर्म देने से किया इनकार: रमेश, संदीप, पिंकी, प्रीति, किरण और विनोद ने बीएलओ को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने और जमा करने से मना कर दिया था, जिस वजह से उनके नाम एएसडीडी सूची में गए.
- पुराने पते पर नहीं मिले वोटर: सनी और शंकर अपने दिए गए पते पर नहीं मिले और 16 जून से पहले ही वहां से स्थानांतरित हो चुके थे. इसके अलावा, विनोद का नाम मूल मतदाता सूची में था ही नहीं.
राजनीतिक दलों की भी थी सहमति
चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चिल्ला खादर क्षेत्र का मामला एसी-57 पटपड़गंज के तहत आता है, इसलिए वहां की शिकायतें संबंधित प्राधिकारी को भेज दी गई हैं. इसके अलावा, तैयार की गई एएसडीडी सूची को कांग्रेस और भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा किया गया था और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति न होने के संबंध में हस्ताक्षर भी किए थे.
10 नए फॉर्म-6 जमा, अभियान जारी
AERO कार्यालय ने दोहराया कि "कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से न छूटे" के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है. बीएलओ ने इलाके का फिर से दौरा कर 10 नए फॉर्म-6 एकत्र किए हैं ताकि छूटे हुए लोगों के नाम जोड़े जा सकें. चुनाव कार्यालय ने एक समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया का आश्वासन दिया है. बता दें कि दिल्ली में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समय-सारणी में बड़ा बदलाव किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के विशेष अनुरोध और 'पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 12 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब दिल्ली के नागरिक बढ़े हुए समय 25 नवंबर के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.
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