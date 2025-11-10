ETV Bharat / bharat

नक्सली इलाकों में आदिवासी लड़कियां बन रही हैं टूरिस्ट गाइड, लोगों को दे रहीं जंगल और बाघ के बारे में जानकारी

पलामू: झारखंड का जंगल कैसा है? कौन-कौन से जंगली जीव मौजूद हैं? बाघों का व्यवहार कैसा है? इन सबकी जानकारी देश-विदेश के पर्यटकों को अब आदिवासी लड़कियां दे रही हैं. झारखंड में पहली बार आदिवासी लड़किया गाइड की भूमिका में हैं.

दरअसल, झारखंड में एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व है. पलामू टाइगर रिजर्व का गठन 1973 में हुआ था. टाइगर रिजर्व के गठन के बाद पहली बार आदिवासी लड़कियां गाइड बनी हैं, जिसकी शुरुआत चार लड़कियों ने की है. वहीं कई अन्य लड़कियां भी गाइड बनने को इच्छुक हैं. फिलहाल, सभी लड़कियां पलामू टाइगर टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में तैनात हैं, लड़कियां बेखौफ होकर जंगल के अंदर दाखिल हो रही हैं और पर्यटकों को जंगल से जुड़ी हर जानकारी दे रही हैं.

नक्सली इलाकों में आदिवासी लड़कियां बन रही हैं टूरिस्ट गाइड (Etv Bharat)

पीटीआर ने दी ट्रेनिंग, शुरुआत में मिली थी चुनौती

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके के ग्रामीण और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. हुनर से रोजगार नामक अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में कुछ लड़कियों ने गाइड बनने की इच्छा जताई थी. इसी कड़ी में बेतला नेशनल पार्क से सटे केचकी गांव की रहने वाली सोनम कुमारी, रानी कुमारी, परिणीता कुमारी, रेखा कुमारी को गाइड की ट्रेनिंग दी गई. गाइड बनने के बाद चारों को शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली बार आदिवासी लड़कियां गाइड बनी हैं, जिस कारण पहले से मौजूद गाइड से उन्हें कड़ी चुनौती मिली. कई मौकों पर टिप्पणी भी की गई.