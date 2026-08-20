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चीनी नागरिक वीजा मामला: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 8 अक्टूबर तक साक्ष्य दर्ज नहीं करेगी ट्रायल कोर्ट, दिल्ली HC का आदेश

नई दिल्ली: चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के बदले रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो कार्ति चिदंबरम के खिलाफ साक्ष्य दर्ज नहीं करें. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 8 अक्टूबर तक गवाहों के बयान दर्ज नहीं करें.

कार्ति चिदंबरम ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, 23 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कार्ति चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था.