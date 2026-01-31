यहां धरती की गोद में पलते हैं परमवीर, मेजर सोमनाथ की परंपरा को चार चांद लगा रही वीरभूमि हिमाचल
असाधारण वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके बलिदान के उपरांत परमवीर चक्र दिया गया.
Published : January 31, 2026 at 1:45 PM IST
शिमला: मेजर सोमनाथ शर्मा...भारत महान के पहले परमवीर चक्र विजेता. हिमाचल के इस वीर सपूत को उनके शौर्य के लिए बलिदान उपरांत देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान किया था. आज उन्हीं मेजर सोमनाथ शर्मा की जयंती है. हिमाचल की धरती पर 103 साल पहले मेजर सोमनाथ ने जन्म लिया था. महज 24 साल की आयु में वे अदम्य शौर्य की गाथा लिखकर धरती से विदा हुए. सुख और संतोष की बात है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की परंपरा को हिमाचल के वीरों ने आगे ही बढ़ाया है. मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद मेजर धनसिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीरों की तस्वीर के साहसी सितारे हैं. यही नहीं, 1200 से अधिक वीरता पुरस्कारों की धरती हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा प्रेरक रहेंगे.
सैन्य परिवार में जन्म, कुल के दीपक बने सोमनाथ
सोमनाथ शर्मा की जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा के ढाड़ गांव में हुआ था. उस समय कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था. मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता भी भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे. मेजर अमरनाथ शर्मा के इस वीर सपूत ने अपने माता-पिता और खानदान का नाम अमर कर दिया. बड़ी बात ये थी कि मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई सुरेंद्र नाथ व विश्वनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में आला अफसर बने. उनके भाई विश्वनाथ शर्मा तो भारतीय सेना के प्रमुख भी हुए. बहन कमला भी सेना की एएमसी में मेजर रहीं. ऐसे परिवार के जीन ही वीरता के हो गए थे.
सोमनाथ शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी. बाद में वे प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलेट्री एकेडमी में दाखिल हुए. आजादी से पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं रेजीमेंट में सेवारत हुए, जो बाद में कुमाऊं रेजीमेंट के नाम से चर्चित हुई. दूसरे विश्व युद्ध में सोमनाथ शर्मा ने बर्मा में अराकान अभियान में हिस्सा लिया. आजादी के बाद पाकिस्तान ने नापाक इरादे जताए. कश्मीर घाटी में नापाक सेना ने कबायलियों के रूप में घुसपैठ की. मेजर सोमनाथ शर्मा कश्मीर के बडग़ांव में तैनात हुए. युद्ध में जाने से पहले ही उनके बाएं हाथ में चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी. मेजर की अगुवाई में चार कुमाऊं रेजीमेंट की ए कंपनी पाक घुसपैठियों को सबक सिखा रही थी.
मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को अचानक 500 से अधिक पाकिस्तानियों ने चारों तरफ से घेर लिया. भीषण गोलाबारी के बीच मेजर सोमनाथ शर्मा अपने बहुत कम साथियों के साथ मोर्चे पर डटे रहे. वे खुद भाग-भाग कर अपने सैनिकों को गोला बारूद आदि पहुंचाते रहे. भीषण युद्ध जारी था. इसी बीच, मेजर सोमनाथ शर्मा के नजदीक एक मोर्टार गिरा. वहीं, पास में भारतीय सेना का बारूद का डिपो था. दुश्मन के मुकाबले कुमाऊं रेजीमेंट के सैनिकों की संख्या कम थी, फिर भी मेजर की टुकड़ी ने पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया. जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने पाया कि उनका जीवन बलिदान की तरफ बढ़ रहा है तो उन्होंने एक संदेश ब्रिगेड मुख्यालय भेजा, "...दुश्मन हमसे केवल पचास गज की दूरी पर हैं. हम पर भीषण गोलीबारी हो रही है. मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपने अंतिम सैनिक व अंतिम गोली तक लड़ूंगा." जिस समय भारतीय सेना के अतिरिक्त सैनिक वहां पहुंचे तो मेजर सोमनाथ सहित उनकी टुकड़ी के सैनिक बलिदान की वेदी पर चढ़ चुके थे.
मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी के असाधारण शौर्य की बदौलत ही पाकिस्तान की 500 सैनिकों की टुकड़ी आगे नहीं बढ़ सकी और उतनी देर में वायु मार्ग से भारतीय सेना की अतिरिक्त कुमुक पहुंच चुकी थी. इस तरह श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित हो गया. इस असाधारण वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके बलिदान के उपरांत परमवीर चक्र दिया गया. ये भारतीय सेना का पहला परमवीर चक्र था. उस परंपरा को मेजर धनसिंह थापा के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा और ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार ने आगे बढ़ाया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन किया है.
