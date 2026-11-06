आदिवासी नेत्री निशा भगत ने की आत्महत्या की कोशिश, पहले सोशल मीडिया पर लाइव जाकर बताया कारण
रांची में आदिवासी नेत्री निशा भगत ने आत्महत्या की कोशिश की है. नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:19 PM IST
रांची: राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आदिवासी नेत्री निशा भगत अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है. इसकी जानकारी मिलते ही पिठौरिया पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें रिम्स भेजा. रांची के डीएसपी हेडक्वार्टर-वन अमन कुमार पांडेय ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में रिम्स भेजा गया है.
डीएसपी ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश की सूचना मिलते ही फौरन पिठौरिया थाना की टीम उनके घर पहुंच गई थी. पुलिस द्वारा बरामदगी के समय उनकी नब्ज चल रही थी, लेकिन निशा भगत अचेत हालत में थीं. डीएसपी ने अभी मौत की पुष्टि नहीं की है. अपराह्न 3 बजे रिम्स के निदेशक डॉ बीके सिन्हा ने बताया कि निशा भगत को अभी तक अस्पताल नहीं लाया गया है. इस मसले पर पिठौरिया थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.
आत्महत्या की कोशिश से पहले निशा भगत सोशल मीडिया पर लाइव थीं. वह खुद को सिस्टम के आगे लाचार बता रहीं थी. कह रहीं थी कि उन्हें आरएसएस और भाजपा का दलाल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने अपने पिता को झारखंड आंदोलनकारी बताया. मां को याद किया. उन्होंने जमीन दलालों की बात की. कहा कि वह अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रही थी.
इस दौरान नेहा भगत ने पिठौरिया थाना प्रभारी को फोन किया. आरोप लगाया कि मुझे बदनाम करने वालों को आप नहीं पकड़ पाए. उन्होंने कहा कि वह अपनी लीला समाप्त कर रही हैं. इस दौरान थाना प्रभारी समझाते रहे. निशा भगत ने कहा कि उन्होंने कांके थाना को भी फोन किया था. इसके बाद उनकी आवाज बंद हो गई.
जनजातीय समाज के हक-अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और समाज की मुखर आवाज रही युवा नेत्री निशा भगत के आत्महत्या की जानकारी मिली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM, पिठोरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की को जिम्मेवार ठहराया है। मुख्यमंत्री के इशारे पर कुछ दलालों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के हर थाना और अंचल में जमीन लूट का खेल चल रहा है। आदिवासी समाज आखिर अपनी ही जमीन पर कब तक प्रताड़ित होता रहेगा? इससे अधिक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि आदिवासियों के हक-अधिकारों की आवाज उठाने वाली एक युवा महिला को इस हद तक प्रताड़ित होना पड़े कि वह अपनी जान दे दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। निशा भगत ने जिन लोगों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेवार बताया है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 6, 2026
बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया
मामले को लेकर झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्षा बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर कुछ दलालों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य के हर थाना और अंचल में जमीन लूट का खेल चल रहा है. आदिवासी समाज आखिर अपनी ही जमीन पर कब तक प्रताड़ित होता रहेगा.
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