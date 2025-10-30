ETV Bharat / bharat

आदिवासी किसान के पुत्र की उड़ान, पैरा तीरंदाज ऐशियन यूथ गेम्स में दिखाएंगे जौहर

लगन और कठिन तप से कुछ भी हासिल किया जा सकता है. ऐसा ही करके दिखाया है खूंटी के किसान परिवार का झोंगो पाहन ने.

tribal farmer son of Khunti selected for Asian Youth Games Para Archery
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 4:32 PM IST

6 Min Read
खूंटीः इरादे चट्टानी हो और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो इंसान हर बाधा से पार पाता है. ये बाधा शारीरिक हो या फिर सामाजिक अपनी लगन और मेहनत से अपने सपने को पूरा किया जा सकता है. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है खूंटी के आदिवासी किसान परिवार से आने वाले दिव्यांग झोंगो पाहन ने.

बांस के बने धनुष से तीरंदाजी सीख कर एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. 17 साल के युवा खिलाड़ी झोंगो पाहन को भारतीय तीरंदाजी टीम में चयनित होने पर भारतीय तीरंदाजी संघ कर अध्यक्ष सह पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बधाई दी है.

झोंगो की कहानी

खूंटी जिला के अतिपिछड़ा शिल्दा गांव के रहने वाले झोंगो पाहन का बचपन पोलियो की छाया में बीता. चलने-फिरने में असमर्थ झोंगो के लिए तीरंदाजी एक दूर का सपना था लेकिन जब 2023 में प्रशिक्षकों ने उनके हाथों में धनुष थमाया तो उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया.

ईटीवी भारत की रिपोर्टः खूंटी के झोंगो पाहन की कहानी. (ETV Bharat)

साल 2025 में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीतकर झारखंड और पूरे देश को गौरवान्वित किया. आज झोंगो पाहन को उनके हुनर का सम्मान मिला और उनका चयन दुबई में होने वाली एशियन यूथ पैरा गेम्स के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है.

सीमित संसाधनों में शुरू हुई झोंगो की इस यात्रा को जिला के पूर्व उपायुक्त शशि रंजन सहित कई अधिकारियों ने अपने सहयोग से आगे बढ़ाया. तीरंदाजी के महंगे उपकरणों की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी लेकिन कोच दानिश अंसारी ने अपने स्तर पर धनुष उपलब्ध कराया. झोंगो ने उसी से अभ्यास जारी रखा और भारतीय टीम के चयन ट्रायल में सफलता पाई. झोंगो की सफलता विद्यालय के लिए भी गर्व का विषय है. जहां वर्ष 2023 में स्थापित तीरंदाजी केंद्र आज 25 वंचित बच्चों के लिए आशा की किरण बन चुका है.

झोंगो पाहन ने अपनी सफलता पर कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय टीम का हिस्सा बन पाऊंगा. जब कोच दानिश अंसारी ने पहली बार धनुष दिया था तभी सपना देखा था कि एक दिन भारत का नाम रोशन करूंगा. अब जब दुबई जाने का मौका मिला है तो मैं देश के लिए पदक जीतना चाहता हूं. मेरी दिव्यांगता मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है.

तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते झोंगो पाहन (ETV Bharat)

झोंगो के कोच आशीष कुमार ने बताया कि स्कूल में बगैर संसाधनों के बच्चों को सिखाना चुनौती तो है. लेकिन बच्चों का खेल के प्रति रुचि और मेहनत उनके सपनों को साकार कर रहा है. स्कूल की वार्डन सह प्रिंसिपल प्रतिमा देवी ने बताया कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय अनाथ बच्चों का स्कूल है जहां बड़ी से संख्या में बच्चे नामांकित है. इन बच्चों में कुछ नया करने का जज्बा है. यहां अतिनाक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे बिना किसी संसाधनों के अपने सपनों को साकार कर रहे है. विभागीय स्तर से अगर संसाधन बढ़ा दी जाए तो यहां के बच्चें अपना जौहर दिखाने में पीछे नही हटेंगे.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्रों की सफलता

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय के दो युवा प्रशिक्षकों दानिश और आशीष ने विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की थी. इसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को खेल से जोड़ना नहीं था, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझते बच्चों को आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव की राह दिखाना था. आज इस पहल का परिणाम यह है कि यहां से निकलकर कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में हैं.

प्रैक्टिस करते झोंगो पाहन (ETV Bharat)

झोंगो पाहन - पोलियो से लड़कर दुबई तक का सफर

शिल्दा गांव के झोंगो पाहन को बचपन से पोलियो है. उनका जीवन अक्षम काया की छांव में बीता. चलने-फिरने में असमर्थ झोंगो का सपना था कि वो एक सफल तीरंदाज बने और देश-प्रदेश का नाम रोशन करे. उनके सपनों उस समय परवाज मिली जब साल 2023 में प्रशिक्षकों ने उनके हाथों में धनुष थमाया.

हाथों में धनुष थाम झोंगो ने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर खूब पसीना बहाया. इसका नतीजा ये रहा कि साल 2025 में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीतकर झारखंड और पूरे देश को गौरवान्वित किया. आज झोंगो का चयन दुबई में होने वाली एशियन यूथ पैरा गेम्स के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है.

बिरसा मुंडू - अनाथालय से SAI तक का सफर

खूंटी जिला के ही खटंगा गांव के बिरसा मुंडू का जीवन बचपन में ही बदल गया था, जब उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया. गरीबी के कारण उन्हें अनाथालय भेजा गया, जहां उनका पालन-पोषण हुआ. तीरंदाजी से जुड़ने के बाद उनकी प्रतिभा ने उन्हें सीधे भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) तक पहुंचा दिया. अब वे राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ अभ्यास कर रहे हैं और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का नाम रोशन करने को तैयार हैं.

अमित कुमार - अर्श से फर्श तक का सफर

अमित कुमार की मां रांची में मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करती हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद अमित ने हार नहीं मानी. उनकी मेहनत और कोचों की देखरेख ने उन्हें SAI में चयन दिलाया. अब वे उच्च प्रशिक्षण ले रहे हैं और आने वाले समय में देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रहे हैं.

सुधीर सांगा - स्वर्ण पदक विजेता

सुधीर सांगा का जीवन भी गरीबी और संघर्ष से भरा रहा है. मां मजदूरी करके उन्हें पढ़ा रही थीं लेकिन सुधीर ने तीरंदाजी में अपना कौशल दिखाया और मार्च 2025 में मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया. अब आगामी नवंबर माह में होने वाले स्कूल नेशनल के लिए अंडर 14 बालक वर्ग में झारखंड तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है.

इसके अलावा भी खूंटी जिला के कई अन्य प्रेरणादायक चेहरे हैं. इनमें रोबिन सही, बकसपुर के निवासी जो पहले बाल मजदूर थे, अब राज्य स्तरीय कांस्य पदक विजेता हैं. विल्सन हमसॉय, जो कभी गैराज में बाल मजदूरी करते थे. अब तीरंदाजी में अपना भविष्य बना रहे हैं. अंशु कुमार, जिनके माता-पिता की मृत्यु आपसी झगड़े और शराब के कारण हो गई थी. आज वो तीरंदाजी को एक मानसिक चिकित्सा की तरह अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की तैयारी में हैं.

