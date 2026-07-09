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पश्चिम बंगाल में दरिंदगी: आदिवासी महिला से गैंगरेप के बाद हत्या! दो गिरफ्तार

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक आदिवासी महिला के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम शेख अजीजुल और भदई शेख बताये जाते हैं. दोनों संदिग्धों को बुधवार को बर्धमान जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

पीड़ित महिला करीब डेढ़ महीने से अपने रिश्तेदारों के पास रह रही थी. सोमवार शाम को घर से निकलने के बाद वह लापता हो गई थी. अगली सुबह, एक नहर के पास खेत में उसका शव मिला. पीड़ित परिवार ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, जिसके बाद सुबह खेटिया बस स्टैंड इलाके से पहले संदिग्ध अजीजुल को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दूसरे संदिग्ध को भी पकड़ लिया गया. इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा चुका है. देवानदीघी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं- विशेष रूप से 103(1), 238 और 70(1)- के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसमें सामूहिक बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप शामिल हैं.