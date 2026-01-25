ETV Bharat / bharat

मिलिए पद्म पुरस्कार विजेता भिकल्या ढिंडा से, जिन्होंने झोपड़ी में रहकर बचाई आदिवासी संस्कृति

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए जीवन समर्पित करने वाले भिकल्या ढिंडा को पद्म पुरस्कार की घोषणा के बाद बधाइयां मिल रही हैं.

Padma Award 2026
भिकल्या लाडक्या ढिंडा, तारपा वादक. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 6:58 PM IST

|

Updated : January 25, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
पालघर (महाराष्ट्र): गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है. महाराष्ट्र से चार लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पालघर जिले के वालवंडा के रहने वाले तारपा वादक भिकल्या लाडक्या ढिंडा को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. भिकल्या लाडक्या ढिंडा के पास तारपा वाद्ययंत्र बजाने की लंबी विरासत है, जिसे आदिवासी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है.

पद्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भिकल्या ढिंडा के परिवार में खुशी का माहौल है. ईटीवी भारत से बात करते हुए भिकल्या धिंडा ने कहा कि उसने आदिवासी समुदाय की संस्कृति को सहेज कर रखा है. उनके परिवार की कई पीढ़ियां इस वाद्ययंत्र (तारपा) को बजाती आ रही हैं. उन्होंने कहा कि वे गरीब परिवार से हैं, लेकिन संस्कृति की वजह से लोग पहचानने लगे हैं और यही असली संपत्ति है.

"मैंने अपनी परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित रखा है. इस आदिवासी वाद्ययंत्र की वजह से मुझे कई पुरस्कार मिले हैं. मेरा 400 साल पुराना वंश इसी काम में लगा हुआ है. मैं अब 92 वर्ष का हूं. जब मैं केवल 10 साल का था, तब से इस वाद्ययंत्र को बजा रहा हूं. मैं यह यंत्र बजाकर भगवान की पूजा करता हूं, इसीलिए भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है."- भिकल्या लाडक्या ढिंडा, तारपा वादक

भिकल्या लाडक्या ढिंडा तारपा वादक हैं. उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिली इस कला को तारपा बनाने और बजाने, दोनों के जरिए संजोय रखा है. वे कई युवाओं को भी यह वाद्ययंत्र बजाना सीखा रहे हैं. भिकल्या लाडक्या ढिंडा की खासियत लगभग दस फीट लंबा तारपा है. उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने तारपा संगीत से दर्शकों का मन मोहा है. वे तारपा वाद्ययंत्र बनाकर ही अपनी जीविका चलाते हैं.

