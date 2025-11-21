ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का गंभीर आरोप, BJP के राज में आदिवासी परेशान

ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहाकि यह 'बड़ा भारतीय आदिवासी संकट' है. आदिवासी BJP राज में परेशान हो रहे हैं.

Tribals Suffering
ओडिशा की महिलाएं. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व समेत आदिवासी समुदाय के कई मुद्दे उठाए और कहा कि देश भर में आदिवासी सत्ताधारी BJP के राज में परेशान हैं.

यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा, "हम पूरे देश में एक बहुत बड़ा संकट देख रहे हैं. यह 'बड़ा भारतीय आदिवासी संकट' है, जिसे BJP सरकार ने बनाया है. आदिवासी इस BJP राज में परेशान हो रहे हैं."

उन्होंने कहा, "BJP राज में, आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और वे अपनी पहचान बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. आज, मैं अलग-अलग मुद्दे उठाऊंगा, जो साबित करेंगे कि आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है. हमें अपनी पहचान के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। पहचान का संकट है."

यह दावा करते हुए कि सत्ताधारी सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीन रही है. डॉ. भूरिया ने कहा, हमारी ज़मीन भी हमसे छीनी जा रही है. भारत में आदिवासियों पर ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ, जैसा हम BJP सरकार में होते देख रहे हैं."

BJP शासित मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए, कांग्रेस नेता ने राज्य में 2022 सिविल जज परीक्षा के नतीजों का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि आरक्षण के बावजूद ट्रायल कैंडिडेट का सिलेक्शन जीरो था.

उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में लगभग करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन सिविल जज परीक्षा 2022 के नतीजे बताते हैं कि BJP और उसके सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला. कुल मिलाकर 191 पोस्ट थीं. इनमें से 121 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थीं, लेकिन एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ."

BJP सरकार पर हमला बोलते हुए भूरिया ने आगे कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 से आज तक एक भी आदिवासी सिलेक्ट नहीं हुआ है. नियमों के मुताबिक, जब सीटें लगातार खाली रहती हैं, अगर वे चार साल से ज़्यादा खाली रहती हैं, तो धीरे-धीरे उन्हें ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाता है. क्या यह आरक्षण खत्म करने की कोई बड़ी साजिश है? यह नतीजा दिखाता है कि अब आदिवासियों को सिस्टमैटिक तरीके से बाहर किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "यह सिस्टम का भेदभाव है. यह आदिवासियों को सिस्टम से बाहर करना है. यह मध्य प्रदेश में 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है. यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की लड़ाई है. हम इसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे."

झाबुआ से कांग्रेस MLA डॉ. भूरिया ने कहा, "हमारी मांग है कि 2022 सिविल जज एग्जाम वापस लिया जाए. 2022 सिविल जज एग्जाम की हाई-लेवल जांच होनी चाहिए."

मध्य प्रदेश के सिंगरौली का जिक्र करते हुए, कांग्रेस सरकार ने सत्ताधारी BJP पर आदिवासियों के हक छीनकर बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश के सिंगरौली को छावनी बना दिया गया है. बड़े कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए वहां लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं. आज सरकार अडानी का साथ दे रही है, और पुलिस को एजेंट बना दिया गया है. हजारों आदिवासियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. यह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का खुला उल्लंघन है."

भारत के इलेक्शन कमीशन (ECI) द्वारा नौ राज्यों और तीन यूनियन टेरिटरीज़ (UTs) में किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) का जिक्र करते हुए, डॉ. भूरिया ने कहा, "SIR को जल्दबाज़ी में लागू करने से सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को हुआ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में आदिवासी माइग्रेशन पर हैं. SIR प्रोसेस जानबूझकर ऐसे समय पर किया गया जब आदिवासी घर पर नहीं थे. यह सिस्टमैटिक तरीके से आदिवासियों को वोटिंग प्रोसेस से बाहर करने की साजिश है."

खास तौर पर, जिन राज्यों और UTs में अभी SIR किया जा रहा है, वे हैं अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप. इसमें चुनाव वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें - रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

TAGGED:

TRIBALS HAVE BEEN SUFFERING
TRIBALS SUFFERING UNDER RULING BJP
BJP
CONGRESS
TRIBALS SUFFERING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.