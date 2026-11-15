Jharkhand Foundation Day Special: 26 साल बाद भी जारी है आदिवासियों का संघर्ष, खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में 'विकास का अकाल'
झारखंड की स्थापना आदिवासियों के कल्याण के रूप में की गई थी लेकिन 26 साल बाद भी वे आज भी संघर्षरत है. रिपोर्ट. चंदन भट्टाचार्य
Published : November 15, 2026 at 5:36 AM IST
रांची: 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तब इसके पीछे केवल एक नए राज्य के गठन की मांग नहीं थी. इस आंदोलन की बुनियाद आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान, स्वशासन और जल, जंगल व जमीन पर अधिकार की लड़ाई थी. बिरसा मुंडा के संघर्ष से प्रेरित इस आंदोलन ने एक ऐसे झारखंड का सपना देखा था, जहां आदिवासी समाज अपने संसाधनों का मालिक होगा, उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलेगा और विकास की दिशा तय करने में उसकी निर्णायक भूमिका होगी, लेकिन अब राज्य गठन के 26 साल पूरे हो चुके हैं.
26 सालों में क्या मिला ?
इस दौरान राजनीतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव जरूर आए, लेकिन जमीन पर अधिकार, विस्थापन, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे सवाल आज भी खड़े हैं. ऐसे में सवाल है कि जिस समाज की अस्मिता और अधिकारों के नाम पर झारखंड बना, उसे इन 26 सालों में वास्तव में क्या मिला ? राजनीतिक पहचान मिली, लेकिन आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया ?
राजनीति में आदिवासी नेतृत्व की मजबूत भागीदारी
झारखंड गठन के बाद आदिवासी समाज को सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीतिक पहचान और नेतृत्व के रूप में मिली. राज्य की राजनीति में आदिवासी नेतृत्व की मजबूत भागीदारी रही है. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, विधानसभा और पंचायतों तक आदिवासी समाज की उपस्थिति ने राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों और पंचायतों में आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं.
बुनियादी सुविधाओं की कमी
हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ आर्थिक सशक्तीकरण नहीं है. राज्य के कई आदिवासी बहुल जिलों और ग्रामीण इलाकों में गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी गंभीर चुनौती है. खनिज संपदा से समृद्ध राज्य होने के बावजूद इस संपदा से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का लाभ स्थानीय आदिवासी परिवारों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाया है. रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं. विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में स्थाई रोजगार और आजीविका के साधनों का अभाव आर्थिक असमानता को बढ़ाता है.
शिक्षा में अवसर बढ़े, लेकिन गुणवत्ता और पहुंच की चुनौती
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य गठन के बाद आदिवासी समाज के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है. छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है. आदिवासी युवाओं की उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं में भागीदारी भी बढ़ी है. एक नया शिक्षित वर्ग सामने आया है, जो प्रशासन, शिक्षा और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है.
पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की समस्या
बावजूद इसके आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. कई गांवों में स्कूलों तक पहुंच, शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की समस्या बनी हुई है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की समस्या भी चिंता का विषय है. भाषा भी एक बड़ी चुनौती है. जिन बच्चों की मातृभाषा संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख या खड़िया है, उनके लिए शुरुआती कक्षाओं में अपनी भाषा के अनुरूप शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता ह. शिक्षा का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब आदिवासी बहुल गांवों के बच्चे भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल कर सकें.
CNT-SPT कानून मजबूत, लेकिन जमीन वापसी की लड़ाई जारी
आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा झारखंड आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT) इसी सुरक्षा के दो प्रमुख कानूनी आधार हैं. इन कानूनों का उद्देश्य आदिवासी जमीन को गैर-आदिवासियों के हाथों अवैध हस्तांतरण से बचाना है. राज्य गठन के बाद भी इन कानूनों को लेकर कई बार राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई. संशोधन के प्रयासों का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया और जमीन की सुरक्षा को लेकर आंदोलन हुए.
प्रभावी क्रियान्वयन अब भी चुनौती
इन कानूनों का अस्तित्व आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी चुनौती बना हुआ है. अवैध जमीन हस्तांतरण, फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आती रही हैं. आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए विशेष विनियमन अदालतों यानी SAR Courts में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने और फैसलों के क्रियान्वयन में देरी की शिकायतें हैं. कई मामलों में कानूनी जीत के बावजूद वास्तविक कब्जा वापस पाना आसान नहीं होता. ऐसे में केवल कानून का मौजूद रहना पर्याप्त नहीं है। जमीन की पहचान, मामलों का समयबद्ध निपटारा और आदेशों का प्रभावी अनुपालन भी जरूरी है.
जल, जंगल और जमीन पर अधिकार अब भी सबसे बड़ा सवाल
झारखंड के आदिवासी समाज का जीवन जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा है. जंगल उनके लिए केवल लकड़ी या अन्य उत्पादों का स्रोत नहीं, बल्कि आजीविका, संस्कृति और परंपरा का भी आधार हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार देने का प्रावधान किया गया। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों और ग्राम समुदायों को अधिकार मिलने का रास्ता खुला.
खनन, औद्योगिक परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार
हालांकि, वनाधिकार के दावों की प्रक्रिया, पात्रता के निर्धारण, सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और स्वीकृत अधिकारों के वास्तविक उपयोग में कई चुनौतियां बनी हुई हैं. दूसरी ओर खनन, औद्योगिक परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण जंगल और पारंपरिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है. विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की सहमति और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देना जरूरी है. आदिवासी समाज की मांग केवल संसाधनों के संरक्षण की नहीं, बल्कि उन पर निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी है.
विस्थापन और पुनर्वास: विकास की कीमत कौन चुका रहा है ?
झारखंड की खनिज संपदा ने राज्य को औद्योगिक पहचान दी, लेकिन इसके साथ विस्थापन का सवाल भी जुड़ा रहा. कोयला खनन, लौह अयस्क परियोजनाओं, बांधों, उद्योगों और अन्य विकास योजनाओं के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को अपनी पैतृक जमीन छोड़नी पड़ी. कई समुदायों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान, परंपरा और आजीविका का आधार होती है.
जमीन के बदले नौकरी की व्यवस्था में दोष
विस्थापन के बाद मिलने वाला मुआवजा हमेशा जीवन की पुरानी व्यवस्था का विकल्प नहीं बन पाता. जमीन के बदले नकद राशि मिलने से परिवार की दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित नहीं होती. कई परिवार रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं. जमीन के बदले नौकरी की व्यवस्था भी हर प्रभावित परिवार तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती. तकनीकी योग्यता और स्थाई रोजगार के अवसरों की कमी के कारण विस्थापित परिवारों के सामने असंगठित क्षेत्र में काम करने की मजबूरी पैदा होती है, इसलिए पुनर्वास का अर्थ केवल मुआवजा देना नहीं, बल्कि जमीन, आवास, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना होना चाहिए.
5वीं अनुसूची और पेसा: ग्राम सभाओं को कितनी ताकत मिली ?
आदिवासी स्वशासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून महत्वपूर्ण हैं. पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है. वही पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा, 1996 का उद्देश्य ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और सामुदायिक हितों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अधिकार देना है.
अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी
पेसा की भावना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और प्रशासन से जुड़े फैसलों में ग्राम सभा की भूमिका प्रभावी हो. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, लघु वनोपज और स्थानीय संसाधनों से जुड़े मामलों में ग्राम सभा के अधिकारों को महत्व दिया गया है, लेकिन इन प्रावधानों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब ग्राम सभाओं को पर्याप्त जानकारी, प्रशासनिक सहयोग और कानूनी अधिकारों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिले. नियमावली और उसके क्रियान्वयन में देरी, अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी और विभागीय प्रक्रियाओं के कारण जमीनी स्तर पर स्वशासन की अवधारणा पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई है. सवाल यह है कि ग्राम सभा के निर्णयों को प्रशासनिक व्यवस्था में कितनी प्राथमिकता मिलती है.
संस्कृति और भाषा को पहचान मिली, लेकिन संरक्षण की चुनौती बरकरार
सांस्कृतिक पहचान के मोर्चे पर झारखंड गठन के बाद आदिवासी समाज को नई पहचान मिली है. सरहुल, करमा और सोहराय जैसे त्योहारों को राज्य स्तर पर व्यापक मंच मिला. आदिवासी कला, नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा को विभिन्न आयोजनों के माध्यम से पहचान मिली है. संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना एक बड़ी उपलब्धि रही. मुंडारी, हो, कुड़ुख और खड़िया जैसी भाषाओं के संरक्षण तथा अकादमिक विकास के प्रयास भी हुए हैं.
मातृभाषा से दूर आदिवासी बच्चे
इसके बावजूद भाषाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चुनौती है. शहरीकरण और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बीच कई बच्चे अपनी मातृभाषा से दूर हो रहे हैं. प्राथमिक शिक्षा में जनजातीय भाषाओं का प्रभावी उपयोग, साहित्य का प्रकाशन और भाषाई शिक्षकों की उपलब्धता अभी और मजबूत करने की जरूरत है. इसी तरह सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनी हुई है. झारखंड विधानसभा इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने का प्रश्न अभी बाकी है.
26 साल बाद भी अधूरा है, आर्थिक न्याय का सपना
झारखंड के 26 सालों के सफर का आकलन करें, तो आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक गौरव और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर जरूर मिले हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के साथ यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या समाज को अपनी जमीन, जंगल और खनिज संसाधनों पर वास्तविक अधिकार मिला ? क्या विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिला ? क्या आदिवासी बहुल गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार की सुविधाएं पहुंची ?
आदिवासी में दूसरा तबका लाभान्वित नहीं
सच्चाई यह है कि आदिवासी समाज का एक भाग शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में आगे बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण, वनवर्ती और खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बड़े तबके के लिए विकास का अनुभव अब भी अलग है. उनके लिए विकास का अर्थ कई बार जमीन का अधिग्रहण, जंगलों पर निर्भरता में कमी और पलायन की मजबूरी बन जाता है.
खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में विकास का अकाल
झारखंड का गठन आदिवासी समाज को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं था, बल्कि उसे अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हुआ था. 26 वर्षों बाद इस सपने की असली कसौटी यही है कि राज्य की खनिज संपदा से होने वाली समृद्धि का लाभ आदिवासी गांवों तक पहुंचे, ग्राम सभाओं के निर्णयों का सम्मान हो, जमीन के अधिकार सुरक्षित रहे और विस्थापन की स्थिति में प्रभावित परिवारों को न्याय मिले.
आदिवासी समाज ने अस्मिता और पहचान की लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आर्थिक न्याय, संसाधनों पर वास्तविक अधिकार और विकास में समान हिस्सेदारी की लड़ाई अभी जारी है.
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