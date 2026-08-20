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चीनी नागरिक वीजा मामला: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 8 अक्टूबर तक साक्ष्य दर्ज नहीं करेगी ट्रायल कोर्ट, दिल्ली HC का आदेश

चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ साक्ष्य दर्ज नहीं करें ट्रायल कोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट और कार्ति चिदंबरम
दिल्ली हाई कोर्ट और कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के बदले रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो कार्ति चिदंबरम के खिलाफ साक्ष्य दर्ज नहीं करें. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 8 अक्टूबर तक गवाहों के बयान दर्ज नहीं करें.

कार्ति चिदंबरम ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, 23 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कार्ति चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था.

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे.

सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

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