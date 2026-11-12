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सरायकेला में महिला की नृशंस हत्या, क्षत विक्षत मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

सरायकेला: जिले के सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में शुमार कुचाई थाना क्षेत्र के जंबरो गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बीते मंगलवार की रात गांव की 47 वर्षीय आदिवासी महिला की कथित तौर पर धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. इस वारदात की भयावहता ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि आरोपी पर हत्या के बाद महिला के साथ अमानवीय क्रूरता का आरोप है.

महिला को जबरन अपने घर ले गया था आरोपी