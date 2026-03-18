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आदिवासी कारीगरों को मिलेगा वैश्विक मंच, RISA टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड लॉन्च

जनजातीय मंत्रालय ने भारत की समृद्ध ट्राइबल विरासत को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के मकसद से प्रीमियम सिग्नेचर लॉन्च किया.

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आदिवासी कारीगरों को मिलेगा वैश्विक मंच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 10:49 PM IST

4 Min Read
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संतू दास

नई दिल्ली: भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत को दुनिया भर में सबसे आगे ले जाने के लिए, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुआल ओराम ने बुधवार को यहां एक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड 'रीसा (RISA) टाइमलेस ट्राइबल' लॉन्च किया.

मंत्री ने सुंदर नर्सरी में हो रहे भारत ट्राइब्स फेस्ट में इस ब्रांड को लॉन्च किया, जिसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और दूसरे गणमान्य लोग मौजूद थे.

"रीसा: टाइमलेस ट्राइबल" का जिक्र करते हुए, ओराम ने कहा कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय का यह प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत को दुनिया भर में ले जाने के मकसद से है. उन्होंने कहा कि यह पहल आदिवासी कारीगरों को मजबूत बनाने और उनकी हमेशा रहने वाली कारीगरी का जश्न मनाने की दिशा में एक कदम है.

मंत्री ने आगे कहा, "आदिवासी शिल्प हमेशा से रहे हैं, फिर भी उन्हें कम आंका गया है, और भारत ट्राइब्स फेस्ट और RISA जैसे प्लेटफॉर्म मार्केट एक्सेस और सही प्रॉफिट-शेयरिंग के ज़रिए इस कमी को पूरा कर रहे हैं." TRIFED के मैनेजिंग डायरेक्टर, एम राजमुरुगन ने RISA को सफलतापूर्वक शुरू करने में योगदान देने वाले सभी पार्टनर, कारीगरों, डिज़ाइनरों और स्टेकहोल्डर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समृद्ध पारंपरिक ज्ञान पर आधारित, फिर भी आज के डिज़ाइन की समझ के साथ जुड़ा हुआ, RISA आज कम्युनिटी के नेतृत्व वाले प्रोडक्शन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का एक मज़बूत प्रतीक है, जो भारत के आदिवासी समुदायों की ताकत, क्रिएटिविटी और उद्यम को दिखाता है.

RISA को एक ब्रांड से ज्यादा बताते हुए, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह आदिवासी कारीगरों और उनकी कारीगरी को ग्लोबल फैशन और लाइफस्टाइल के केंद्र में लाने का एक आंदोलन है. मंत्रालय के अनुसार, RISA के पहले चरण में देश भर के 10 क्लस्टरों को एक साथ लाया गया है, जिसमें एरी सिल्क, मुगा सिल्क, चांगपा पश्मीना, कोटपाड और संथाल कॉटन सहित पांच प्रतिष्ठित बुनाई, दो उत्कृष्ट कढ़ाई- टोडा और डोंगरिया, और डोखरा कला, लोंगपी पॉटरी और तुरतुक ब्रासवेयर जैसे अद्वितीय शिल्प शामिल हैं.

RISA का मकसद क्या है?
मिनिस्ट्री के मुताबिक, इसका मकसद डिज़ाइन इनोवेशन के ज़रिए पारंपरिक क्राफ्ट को फिर से ज़िंदा करना है. इसका मकसद हाई-वैल्यू मार्केट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, कारीगरों के लिए सस्टेनेबल रोज़ी-रोटी बनाना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लस्टर का डेवलपमेंट और प्रीमियम, इको-कॉन्शियस पैकेजिंग करना होगा.

बड़े डिजाइनरों के साथ मिलकर परंपरा को कंटेंपररी डिजाइन से जोड़कर, RISA यह फिर से तय करने के लिए तैयार है कि दुनिया आदिवासी टेक्सटाइल और क्राफ्ट को कैसे देखती है, ऐसा कहा गया है. RISA भारत की कल्चरल पहचान को बचाने की दिशा में एक कदम है, साथ ही यह पक्का करता है कि खासकर आदिवासी महिलाओं और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, ऐसा कहा गया.

एक्सपर्ट का क्या कहना है
ईटीवी भारत से बात करते हुए, आदिवासी अधिकारों के एक्सपर्ट डॉ. बिक्रांत तिवारी ने कहा कि “RISA: टाइमलेस ट्राइबल” का लॉन्च आदिवासी कारीगरी को पहचान दिलाने की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह ज़मीन पर टिकाऊ रोज़गार को कितनी गहराई से मज़बूत करता है.

उन्होंने कहा, "आदिवासी पहचान जल, जंगल, जमीन में छिपी है. कारीगरों के लिए किसी भी पहल में सिर्फ उत्पाद को बढ़ावा देने के बजाय प्रकृति के साथ उनके रिश्ते की रक्षा भी होनी चाहिए."

तिवारी ने आगे कहा कि लंबे समय की सफलता सही आमदनी, सीधे बाजार तक पहुंच और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने से मिलेगी, न कि सिर्फ आदिवासी कारीगरों को प्रीमियम पेशकश के तौर पर पेश करने से मिलेगी. उन्होंने कहा कि, अगर सही तरीके से किया जाए, तो यह एक शक्तिशाली मॉडल बन सकता है जहां संरक्षण और रोजगार एक साथ बढ़ते हैं.

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