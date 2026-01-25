ETV Bharat / bharat

मिलिए पद्म पुरस्कार विजेता भिकल्या ढिंडा से, जिन्होंने झोपड़ी में रहकर बचाई आदिवासी संस्कृति

भिकल्या लाडक्या ढिंडा, तारपा वादक. ( ETV Bharat )