नक्सली इलाकों में आदिवासी लड़कियां बन रही हैं टूरिस्ट गाइड, लोगों को दे रहीं जंगल और बाघ के बारे में जानकारी

पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार आदिवासी लड़कियां गाइड बनी हैं. वे अब पर्यटकों को बेतला नेशनल पार्क के बारे में जानकारी देंगी.

Palamu Tiger Reserve
पलामू टाइगर रिजर्व की गाइड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 2:49 PM IST

4 Min Read
पलामू: झारखंड का जंगल कैसा है? कौन-कौन से जंगली जीव मौजूद हैं? बाघों का व्यवहार कैसा है? इन सबकी जानकारी देश-विदेश के पर्यटकों को अब आदिवासी लड़कियां दे रही हैं. झारखंड में पहली बार आदिवासी लड़किया गाइड की भूमिका में हैं.

दरअसल, झारखंड में एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व है. पलामू टाइगर रिजर्व का गठन 1973 में हुआ था. टाइगर रिजर्व के गठन के बाद पहली बार आदिवासी लड़कियां गाइड बनी हैं, जिसकी शुरुआत चार लड़कियों ने की है. वहीं कई अन्य लड़कियां भी गाइड बनने को इच्छुक हैं. फिलहाल, सभी लड़कियां पलामू टाइगर टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में तैनात हैं, लड़कियां बेखौफ होकर जंगल के अंदर दाखिल हो रही हैं और पर्यटकों को जंगल से जुड़ी हर जानकारी दे रही हैं.

नक्सली इलाकों में आदिवासी लड़कियां बन रही हैं टूरिस्ट गाइड (Etv Bharat)

पीटीआर ने दी ट्रेनिंग, शुरुआत में मिली थी चुनौती

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके के ग्रामीण और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. हुनर से रोजगार नामक अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में कुछ लड़कियों ने गाइड बनने की इच्छा जताई थी. इसी कड़ी में बेतला नेशनल पार्क से सटे केचकी गांव की रहने वाली सोनम कुमारी, रानी कुमारी, परिणीता कुमारी, रेखा कुमारी को गाइड की ट्रेनिंग दी गई. गाइड बनने के बाद चारों को शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली बार आदिवासी लड़कियां गाइड बनी हैं, जिस कारण पहले से मौजूद गाइड से उन्हें कड़ी चुनौती मिली. कई मौकों पर टिप्पणी भी की गई.

"जानकारी मिली थी कि बेतला नेशनल पार्क के इलाके में गाइड की जरूरत है, मन में गाइड बनने का ख्याल आया और ट्रेनिंग ली. शुरुआत में चुनौती मिली और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. पर्यटकों को जंगल के बारे में जानकारी देना और बताना अच्छा लगता है." - सोनम कुमारी, गाइड

"पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, मोर, हिरण समेत कई जानवरों के बारे में जानकारी दी जाती है. जंगल के बारे में भी जानकारी दी जाती है. एक फायदा हुआ है कि हम जंगल के इलाके में रहे हैं और जंगल की जानकारी हमें पहले से रही है." - परिणीति, गाइड

नक्सल प्रभावित है इलाका, बाघ, तेंदुआ समेत कई वन्यजीव हैं मौजूद

पलामू टाइगर रिजर्व अति नक्सल प्रभावित इलाका रहा है. नक्सलियों की ट्रेनिंग सेंटर बूढापहाड़ भी पलामू टाईगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क से सटा हुआ है. नक्सलियों के हमले में कई वनकर्मी पहले भी शहीद हुए हैं. जबकि इलाके में बाघ, तेंदुआ, हाथी, बाइसन समेत कई जंगली जीव मौजूद हैं. कई इलाकों में पहुंचना गाइड के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है. लड़कियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गाइड बनकर इलाके में दाखिल हो रही हैं. बेतला नेशनल पार्क 979 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.

"गार्ड बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा और सबसे अच्छी चीज है कि लड़कियां स्थानीय हैं. उन्हें जानकारी है जंगल और जंगली जीव के बारे में. लड़कियों को रोजगार भी मिल रहा है. शुरुआत में चुनौतियां मिली हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया है." - नैनी मधु, फॉरेस्ट गार्ड, पीटीआर

ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम

पलामू टाइगर रिजर्व के बेहतरीन नेशनल पार्क समिति के इलाकों में ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है और उन्हें कई स्तर पर एक डेवलपमेंट समिति से जोड़ा जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में फिलहाल 35 निबंधित गाइड मौजूद हैं.

"पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में जंगल के संरक्षण एवं वन्य जीव के संरक्षण को लेकर जनभागीदारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. योजना के अंतर्गत कई युवक युवतियों ने स्वरोजगार की इच्छा जताई थी. यह उत्साहवर्धक है कि कई लड़कियों ने गाइड बनने की इच्छा जताई. सभी को डेढ़ से 2 महीने की ट्रेनिंग दी गयी, जिसके बाद वे अपने कार्य को बेहतर कर रही हैं." - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

