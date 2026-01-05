ETV Bharat / bharat

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्र होंगे लाभान्वित, 65 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किए जाएंगे स्थापित

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने आगे कहा, "हम भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के साथ सक्रिय चर्चा में हैं, जो न केवल हमें खेलों के लिए इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करेगा, बल्कि अगले पांच वर्षों तक सहायता भी करेगा."

उन्होंने आगे कहा कि, जहां तक ​​खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात है, हम उस क्षेत्र के लोकप्रिय खेलों को शामिल करेंगे. उदाहरण के लिए, चाहे वह तीरंदाजी हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, राइफल शूटिंग हो. इसलिए, उस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है, इसके आधार पर हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे.

एक कार्यक्रम के मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वे अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए 50 सेंटर फॉर एक्सीलेंस और खेल के लिए 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे. उन्होंने कहा कि, वे अगले दो से तीन सालों में इसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और अप्रैल से काम शुरू होगा.

केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय दूसरे सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप में कई कोशिशें कर रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि इन संस्थानों में आदिवासी छात्रों को डिजिटल और स्किल पर आधारित एजुकेशन मिल सके.

खास बात यह है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर ही नहीं, बल्कि अपने छात्रों के पूरे विकास पर भी ध्यान देता है. प्रत्येक स्कूल में 480 छात्र पढ़ते हैं, जो चौथी क्लास से 12वीं तक के हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के कौशल को निखारने के लिए अगले दो से तीन सालों में देश भर में 65 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा. सोमवार को यहां एक टॉप अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी.

चोपड़ा ने कहा कि, इसी तरह, शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र के लिए, वे उन संस्थानों का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं जो छात्रों को अतिरिक्त ट्यूशन और कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले उनके छात्र अधिक उन्नत बनें और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हों.

ईएमआरएस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये आकांक्षात्मक हैं और इनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के बच्चों को बहुत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है, जो अन्यथा आधुनिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते. चोपड़ा ने आगे कहा कि, 2018-19 में ईएमआरएस की शुरुआत के बाद से, हम देख रहे हैं कि इन स्कूलों से पास होने वाले हमारे कई बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, उन्हें प्रवेश मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि, ईएमआरएस सुनिश्चित कर रहा है कि ये बच्चे भी विकसित भारत के लाभों का लाभ उठाएं. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के बीच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समर्थित बुनियादी ढांचे के विकास और ईएमआरएस की क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम इस साझेदारी का सकारात्मक प्रभाव देखेंगे.

एनएसटीएफडीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन देश भर में आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है. इससे पहले कार्यक्रम में ओएनजीसी के एचआर निदेशक मनीष पटेल ने कहा कि, ओएनजीसी ने लाखों आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने वाली कई सीएसआर पहलों का समर्थन किया है.

वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में, ओएनजीसी ने 100 से अधिक परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक का समर्थन किया है, जिससे 28 लाख से अधिक लोगों के जीवन में बदलाव आया है."

उन्होंने कहा, "यह विशेष परियोजना, जिसके लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 150 ईएमआरएस में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए है. यह परियोजना आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देगी...ओएनजीसी 28 करोड़ रुपये देगी." यह उल्लेख किया जा सकता है कि मंत्रालय ने पहले ईएमआरएस छात्रों की आईआईटी-जेईई और एनईईटी की तैयारी के लिए भोपाल में एक, महाराष्ट्र में एक और आंध्र प्रदेश में तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए थे.

