जहां कभी दिया जाता था मौत बरसाने का प्रशिक्षण, अब यहां की आदिवासी लड़कियां ट्रेनिंग लेकर बन रहीं ब्यूटीशियन!

झारखंड के बूढ़ापहाड़ इलाके की आदिवासी लड़कियां स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानें बदलाव की पूरी कहानी.

डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 3:07 PM IST

5 Min Read
पलामू से नीरज कुमार की रिपोर्ट.

पलामूः झारखंड पूरे देश नक्सल हिंसा और गतिविधि के लिए चर्चित रहा है. झारखंड लाल आतंक के साए से बाहर निकल कर बदलाव की तरफ बढ़ रहा है. झारखंड की लड़कियां लाल आतंक के इलाके में बदलाव की वाहक बन रही हैं. नक्सल प्रभावित इलाक की लड़कियां मुख्यधारा से जुड़ रही हैं और समाज के लिए मिसाल बनती जा रही हैं.

झारखंड के पलामू के साथ साथ लातेहार जिला के बूढ़ापहाड़ से सटे इलाके की आदिवासी लड़कियां हुनर सीख रही हैं. इस इलाके की लड़कियां जंगल-पहाड़ वाले गांव में ब्यूटी पार्लर खोलेंगी. पलामू टाइगर रिजर्व लड़कियों की मदद कर रहा है और ब्यूटीशियन का कोर्स करवा रहा है.

नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ापहाड़ के इलाके में बदलाव की कहानी! (ETV Bharat)

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व ने जंगल और पहाड़ पर रहने वाले ग्रामीणों को जंगल पर से आत्मनिर्भरता कम करने के लिए कई अभियान चला रही है. इसी कड़ी में हुनर से रोजगार नामक अभियान शुरू किया गया है और स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार से जुड़ने के लिए कई तरह की प्रशिक्षण दे रहा है. बूढ़ापहाड़ और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में रहने वाले 30 से भी अधिक आदिवासी लड़कियों को ब्यूटीशियन का कोर्स करवाया जा रहा है.

प्रशिक्षण ग्रहण करती लड़कियां (ETV Bharat)

बेतला नेशनल पार्क में आवासीय प्रशिक्षण

पलामू टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के इलाके में लड़कियों को आवासीय प्रशिक्षण के माध्यम से ब्यूटीशियन का कोर्स करवा रहा है. ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियों में लातेहार के बूढ़ापहाड़ से सटे हुए कुजरूम, छिपादोहर, बारेसाढ़, करमडीह, बरवाडीह के गाड़ी समेत कई गांव की लड़कियां शामिल है. पलामू टाइगर रिजर्व एक्सपर्ट के माध्यम से सभी को ब्यूटीशियन का कोर्स करवा रहा है. कोर्स करवाने के बाद लड़कियां गांव में अपने वापस लौटेंगी और अन्य लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंगी. पलामू टाइगर रिजर्व लड़कियों को ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद करेगा साथ ही साथ उन्हें ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी पहल करेगी.

बूढ़ापहाड़ इलाके की आदिवासी लड़कियां ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग करतीं (ETV Bharat)

जंगल पहाड़ से घिरे हुए हुए एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं. पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से ब्यूटीशियन का कोर्स कर रहीं हैं. गांव की लड़कियों को जोड़ना चाहती हूं ताकि वह स्वरोजगार कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें. सीखने के बाद वह गांव लौटकर अन्य लड़कियों को भी इसका ट्रेनिंग देंगी. -सोनी कुजूर, छिपादोहर.

कुजरूम जंगल-पहाड़ से घिरा हुआ है वह पोल-पोल गांव में रह रहे हैं. अच्छा लग रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है जिस इलाके में वह रहती थीं वह काफी दूर था. कोर्स करने के बाद ब्यूटी पार्लर खोलकर स्वरोजगार करना चाहती हैं. -रेशमा कुमारी, कुजरूम.

यहां कई चीजों की ट्रेनिंग मिली है जैसे कि हेयरकट, ब्लीच करना शामिल है. ग्रामीण इलाकों में ब्यूटीशियन रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकता है. ग्रामीण इलाके की महिलाएं भी खूबसूरत दिखेंगे एवं उन्हें इस ट्रेनिंग चेन से जोड़ा जाएगा. -रीमा कुमारी, लातेहार.

स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ग्रामीणों को तैयार कर रही चेन

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद गांव नक्सल प्रभावित रहे हैं. सभी गांव कई दशकों तक नक्सल हिंसा की चपेट में रहे. ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व एक चेन तैयार कर रहा है. इस चेन में यहां की लड़कियां महत्वपूर्ण कड़ी है. अभियान चलाकर पलामू टाइगर रिजर्व ने सभी गांव में लड़के और लड़कियों का सर्वे किया है और उनके स्वरोजगार संबंधित एक योजना भी तैयार किया है. ग्रामीण फिलहाल स्वरोजगार के लिए जंगल पर निर्भर है पलामू टाइगर रिजर्व इस निर्भरता को भी काम करना चाहती है और उन्हें कई संसाधन उपलब्ध करवा रही है. ब्यूटीशियन का कोर्स मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है.

लड़कियां जंगल पहाड़ की रहने वाली हैं उनके गांव में सुविधा नहीं है ब्यूटीशियन बनने के बाद यह स्वरोजगार कर सकती हैं. -तुलसी पवार, ट्रेनर.

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और उन्हें स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. लड़कियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ब्यूटीशियन का कोर्स करवाया जा रहा है. लड़कियां गांव में जाने के बाद अन्य लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंगी. वन पर निर्भरता को कम करने के लिए ये पहल की जा रही है इससे ग्रामीणों की वन पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे. ट्रेनिंग ले रही लड़कियां वन क्षेत्र की रहने वाली हैं. -नैनी मधु, ट्रेनिंग नोडल, पलामू टाइगर रिजर्व.

आदिवासियों को ब्यूटीशियन का कोर्स
TRIBAL GIRLS BECOMING SELF RELIANT
BEAUTICIAN TRAINING
PALAMU
BUDHA PAHAR AREA

