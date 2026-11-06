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आदिवासी नेत्री निशा भगत ने की आत्महत्या की कोशिश, पहले सोशल मीडिया पर लाइव जाकर बताया कारण

आदिवासी नेत्री निशा भगत ( सौ. सोशल मीडिया )

रांची: राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आदिवासी नेत्री निशा भगत अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है. इसकी जानकारी मिलते ही पिठौरिया पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें रिम्स भेजा. रांची के डीएसपी हेडक्वार्टर-वन अमन कुमार पांडेय ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में रिम्स भेजा गया है.

डीएसपी ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश की सूचना मिलते ही फौरन पिठौरिया थाना की टीम उनके घर पहुंच गई थी. पुलिस द्वारा बरामदगी के समय उनकी नब्ज चल रही थी, लेकिन निशा भगत अचेत हालत में थीं. डीएसपी ने अभी मौत की पुष्टि नहीं की है. अपराह्न 3 बजे रिम्स के निदेशक डॉ बीके सिन्हा ने बताया कि निशा भगत को अभी तक अस्पताल नहीं लाया गया है. इस मसले पर पिठौरिया थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.