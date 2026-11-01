ETV Bharat / bharat

त्रिलोकपुरी मतदाता सूची विवाद: फर्जीवाड़े के दावों पर चुनाव आयोग की सफाई, AERO बोले- 'कोई वैध वोटर नहीं छूटेगा'

त्रिलोकपुरी मतदाता सूची विवाद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को गलत तरीके से एएसडीडी (ASDD - अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूची में डालने की खबरों पर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ की है. इस मुद्दे को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उठाया थ और यहां के लोगों से बातचीत की थी. सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) ने उनके समूहों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए हैं और कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के तहत पूरी की गई है.

दरअसल, 27 अक्टूबर को आयोजित 'जन सुनवाई कैंप' में 'जन सरोकार मजदूर किसान शक्ति संगठन' और 'वोटर अधिकार मंच' जैसे नागरिक समूहों ने आरोप लगाया था कि इंदिरा कैंप (त्रिलोकपुरी) के कई जीवित निवासियों को मतदाता सूची में 'मृत' या 'लापता' दिखाकर उनके नाम हटा दिए गए हैं. सोशल मीडिया में यह मुद्दा उठने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने मामले की गहन जांच की.