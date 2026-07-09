पश्चिम बंगाल में दरिंदगी: आदिवासी महिला से गैंगरेप के बाद हत्या! दो गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के देवानदीघी में एक आदिवासी महिला से सामूहिक बलात्कार और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Published : July 9, 2026 at 2:07 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक आदिवासी महिला के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम शेख अजीजुल और भदई शेख बताये जाते हैं. दोनों संदिग्धों को बुधवार को बर्धमान जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
पीड़ित महिला करीब डेढ़ महीने से अपने रिश्तेदारों के पास रह रही थी. सोमवार शाम को घर से निकलने के बाद वह लापता हो गई थी. अगली सुबह, एक नहर के पास खेत में उसका शव मिला. पीड़ित परिवार ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, जिसके बाद सुबह खेटिया बस स्टैंड इलाके से पहले संदिग्ध अजीजुल को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दूसरे संदिग्ध को भी पकड़ लिया गया. इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा चुका है. देवानदीघी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं- विशेष रूप से 103(1), 238 और 70(1)- के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसमें सामूहिक बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप शामिल हैं.
पुलिस का कहना है कि मौत के कारण और आरोपों की सच्चाई का अंतिम निष्कर्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच के नतीजों और अन्य सबूतों के आधार पर निकाला जाएगा. मामले की जांच अभी चल रही है.
इस बीच, फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने बुधवार की सुबह घटनास्थल का दौरा किया. जांचकर्ताओं ने मौके का मुआयना किया और कई सैंपल इकट्ठे किए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बरामद सबूतों की जांच कर घटना के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार सुबह एक खेत से आदिवासी महिला का शव बरामद किया था.
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