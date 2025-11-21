ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का गंभीर आरोप, BJP के राज में आदिवासी परेशान

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व समेत आदिवासी समुदाय के कई मुद्दे उठाए और कहा कि देश भर में आदिवासी सत्ताधारी BJP के राज में परेशान हैं.

यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा, "हम पूरे देश में एक बहुत बड़ा संकट देख रहे हैं. यह 'बड़ा भारतीय आदिवासी संकट' है, जिसे BJP सरकार ने बनाया है. आदिवासी इस BJP राज में परेशान हो रहे हैं."

उन्होंने कहा, "BJP राज में, आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और वे अपनी पहचान बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. आज, मैं अलग-अलग मुद्दे उठाऊंगा, जो साबित करेंगे कि आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है. हमें अपनी पहचान के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। पहचान का संकट है."

यह दावा करते हुए कि सत्ताधारी सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीन रही है. डॉ. भूरिया ने कहा, हमारी ज़मीन भी हमसे छीनी जा रही है. भारत में आदिवासियों पर ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ, जैसा हम BJP सरकार में होते देख रहे हैं."

BJP शासित मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए, कांग्रेस नेता ने राज्य में 2022 सिविल जज परीक्षा के नतीजों का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि आरक्षण के बावजूद ट्रायल कैंडिडेट का सिलेक्शन जीरो था.

उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में लगभग करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन सिविल जज परीक्षा 2022 के नतीजे बताते हैं कि BJP और उसके सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला. कुल मिलाकर 191 पोस्ट थीं. इनमें से 121 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थीं, लेकिन एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ."

BJP सरकार पर हमला बोलते हुए भूरिया ने आगे कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 से आज तक एक भी आदिवासी सिलेक्ट नहीं हुआ है. नियमों के मुताबिक, जब सीटें लगातार खाली रहती हैं, अगर वे चार साल से ज़्यादा खाली रहती हैं, तो धीरे-धीरे उन्हें ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाता है. क्या यह आरक्षण खत्म करने की कोई बड़ी साजिश है? यह नतीजा दिखाता है कि अब आदिवासियों को सिस्टमैटिक तरीके से बाहर किया जा रहा है."