आदिवासी मंत्रालय का 'जागो' कार्यक्रम ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कई आदिवासी भाषाओं को शामिल करेगा
केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय जागो कार्यक्रम में नौ जनजातीय भाषाओं को शामिल करेगा.संतू दास की रिपोर्ट...
Published : August 26, 2026 at 4:48 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय, देश भर के अलग-अलग राज्यों की नौ जनजातीय भाषाओं को नए लॉन्च किए गए एआई बातचीत सहायक 'जागो' (Jago) में शामिल करने पर विचार कर रहा है. यह कई जनजातीय कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है.
कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से आयोजित जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन, सोमवार को 'जागो' को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया.
मंत्रालय ने इसे देश भर की आदिवासी आबादी के लिए चलाई जा रही अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किया है.
सरकारी योजनाओं और पहलों के प्रचार-प्रसार में 'जागो' की भूमिका और व्यापक होगी. यह एक एआई-आधारित चैटबॉट है, जिसे आदिवासी कल्याण योजनाओं, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, दिशानिर्देशों और आधिकारिक दस्तावेज़ों से जुड़ी जानकारी तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बनाया गया है.
Introducing JAGO, the AI assistant that's here to make tribal welfare more accessible than ever. Launched at the National Conclave on Tribal Languages & Museums by the Ministry of Tribal Affairs, JAGO is specially designed as your go-to guide for schemes, scholarships &… pic.twitter.com/prSvmN1RW2— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) August 24, 2026
यह यूजर्स को लंबे और मुश्किल डॉक्युमेंट्स में मैन्युअली खोजने के बजाय, आसान भाषा में सवाल पूछने और संदर्भ के हिसाब से सही जवाब पाने की सुविधा देता है, जिससे सरकारी जानकारी तक पहुंचना तेज और आसान हो जाता है.
इसमें नागरिकों, अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा आदिवासी कल्याण से जुड़ी जानकारी तक पहुंचने और उसके इस्तेमाल के तरीके को काफी बेहतर बनाने की क्षमता है.
मंत्रालय के अनुसार, मैन्युअल रूप से दस्तावेज खोजने पर निर्भरता कम करके, इससे समय की बचत हो सकती है, जानकारी आसानी से मिल सकती है और तेजी से फैसले लेने में मदद मिल सकती है.
यह सिस्टम जटिल पॉलिसी और स्कीम से जुड़ी जानकारी को ज़्यादा आसानी से उपलब्ध कराकर, सरकारी जानकारी और उसके असल लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने में मदद कर सकता है. इसका स्केलेबल एआई-आधारित आर्किटेक्चर नई योजनाओं, नीतियों और आधिकारिक दस्तावेज़ों के साथ नॉलेज बेस को लगातार बढ़ाने का आधार भी प्रदान करता है.
इसका मकसद आदिवासी कल्याण सेवाओं को ज़्यादा कुशल, पारदर्शी, सुलभ और टेक्नोलॉजी-आधारित तरीके से पहुंचाने में योगदान देना है. बातचीत सुरक्षित और निजी होगी. फिलहाल 'जागो' में उपलब्ध भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी शामिल हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के उप-सचिव गणेश नागराजन ने बताया कि 'आदि वाणी' ऐप में मौजूद सभी जनजातीय भाषाओं को 'जागो' में शामिल किया जाएगा.
'आदि वाणी' देश का पहला एआई-आधारित आदिवासी भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है. यह एंड्रायड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा, "जागो अभी अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाओं में उपलब्ध है. 'आदि वाणी' में मौजूद नौ आदिवासी भाषाओं को भी 'जागो' में शामिल किया जाएगा."
आदि वाणी ऐप में नौ आदिवासी भाषाएं शामिल हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से गोंडी, मध्य प्रदेश से भीली, झारखंड से मुंडारी, ओडिशा से संताली, कर्नाटक से बेट्टा कुरुबा, मेघालय से गारो, आंध्र प्रदेश से कोया, त्रिपुरा से कोकबोरोक और ओडिशा से कुई.
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के उप-सचिव ने आगे कहा, "जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को बेहतर ढंग से फैलाने के लिए 'जागो' को और सरल बनाया जाएगा." इस दिशा में एक कदम 'आदि वाणी' ऐप में आदिवासी भाषाओं को शामिल करना है.
विशेषज्ञों की राय
आदिवासी अधिकारों के विशेषज्ञ विक्रांत तिवारी ने 'जागो' के बारे में ईटीवी भारत से कहा, "'जागो' में आदिवासी भाषाओं को शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई आदिवासी नागरिक हिंदी या अंग्रेजी की तुलना में अपनी भाषा में जानकारी समझना ज़्यादा पसंद करते हैं. हालांकि, सिर्फ कंटेंट का अनुवाद करना ही काफी नहीं हो सकता."
इस बात पर जोर देते हुए कि भाषा को सरल, सटीक और स्थानीय बोलियों के अनुकूल बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मूल बोलने वालों और जनजातीय समुदायों को शामिल करना चाहिए, उन्होंने कहा, "आवाज-आधारित एक्सेस, गांव के स्तर पर जागरूकता और इंसानी मदद का विकल्प भी महत्वपूर्ण होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो आसानी से पढ़ नहीं सकते या स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते."
उनकी राय थी कि अगर 'जागो' को सावधानी से लागू किया जाए, तो यह जानकारी के अंतर को कम करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को उन लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचाने में मदद कर सकता है, जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं.
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