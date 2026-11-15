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Jharkhand Foundation Day Special: 26 साल बाद भी जारी है आदिवासियों का संघर्ष, खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में 'विकास का अकाल'

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तब इसके पीछे केवल एक नए राज्य के गठन की मांग नहीं थी. इस आंदोलन की बुनियाद आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान, स्वशासन और जल, जंगल व जमीन पर अधिकार की लड़ाई थी. बिरसा मुंडा के संघर्ष से प्रेरित इस आंदोलन ने एक ऐसे झारखंड का सपना देखा था, जहां आदिवासी समाज अपने संसाधनों का मालिक होगा, उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलेगा और विकास की दिशा तय करने में उसकी निर्णायक भूमिका होगी, लेकिन अब राज्य गठन के 26 साल पूरे हो चुके हैं.

26 सालों में क्या मिला ?