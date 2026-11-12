सरायकेला में महिला की नृशंस हत्या, क्षत विक्षत मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
सरायकेला पुलिस ने महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
Published : November 12, 2026 at 6:39 PM IST
सरायकेला: जिले के सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में शुमार कुचाई थाना क्षेत्र के जंबरो गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बीते मंगलवार की रात गांव की 47 वर्षीय आदिवासी महिला की कथित तौर पर धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. इस वारदात की भयावहता ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि आरोपी पर हत्या के बाद महिला के साथ अमानवीय क्रूरता का आरोप है.
महिला को जबरन अपने घर ले गया था आरोपी
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की शाम जंबरो गांव में एक स्थानीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. परिवार के भरण-पोषण के लिए महिला ने वहां पारंपरिक पेय 'हड़िया' का स्टॉल लगाया था. आरोप है कि गांव के ही 54 वर्षीय पैलेस मुंडा ने वहां हड़िया पी और फिर महिला को जबरन उठाकर अपने घर ले गया.
महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद
उधर, देर रात तक जब महिला घर नहीं लौटीं, तो उनके पति चिंतित होकर उनकी तलाश में निकले. रात करीब 12 बजे घर के समीप ही महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया कि पैलेस मुंडा ने हत्या के बाद शव के साथ बेहद क्रूरता की.
पुलिस के कब्जे में आरोपी
घटना की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पैलेस मुंडा को पकड़ लिया और कुचाई थाना पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.
आरोपी के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग
इस जघन्य अपराध की चौतरफा निंदा हो रही है. आदिवासी कोल्हान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु बानरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोर सजा दिलाने की मांग की है.
पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप
आदिवासी कोल्हान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु बानरा ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है.
थाना प्रभारी ने की हत्या की पुष्टि
इधर, घटना की पुष्टि करते हुए कुचाई थाना प्रभारी रविंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि आरोपी को दलभंगा ओपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. हत्या के आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त गला काटने वाला चाकू एवं कुल्हाड़ी बरामद की गई है. वही हत्या कर अंग को पकाने के आरोपों पर थाना प्रभारी ने कहा कि शरीर के कुछ हिस्से के मांस को निकालकर कढ़ाई में रखकर आरोपी द्वारा पकाने का प्रयास किया गया था, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है.
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