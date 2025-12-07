ETV Bharat / bharat

पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- बेटियों को आप पर गर्व है बांसुरी

स्वराज कौशल की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा की गई आयोजित, सीएम रेखा गुप्ता भी हुईं शामिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का बीते 4 दिसंबर को निधन हो गया था. उनकी स्मृति में रविवार को चाणक्यपुरी स्थित पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, विभिन्न केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए.

श्रद्धांजलि सभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "पिता का जाना एक बेटी के लिए क्या मायने रखता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. पर यहां उपस्थित हर बेटी इस बात को महसूस कर सकती है, जिसने अपने पिता को खोया. मुझे गर्व है अपनी बहन बांसुरी जी पर, जिन्होंने बेटे और बेटे का फर्क मिटा दिया. पिता के साथ रहकर उनका इतना ध्यान रखना, शायद कोई बेटा भी इतना बेहतर नहीं कर सकता था."

स्वराज कौशल की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे विभिन्न गणमान्य लोग, दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

साथ खड़े रहने का दिलाया भरोसा: उन्होंने कहा, "जब भी बात होती थी तो मैं पूछती थी कि पिताजी कैसे हैं. उनके जाने के बाद भी उन्होंने वो रीति-नीति निभाई जो ये समाज एक बेटे से अपेक्षा करता है. सब बेटियों को गर्व है आप पर बांसुरी. आप हमारे बीच में हो, इसलिए हम महसूस कर सकते हैं कि सुषमा जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय स्वराज जी हमारे बीच में हैं. उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, परंतु आपने अपने व्यवहार और प्रेम से जो इतना बड़ा परिवार बनाया है ये सदैव आपके साथ है और एक बहन के रूप में आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी मिलूंगी ये विश्वास दिलाती हूं."