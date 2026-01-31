ETV Bharat / bharat

यहां धरती की गोद में पलते हैं परमवीर, मेजर सोमनाथ की परंपरा को चार चांद लगा रही वीरभूमि हिमाचल

शिमला: मेजर सोमनाथ शर्मा...भारत महान के पहले परमवीर चक्र विजेता. हिमाचल के इस वीर सपूत को उनके शौर्य के लिए बलिदान उपरांत देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान किया था. आज उन्हीं मेजर सोमनाथ शर्मा की जयंती है. हिमाचल की धरती पर 103 साल पहले मेजर सोमनाथ ने जन्म लिया था. महज 24 साल की आयु में वे अदम्य शौर्य की गाथा लिखकर धरती से विदा हुए. सुख और संतोष की बात है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की परंपरा को हिमाचल के वीरों ने आगे ही बढ़ाया है. मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद मेजर धनसिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीरों की तस्वीर के साहसी सितारे हैं. यही नहीं, 1200 से अधिक वीरता पुरस्कारों की धरती हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा प्रेरक रहेंगे.

सैन्य परिवार में जन्म, कुल के दीपक बने सोमनाथ

सोमनाथ शर्मा की जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा के ढाड़ गांव में हुआ था. उस समय कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था. मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता भी भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे. मेजर अमरनाथ शर्मा के इस वीर सपूत ने अपने माता-पिता और खानदान का नाम अमर कर दिया. बड़ी बात ये थी कि मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई सुरेंद्र नाथ व विश्वनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में आला अफसर बने. उनके भाई विश्वनाथ शर्मा तो भारतीय सेना के प्रमुख भी हुए. बहन कमला भी सेना की एएमसी में मेजर रहीं. ऐसे परिवार के जीन ही वीरता के हो गए थे.

सोमनाथ शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी. बाद में वे प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलेट्री एकेडमी में दाखिल हुए. आजादी से पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं रेजीमेंट में सेवारत हुए, जो बाद में कुमाऊं रेजीमेंट के नाम से चर्चित हुई. दूसरे विश्व युद्ध में सोमनाथ शर्मा ने बर्मा में अराकान अभियान में हिस्सा लिया. आजादी के बाद पाकिस्तान ने नापाक इरादे जताए. कश्मीर घाटी में नापाक सेना ने कबायलियों के रूप में घुसपैठ की. मेजर सोमनाथ शर्मा कश्मीर के बडग़ांव में तैनात हुए. युद्ध में जाने से पहले ही उनके बाएं हाथ में चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी. मेजर की अगुवाई में चार कुमाऊं रेजीमेंट की ए कंपनी पाक घुसपैठियों को सबक सिखा रही थी.