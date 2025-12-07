पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- बेटियों को आप पर गर्व है बांसुरी
श्रद्धांजलि सभा में कई गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, जिनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने पिता की यादें भी साझा कीं.
Published : December 7, 2025 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का बीते 4 दिसंबर को निधन हो गया था. उनकी स्मृति में रविवार को चाणक्यपुरी स्थित पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, विभिन्न केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए.
श्रद्धांजलि सभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "पिता का जाना एक बेटी के लिए क्या मायने रखता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. पर यहां उपस्थित हर बेटी इस बात को महसूस कर सकती है, जिसने अपने पिता को खोया. मुझे गर्व है अपनी बहन बांसुरी जी पर, जिन्होंने बेटे और बेटे का फर्क मिटा दिया. पिता के साथ रहकर उनका इतना ध्यान रखना, शायद कोई बेटा भी इतना बेहतर नहीं कर सकता था."
साथ खड़े रहने का दिलाया भरोसा: उन्होंने कहा, "जब भी बात होती थी तो मैं पूछती थी कि पिताजी कैसे हैं. उनके जाने के बाद भी उन्होंने वो रीति-नीति निभाई जो ये समाज एक बेटे से अपेक्षा करता है. सब बेटियों को गर्व है आप पर बांसुरी. आप हमारे बीच में हो, इसलिए हम महसूस कर सकते हैं कि सुषमा जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय स्वराज जी हमारे बीच में हैं. उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, परंतु आपने अपने व्यवहार और प्रेम से जो इतना बड़ा परिवार बनाया है ये सदैव आपके साथ है और एक बहन के रूप में आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी मिलूंगी ये विश्वास दिलाती हूं."
आज PSOI क्लब, चाणक्यपुरी में नई दिल्ली से माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पूज्य पिताजी, वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. स्वराज कौशल जी की प्रार्थना सभा में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 7, 2025
स्वराज कौशल जी का सरल, श्रेष्ठ और संवेदनशील व्यक्तित्व सदैव याद किया… pic.twitter.com/ZdwiIZgERZ
वहीं बांसुरी स्वराज ने शोक सभा में सम्मिलित होने आये सभी गणमान्य लोगों को उनके घर पर आ कर संवेदना प्रकट करने का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि आपकी संवेदनाएं मुझे इस असमयिक आघात को सहने की शक्ति देंगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य गणमान्य लोगों से प्राप्त शोक संदेश पढ़ कर सुनाये गये. शोक सभा में आये लोगों ने पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की. शोक सभा के अंत में सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने पिता स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज से जुड़ी स्मृतियां साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
ये गणमान्य व्यक्ति रहे शामिल: शोक सभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन मेघवाल एवं गजेन्द्र शेखावत, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता एंव, आरएसएस से सुनील अमबेकर व अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए. वहीं विपक्ष की और से भी डी. राजा, प्रियंका चतुर्वेदी, सौरभ भारद्वाज, सहित कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
