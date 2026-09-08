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त्रिची- सिंगापुर फ्लाइट की चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित

पायलट को लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई टेक्निकल खराबी का पता चला और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया.

Flight Emergency landing
त्रिची सिंगापुर फ्लाइट की चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 10:13 AM IST

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चेन्नई: तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में टेक्निकल खराबी की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. सभी यात्री सुरक्षित और क्रू मेंबर को सुरक्षित उतारा गया. टेक्निकल खराबी दूर करने के बाद फ्लाइट फिर से रवाना हुई.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की पैसेंजर फ्लाइट में कुल 187 लोग सवार थे. फ्लाइट में 179 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे. ये त्रिची से सिंगापुर जा रही थी. जब एयरक्राफ़्ट लगभग 30,000 फ़ीट की ऊंचाई पर था, तो पायलट को अचानक टेक्निकल खराबी का पता चला और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फ़ैसला किया.

इमरजेंसी लैंडिंग

उस समय, एयरक्राफ्ट चेन्नई एयरस्पेस के ऊपर उड़ रहा था. पायलट ने तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी. एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत मंजूरी दे दी, और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए.

इसके बाद फ़्लाइट ने कल शाम करीब 6:00 बजे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की. फिर इसे टैक्सी से एयरपोर्ट एप्रन तक ले जाया गया और पार्क किया गया.

पैसेंजर की सुरक्षा

सभी पैसेंजर उतर गए और उन्हें एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बिठाया गया. एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की एक टीम ने मरम्मत का काम किया. तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट चेन्नई से सिंगापुर के लिए आधी रात के करीब रवाना हुई.

उड़ान के बीच में अचानक आई तकनीकी दिक्कत की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. खुशकिस्मती से एक बड़ा हादसा टल गया और 179 यात्रियों समेत सभी 187 लोग सुरक्षित बच गए. इस घटना से चेन्नई एयरपोर्ट पर काफी हंगामा मच गया.

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