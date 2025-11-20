ETV Bharat / bharat

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स कानून 2021 के कई नियम रद्द, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मोदी सरकार को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश में ट्रिब्यूनल के काम करने के तरीके पर अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इनमें से कई जरूरी क्वासी-ज्यूडिशियल बॉडी में स्टाफ की कमी है. भारत में अब 16 ट्रिब्यूनल हैं, जिनमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह शामिल हैं. इनमें भी बहुत ज़्यादा खाली जगहें हैं.

कई सेक्टर में ट्रिब्यूनल के एनालिसिस से जरूरी नहीं कि न्याय तेजी से मिले और इनसे सरकारी खजाने पर भी काफी खर्च होता है। इसी वजह से ट्रिब्यूनल के काम करने के तरीके को सही करने का फैसला लिया गया, यह प्रोसेस 2015 में शुरू हुआ था.

सर्विस की शर्तें: यह एक्ट ट्रिब्यूनल मेंबर्स की क्वॉलिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर और हटाने के प्रोविज़न को फाइनेंस एक्ट, 2017 से हटाकर एक साथ लाता है.

अपॉइंटमेंट: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) या किसी नॉमिनी की हेडिंग वाली एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी, चेयरपर्सन और मेंबर के लिए अपॉइंटमेंट की सिफारिश करती है.

खास बातें: ट्रिब्यूनल को खत्म करना: यह एक्ट फिल्म सर्टिफिकेशन अपील ट्रिब्यूनल जैसे कई अपील करने वाले ट्रिब्यूनल को खत्म कर देता है और उनके काम हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है.

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021, अप्रैल 2021 में जारी किए गए ऐसे ही एक ऑर्डिनेंस की जगह लेगा. इसमें 8 ट्रिब्यूनल को खत्म करने की कोशिश की गई थी. ये ट्रिब्यूनल अलग-अलग कानूनों के तहत विवादों की सुनवाई के लिए अपील करने वाली संस्थाओं के तौर पर काम करते थे. साथ ही अपने काम मौजूदा न्यायिक फोरम जैसे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देते थे.

बेंच ने ये भी साफ किया कि लंबित मामलों से निपटना सिर्फ न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, और यह जिम्मेदारी सरकार के दूसरे अंगों को भी उठानी चाहिए. कोर्ट ने कार्यकाल पर पहले के न्यायिक निर्देशों को बहाल कर दिया. इससे यह साफ हो गया कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य 62 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे. वहीं उनके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट 65 साल की आयु तक पद पर बने रहेंगे.

चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहाकि केंद्र ने इन नियमों को मामूली बदलावों के साथ फिर से लागू किया था. बेंच ने आगे कहाकि जिन नियमों पर सवाल उठाए गए हैं. वे नियम शक्तियों के बंटवारे और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, और उन्हें वापस नहीं लाया जाना चाहिए था.

हैदराबाद/ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स कानून 2021 के कई नियमों को रद्द कर दिया. ये नियम अलग-अलग ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से जुड़े थे. अदालत के इस फैसले से मोदी सरकार को झटका लगा है.

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से जुड़ी दिक्कतें: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसे बहस के लिए ज़्यादा समय दिए बिना जल्दबाजी में पास कर दिया था. केंद्र सरकार ने उन नियमों को फिर से लागू कर दिया है, जिन्हें SC ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2021) केस में रद्द कर दिया था. इसलिए, यह सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को "गैर-संवैधानिक कानूनी तौर पर पलटना" है.

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ने 9 मुख्य ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया. इससे न्यायिक आजादी और मुख्य ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अपॉइंटमेंट, सर्विस की शर्तों, सैलरी के मामले में सरकार के अधिकार को बड़ा खतरा था.

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर चुनौती: मद्रास बार एसोसिएशन (MBA) ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने और शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन करने के आरोप में चुनौती दी है.

ट्रिब्यूनल, जो टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में खास मामलों को देखते हैं, इस चल रहे मामले से पूरे देश में प्रभावित हुए हैं.

मद्रास बार एसोसिएशन ने तर्क दिया कि एक्ट ने उन प्रावधानों को फिर से पेश किया. जैसे ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए चार साल का कार्यकाल और नियुक्ति की न्यूनतम उम्र 50 साल है, जो जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए पहले के अध्यादेश का हिस्सा थे.

पहले पहचानी गई कानूनी कमियों को दूर किए बिना उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू करते हुए, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संसद ने न्यायिक फैसले को पलटने की कोशिश की, जो “कानूनी रूप से पलटना” और न्यायपालिका की स्वायत्तता को कमजोर करने के बराबर है.

ट्रिब्यूनल पर पावर स्ट्रगल: ट्रिब्यूनल पर कंट्रोल को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच झगड़ा 2017 के फाइनेंस एक्ट से शुरू हुआ. इसने सरकार को ट्रिब्यूनल के लिए नियम बनाने की पावर दी. हालांकि, 2019 में, सुप्रीम कोर्ट के रोजर मैथ्यू जजमेंट ने इन नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर करते हैं.

2021 का ऑर्डिनेंस और कोर्ट का रिजेक्शन: अप्रैल 2021 में, केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसमें ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट के लिए चार साल का टेन्योर और कम से कम 50 साल की उम्र तय की गई. वहीं जुलाई 2021 तक, सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजन को “आर्बिट्ररी” और पावर के सेपरेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया.

संसद का अड़ियल जवाब एक महीने बाद, संसद ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 पास किया. इसमें उन्हीं रद्द किए गए प्रोविजन को फिर से लागू किया गया.

इसके बाद ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच टकराव फिर से शुरू हो गया, और आलोचकों ने इसे ज्यूडिशियल अथॉरिटी को सीधी चुनौती बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को रद्द कर दिया, जो अलग-अलग ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्तियों, कार्यकाल और सर्विस की शर्तों से जुड़ा था.

सुप्रीम कोर्ट का एक्ट कायम नहीं रह सकता, क्योंकि यह "शक्तियों के बंटवारे और ज्यूडिशियल स्वतंत्रता" से जुड़े सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. यह एक्ट बिना किसी कमी को ठीक किए, जरूरी फैसलों को "कानूनी तौर पर पलटना" है. जब तक संसद पिछले फैसलों में दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला नया एक्ट नहीं बनाती, तब तक मद्रास बार एसोसिएशन के पिछले मामलों (MBA IV और MBA V) में दिए गए निर्देश लागू रहेंगे.